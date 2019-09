Chi è Serena, la sorella di Cristina Chiabotto

editato in: da

Più che una sorella minore: un’amica, una confidente, e soprattutto una compagna d’avventure!

È questo Serena per Cristina Chiabotto. L’ex Miss Italia ha un rapporto specialissimo con la sua sorellina minore che ormai sta diventando nota ai fan di Cristina visto che, in molte vacanze e in molti momenti di tempo libero condivisi dalla Chiabotto sui suoi social, Serena è una presenza costante.

L’ultima avventura, le due bellissime sorelle l’hanno vissuta, insieme a un gruppo di amiche, in occasione dell’addio al nubilato a sorpresa organizzato in vista delle prossime nozze di Cristina con il manager torinese Marco Roscio.

Miss Italia 2004 si sposerà a settembre in una villa alle porte di Torino con l’uomo che le sta accanto da un anno e le amiche hanno pensato di farle un regalo davvero speciale. Il gruppo, capitanato dalla sorella Serena, ha letteralmente rapito Cristina Chiabotto nel cuore della notte e l’ha trascinata in un viaggio a Tel Aviv che per lei rimarrà indimenticabile.

Una in più, dunque, delle tante fughe che Cristina si concede in compagnia della sorella: le due sono state paparazzate a Santo Domingo, a Formentera e in diversi altri posti, a divertirsi insieme.

Sebbene si passino ben sette anni di differenza, le due Chiabotto sono complici e unitissime. Serena ormai è stata anche scoperta dai media e dal pubblico dei social e chissà che questo non sia un trampolino di lancio per provare a seguire le orme della sorella maggiore. Qualche anno fa Serena aveva dichiarato di stare pensando di concorrere a Miss Italia e aveva raccontato:

Cristina sarebbe felicissima se seguissi le sue orme, ma mi dice sempre di fare quello che mi sento. Abbiamo sette anni di differenza e tra noi c’è un rapporto splendido.

Al momento la minore delle Chiabotto è impegnatissima nei suoi studi in giurisprudenza e sogna di fare il magistrato, ma chissà che non decida prima o poi, data la sua crescente popolarità, di tentare qualche esperienza nel mondo dello spettacolo. Le carte in regola sembra averle tutte: la bellezza acqua e sapone e il carattere spigliato che hanno fatto emergere l’ex Miss Italia, sembrano essere doti di famiglia che anche Serena ha ampiamente ereditato.