Belen Rodriguez, parla l’ex Andrea Iannone: “La sento spesso”. Come sta

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IPA Belen Rodriguez

Come sta Belen Rodriguez? In queste ore si rincorrono ipotesi e teorie sulla showgirl argentina dopo l’intervento della polizia in casa sua e il ricovero in ospedale, qualche giorno fa.

Come sta Belen: parla l’ex Andrea Iannone

In queste ore sulla vicenda è intervenuto anche Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina, che ha svelato di aver parlato con lei. I due sono stati legati dal 2016 al 2018, un amore importante per Belen Rodriguez che era arrivato poco dopo la separazione, piuttosto dolorosa, da Stefano De Martino.

Dopo l’addio Belen e Andrea erano rimasti in buoni rapporti tanto che nel corso di questi anni, nonostante la rottura, sono stati spesso avvistati insieme, alimentando anche ipotesi su un possibile ritorno di fiamma. In realtà l’affetto, come ha spesso sottolineato la Rodriguez, non è mai finito, tanto che in queste ore Iannone ha voluto mostrare il suo sostegno nei confronti dell’ex compagna.

Nel corso di una conferenza stampa infatti Andrea ha risposto ad alcune domande, fra cui una sulla Rodriguez. “Sento spesso Belén e penso che stia molto bene”, ha detto. Poche parole che però sembrano confermare che il peggio è finalmente passato.

La showgirl d’altronde è già stata dimessa dall’ospedale e insieme a lei ci sarebbero Stefano De Martino e la sorella Cecilia Rodriguez. Due figure di riferimento che sin dalle prime ore sarebbero accorse per aiutarla e sostenerla in questo momento complicato.

La versione degli amici di Belen Rodriguez

L’allarme era scattato lunedì 25 maggio alle 7.10 quando alcuni vicini avevano chiamato il 112 allarmati da grida di aiuto che provenivano dalla casa di Belen Rodriguez. Poco dopo la polizia e i Vigili del Fuoco erano intervenuti sul luogo, contattando anche Stefano De Martino che era arrivato immediatamente per aiutare la showgirl, ma anche per accertarsi delle condizioni di suo figlio Santiago.

Il bambino, come sappiamo, non si trovava in casa in quel momento. I soccorritori avrebbero poi forzato la porta d’ingresso e Belen sarebbe stata trasportata in ospedale in “evidente stato di agitazione”. Sulla vicenda sono intervenuti anche gli amici della conduttrice, che, come riporta il settimanale Gente, avrebbero ridimensionato quanto accaduto, parlando di un semplice “incidente domestico”.

Secondo quanto svelato dagli amici, la showgirl sarebbe rimasta bloccata in bagno a causa di una serratura rotta e si sarebbe spaventata. La situazione sarebbe poi rientrata velocemente e ora Belen starebbe bene.

Qualche tempo fa, con grande coraggio, Belen aveva svelato di soffrire di attacchi di panico. “Non ho fatto mai segreto della mia vita – aveva spiegato in un video pubblicato su Instagram -, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l’altro. E posso garantire che non è vita”.

“È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità – aveva aggiunto -, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare una presa in giro […] Mi dispiace, ma ci sto lavorando. Mi curo, lavoro tanto con lo psicologo, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare, perché altrimenti diventa veramente complicato”.