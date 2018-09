Chi è Giulio Tassoni, il fidanzato di Eleonora Daniele

editato in: da

Giulio Tassoni è il fidanzato di Eleonora Daniele e l’uomo che presto le giurerà amore eterno.

La conduttrice infatti ha annunciato che presto sposerà l’imprenditore a cui è legata da quasi vent’anni. “Finalmente dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io e Giulio ci sposiamo – ha svelato di recente al settimanale Chi -. Lo faremo in chiesa e io avrò l’abito bianco con lo strascico”. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della regina di Sabato Italiano?

Di Giulio Tassoni si sa poco e niente, soprattutto perché non ha profili Instagram o Facebook e non appare nemmeno in quelli di Eleonora Daniele. Molto riservato e attento alla privacy, non ha mai rilasciato interviste per parlare del suo amore con la conduttrice ed è lontano dal mondo dello spettacolo. Il fidanzato dell’ex gieffina infatti è un noto imprenditore romano che opera nel settore della cosmesi. La sua è una famiglia importante, l’uomo infatti è un discendente dello scrittore seicentesco Alessandro Tassoni, autore del celebre componimento La secchia rapita.

La coppia si è conosciuta nel 2000 durante un party organizzato nel locale Piper di Roma. All’epoca Eleonora Daniele era rimasta immediatamente colpita da Giulio Tassoni, mentre l’imprenditore non sembrava interessato ad approfondire la conoscenza con la presentatrice. Ha però cambiato idea qualche mese dopo, quando i due si sono rivisti a cena di un’amica comune. Da qual momento hanno iniziato a frequentarsi, iniziando una storia che dura ancora oggi ed è una delle più solide dello showbiz.

Giulio è rimasto accanto ad Eleonora Daniele in uno dei momenti più difficili della sua vita, ossia la morte del fratello, affetto da autismo. “Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa – ha confessato a Chi, la presentatrice -. Soffriva di autismo, ma è mancato all’improvviso e non è stato facile superare il dolore. È ancora molto complicato parlarne. Per questo mi sono buttata a capofitto nel lavoro e nello studio, speravo di riuscire a non pensarci, ma lui era sempre lì con me”.