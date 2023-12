Fonte: IPA Simona Ventura Giovanni Terzi

L’amore domina a Ballando con le Stelle. Di colpo la gara, nonostante sia giunta ai quarti di finale, non conta più, o quasi. Tutta l’attenzione è stata infatti rivolta a Giovanni Terzi e Simona Ventura. La conduttrice ha ricevuto la proposta di matrimonio dall’amore della sua vita.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: proposta di matrimonio a Ballando

Dopo un lungo filmato dedicato a Simona Ventura e alla sua famiglia, ecco la grande sorpresa. Nel video hanno parlato i suoi genitori, così come lei stessa. Ha infatti raccontato la storia dell’affidamento di sua figlia Caterina. Impossibile trattenere le lacrime, che sono poi sgorgate anche per tutt’altra ragione. Per un tipo differente d’amore, ma di certo non inferiore in quanto a intensità. Ha ringraziato suo padre per le splendide parole pronunciate in un filmato registrato dietro le quinte, ma poi si è resa conto che qualcosa stava accadendo. Milly Carlucci ha chiesto a Samuel Peron di allontanarsi, cedendo la sua compagna di ballo, attesa da un altro momento.

Di colpo è entrato suo padre. Un abbraccio a centro studio, tutt’altro che scontato considerando la sua timidezza. I due si sono poi cimentati in un ballo padre-figlia, come quelli che si è soliti fare ai matrimoni. Un riferimento ovviamente non casuale. Dal backstage appaiono infine Giovanni Terzi e la mamma di SuperSimo. Una riunione di famiglia, come l’ha definita la Carlucci. E di colpo l’amore della sua vita ha trovato il coraggio di parlare: “Questi mesi sono stati per me entusiasmanti e faticosi. E volevo proprio in questo luogo dire una cosa a Simona, che è la donna della mia vita, la donna che mi ha cambiato completamente la vita, accogliendo anche tutti i miei difetti”.

Lacrime di gioia assoluta per entrambi, e anche per molti in studio. L’amore trionfa: “Il 6 di luglio, vuoi diventare mia moglie?“. Lei lo bacia con tenerezza e si getta tra le sue braccia. Singhiozzano e si stringono, mentre il pubblico applaude. Sconvolta da tutto ciò, alla fine Simona, con le lacrime agli occhi, gli risponde: “Sì!”. Un momento che non poteva che concludersi con un ballo tra i futuri sposi. Una vera e propria favola a Ballando con le Stelle.

L’approvazione dei genitori

I genitori di Simona Ventura non potrebbero essere più contenti di questo matrimonio in arrivo. I due adorano Giovanni Terzi e la mamma di SuperSimo, la signora Anna, lo ha detto chiaramente in un video lanciato da Milly Carlucci in puntata. “Penso Giovanni sia una persona deliziosa. L’uomo che tutte le donne vorrebbero incontrare nella vita. Lo rispetto tanto e gli voglio bene. Non è stato facile, con tutti i ragazzi. Quando li vedo tutti insieme a tavola, penso che posso anche morire. Sono contenta”.

Una vera e propria dichiarazione da parte di quella che diventerà ufficialmente sua suocera nel 2024. Lo considera un figlio e lo dice chiaramente, mentre lui osserva e si commuove. Spazio anche per dei complimenti a tema ballo: “Sei arrivato che eri un po’ un bastoncino, ma ora ti sei rimesso. Balli come il principe d’Asburgo. Sono orgogliosa di te”.