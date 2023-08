“Ballando con le Stelle”, arriva Simona Ventura e si porta il suo Giovanni

Fonte: IPA Simona Ventura, 10 costumi che hanno fatto la storia

Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi parteciperanno a “Ballando con le Stelle 2023”. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane la coppia, affiatata dal 2018, ha confermato la partecipazione al popolare programma di Milly Carlucci, che partirà ufficialmente su Rai 1 il prossimo sabato 21 ottobre. La conduttrice e il giornalista gareggeranno come concorrenti singoli, ognuno con il proprio insegnante. Per la Ventura si tratta di un ritorno nello show visto che in passato ha ricoperto il ruolo di ballerina per una notte.

Dopo le numerose indiscrezioni, Simona Ventura ha confermato via Instagram la sua partecipazione al dancing show della Rai. ”Amore, ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi km. Ti devo svelare un segreto: vado a ‘Ballando con le Stelle”’, ha affermato in un video in cui è insieme al compagno Giovanni Terzi. Quest’ultimo fingendosi sorpreso ha risposto: “Anche tu? Ma anche io!”.

La coppia, che non si è ancora unita in matrimonio nonostante gli annunci degli ultimi anni, si sfiderà sulla pista da ballo più ambita d’Italia. “Allora vinca il migliore”, ha detto Giovanni Terzi alla bionda conduttrice. “Lo farà senz’altro”, ha replicato Simona Ventura, assai felice di questa nuova esperienza in televisione.

Per lei Milly Carlucci ha messo da parte una vecchia “legge” di Ballando con le Stelle: la presentatrice è infatti solita non inserire nel cast della sua trasmissione ex di reality show. Simona Ventura ha però preso parte a L’Isola dei Famosi di Mediaset nel 2016. Uno strappo alla regola che Milly ha già fatto due anni fa per Al Bano che prima di Ballando era stato anche lui naufrago in Honduras.

Cast e giuria

I primi quattro concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle sono dunque: Simona Ventura, Giovanni Terzi, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci. Nelle prossime settimane verranno svelati altri nomi anche se, secondo i gossip, potremmo vedere in pista pure Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, la cantante Francesca Alotta, Paola Perego, Teo Mammucari, Bobby Solo, il giornalista Antonio Caprarica, lo chef Bruno Barbieri. Candidatura spontanea, invece, per Giorgio Manetti: l’ex Gabbiano di Uomini e Donne si è detto interessato a Ballando con le Stelle. Milly accoglierà il suo appello?

Mistero sulla giuria: nei mesi scorsi si era parlato di una probabile rivoluzione ma per ora non ci sono certezze. O meglio, non tutte. A lungo si è vociferato dell’addio di Selvaggia Lucarelli, dopo gli scontri dello scorso anno dovuti alla partecipazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Di sicuro rivedremo tra palette e giudizi Carolyn Smith: la coreografa scozzese ha confermato la sua presenza. Resta da capire il destino – oltre che di Selvaggia – di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto.

Futuro incerto, inoltre, per Paolo Belli: “Sto facendo gli scongiuri…finché non si firmano i contratti…”, ha dichiarato di recente. Il cantante e conduttore è presente a Ballando con le Stelle fin dalla sua prima edizione andata in onda nel 2005 e segnata dalla vittoria di Hoara Borselli e Simone Di Pasquale.