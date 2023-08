“Ballando con le stelle”: il secondo concorrente ufficiale dopo Ricky Tognazzi

Fonte: IPA Milly Carlucci

Milly Carlucci è pronta per una nuova stagione di Ballando con le stelle. Il programma di punta del sabato di Rai1 sta prendendo forma e, dopo l’annuncio di Ricky Tognazzi come primo concorrente, arriva anche il secondo e attesissimo nome. Stiamo parlando di Rosanna Lambertucci, che è comparsa per la prima volta sull’account Instagram ufficiale per rivelare al pubblico di essere pronta per questa nuova e importante sfida.

Ballando con le stelle, Rosanna Lambertucci concorrente

La vediamo felice e in perfetta forma nel video di presentazione che il programma ha voluto dedicarle. Rosanna Lambertucci ha già infilato la tuta e sta iniziando ad allenarsi per presentarsi al suo meglio in pista, dove sarà affiancata da un ballerino ancora da decidere. 78 anni e nessuna voglia di cedere al tempo che passa: anzi, la conduttrice è prontissima per questa nuova sfida e non vede l’ora di mettersi in gioco. Nella didascalia che accompagna il video, si legge: “Rosanna Lambertucci è la seconda concorrente ufficiale di #BallandoConLeStelle 2023″.

Una bella avventura, per lei, che si unisce al lungo corso di concorrenti mature che in questi anni hanno saputo conquistare il pubblico dello show. Pensiamo, ad esempio, a Milena Vukotic o a Valeria Fabrizi, arrivate con orgoglio in finale e vicinissime alla vittoria. Per Rosanna Lambertucci, poi, si tratta di un periodo particolarmente felice. Si è infatti appena sposata con il suo compagno storico Mario Di Cosmo, con una cerimonia bellissima e alla presenza degli affetti più cari. Ora, il ritorno fisso in tv come concorrente di Ballando con le stelle: “Che fatica allenarsi. D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le Stelle e se non sono allenata… speriamo di farcela! Io ce la metterò tutta, ma conto moltissimo sul vostro affetto”.

Le indiscrezioni sulla giuria

Dovrebbero essere tutti confermati, ma sui giurati di Ballando con le stelle vige il più stretto riserbo. A ricoprire il ruolo di commentatrice a bordo campo dovrebbe essere Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi che è anche concorrente, mentre i giudici dovrebbero essere ancora Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

La conduttrice Milly Carlucci, che sta presentando i concorrenti tramite video proprio come Alfonso Signorini per il Grande Fratello, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito e si è sempre detta aperta a qualsiasi possibilità. Improbabile l’arrivo di Barbara D’Urso, quantomeno in giuria, soprattutto perché ha ancora un contratto in essere con Mediaset fino a dicembre 2023. Rimane valida l’eventualità che possa sbarcare su Rai1 come ballerina per una notte ma tutto resta nel campo delle più strette indiscrezioni.

Per quanto riguarda il cast, è ancora tutto da fare. Ricky Tognazzi è il primo concorrente ufficiale, proprio come rivelato dalla prima clip comparsa sul profilo ufficiale di Ballando con le stelle, mentre per gli altri Vip non ci resta che aspettare ancora qualche settimana. Tanti dei professionisti saranno di certo riconfermati, come accade ogni anno per volere di Milly Carlucci che ama moltissimo dare delle certezze al suo pubblico, ma – anche in quest’ambito – potrebbero esserci delle belle novità. Novità che, nel 2022, avevano rinvigorito il cast con diversi ingressi di grande valore.