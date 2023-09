“Ballando con le stelle”, Bruno Barbieri è fuori: cosa è successo

Fonte: Ansa Bruno Barbieri fuori da "Ballando con le stelle"

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, che tornerà in onda partire dal 21 ottobre su Rai 1. Milly Carlucci sta svelando a poco a poco le sue carte, annunciando i nomi di un cast che si preannuncia già spettacolare. Tra i concorrenti di questa stagione avrebbe dovuto esserci anche il celebre chef Bruno Barbieri: le voci sulla sua partecipazione col passare delle settimane si erano fatte sempre più insistenti, ma adesso sono stati svelati i motivi della sua defezione al dancing show.

Bruno Barbieri fuori da Ballando con le stelle: i motivi

Da settimane si rincorrono le voci su una possibile partecipazione di Bruno Barbieri a Ballando con le stelle: diverse testate infatti hanno anticipato gli annunci social di Milly Carlucci, rivelando prima del tempo alcuni dei papabili nomi del cast del programma.

La partecipazione dello chef sembrava praticamente data per certa: le indiscrezioni lo volevano già tra i concorrenti, tra l’altro tra i più attesi di questa edizione data la sua personalità frizzante.

Ma qualcosa sarebbe andato storto: pare che Barbieri e Milly Carlucci avrebbero avuto un incontro, durante il quale lo chef avrebbe accettato di buon grado la proposta della conduttrice. Tutto sembrava pronto per il suo debutto sulla pista da ballo, ma all’improvviso Bruno si è ritrovato fuori dai giochi.

A rivelarlo Dagospia, il portale di Roberto D’Agostino: “Lo chef made in Sky ha incontrato Milly Carlucci che lo aveva scelto, il cuoco aveva dato il suo ok. Tutto saltato però all’ultimo minuto, il motivo? Barbieri in contemporanea dovrà registrare una nuova stagione di 4 Hotel. Tempi di produzione stretti e anticipati, così la partecipazione è saltata“.

Milly Carlucci annuncia un nuovo concorrente: Antonio Caprarica nel cast

Un cast ricco e variegato quello scelto da Milly Carlucci per il dancing show di Rai 1, che ogni settimana si arricchisce di nomi nuovi: la conduttrice ha confermato le voci che volevano Antonio Caprarica nel cast, come di consueto con un video pubblicato sui canali social della trasmissione. Il giornalista e opinionista televisivo si sta preparando per scendere in pista “tonificando i muscoli”, come recita la didascalia del breve filmato.

Da capire chi sarà a sostituire lo chef bolognese, visto che la notizia della sua esclusione non è affatto piaciuta ai fan del programma, che si aspettavano già di vederlo in sfida tra una salsa e un cha cha cha. Ma sappiamo bene che Milly ha più di un asso nella manica.

Intanto si sta delineando sempre più il cast di questa edizione di Ballando con le stelle: Ricky Tognazzi è stato il primo concorrente a essere annunciato, che dovrà fare i conti con la moglie Simona Izzo, commentatrice a bordo campo. Tra i prossimi partecipanti ci saranno poi Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi, pronti a gareggiare l’uno contro l’altra.

Grande sorpresa per il pubblico la conferma di Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, che tornerà sulla pista di Ballando con le stelle dopo essere stata ballerina per una notte nel 2022 e dopo un lungo corteggiamento di Carlucci, che ha voluto a tutti i costi la giornalista nel suo show.