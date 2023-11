Rissa a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci svela la verità

Fonte: IPA “Ballando con le Stelle”, i look più belli e sensuali delle VIP in gara

Milly Carlucci intrattiene con il suo dacing show, Ballando con le Stelle, il pubblico televisivo del sabato sera di Rai Uno da diversi anni. Il programma tv si configura come una vera e propria gara di ballo, in cui alcuni volti noti dello spettacolo si danno battaglia a suon di passi di danza.

Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni hanno fatto pensare, però, che la sfida di ballo abbia superato i confini della pista da ballo. Si è parlato, infatti, di una presunta rissa che avrebbe avuto luogo dietro le quinte dello show televisivo. Secondo i rumors Teo Mammucari avrebbe avuto uno scontro acceso con Antonio Caprarica dopo la fine dell’ultima puntata del programma televisivo.

Milly Carlucci ha deciso di fare chiarezza a riguardo spiegando cosa sarebbe davvero accaduto tra i due protagonisti dello show televisivo.

Il video esplicativo di Milly Carlucci sulla presunta lite tra Teo Mammucari e Antionio Caprarica

Il cast dei concorrenti dell’edizione 2023 di Ballando con le Stelle è davvero importante. Tra i diversi provetti ballerini è stato scelto anche Lino Banfi, che ha commosso il pubblico con le sue esibizioni. In seguito, il comico pugliese ha deciso di ritirarsi dal programma televisivo. Restano ancora in sfida, invece, Teo Mammucari e Antonio Caprarica, che, spesso, si sono confrontati in modo acceso durante le diverse puntate del reality show.

Secondo alcune indiscrezioni, i due personaggi noti sarebbero stati protagonisti di una rissa dietro le quinte della trasmissione televisiva. Milly Carlucci ha deciso, allora, di raccontare quello che è veramente accaduto con un video, condiviso sull’account Instagram ufficiale di Ballando con le stelle: “Teo Mammucari vs Antonio Caprarica: qual è la verità? Milly Carlucci racconta tutto quello che è successo dietro le quinte di Ballando con le Stelle!”

Milly Carlucci ha voluto ristabilire la verità, sminuendo i titoli di giornale e negando che si sia trattata di una vera rissa quanto accaduto tra i due concorrenti: “Sono apparsi dei titoli che dicono ‘Rissa dietro Ballando con le Stelle’, è chiaro e lo so molto bene che i titoli da quando esiste la comunicazione sono sempre titoli fatti per colpire la fantasia. Però ristabiliamo la realtà dei fatti, perché dietro a una parola come rissa c’è un comportamento che, se fosse vero, non potrebbe essere condiviso e giustificato da nessuno”. Poi, la conduttrice televisiva ha svelato cos’è davvero avvenuto tra i due provetti ballerini: “Noi abbiamo il filmato di quello che è successo nella Sala delle Stelle, siamo andati a controllo. C’è stata una discussione durata esattamente un minuto e dieci secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Una discussione diciamo con toni accesi. I toni accesi nei limiti di una dialettica dove non sono neanche volate parolacce o cose di questo genere. Nei limiti di una dialettica civile“.

Milly Carlucci dà dei dettagli sulla lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica

Tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica non corre buon sangue a Ballando con le Stelle. I due concorrenti del dancing show, però, non sarebbero stati protagonisti di una rissa, come raccontato da Milly Carlucci.

La presentatrice dal dancing show ha raccontato che tipo di discussione c’è stata, effettivamente, tra i due personaggi noti: “Detto questo, i toni erano toni, toni da spogliatoio. Due uomini che si sono confrontati, si è chiuso tranquillamente l’episodio e basta. Fa parte della vita degli spogliatoio. Vi risulta che negli spogliatoi del calcio, del basket, del volley, di tutti gli sport non si discuta? A me risulta che succedono dei bei siparietti. Succede nelle redazioni… Devo dire che nell’essere vivace, era comunque nei limiti ancora della civiltà. Che è una cosa importante“.

Infine, Milly Carlucci ha svelato la sua opinione su entrambi i concorrenti del suo programma televisivo: “Sono due bravi ragazzi. Li amo tutti e due perché sono due grandi personaggi e soprattutto due belle persone“.