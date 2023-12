Ballando con le stelle, le pagelle della finale: Milly nelle avversità (7), Wanda Nara immensa (10)

Fonte: IPA Simona Ventura

La sfida di Ballando con le stelle è arrivata alla fine. Sabato 23 dicembre è andata in onda la finale dello show di Milly Carlucci e i concorrenti, consci di avere un’ultima importante possibilità, hanno dato il massimo in ogni passo di danza. Carattere, forza, costanza: nella puntata di ieri sera abbiamo visto questo e molto altro. Personaggi e volti noti si sono alternati sul palco, davanti all’agguerrita giuria, per conquistarsi la desideratissima vittoria.

Teo Mammucari, pace in pista e intensità: voto 8

“Non ho vinto ma va bene così, non sarebbe stato giusto per gli altri”, così Teo Mammucari ha commentato il risultato del televoto che lo ha visto perdere il ballottaggio con Simona Ventura (di pochissimo in realtà). Un percorso, quello di Teo, articolato e sempre sempre volto al miglioramento. Lo abbiamo visto crescere, sia nelle dinamiche con pubblico e regia, sia, piacevolmente, nelle mosse al fianco della ballerina Anastasia Kuzmina. Le ultime esibizioni sono state “intense”, come ha notato qualcuno in giuria. E chi lo avrebbe mai detto? Mammucari ha dimostrato intensità e concentrazione degne di un vero ballerino, cosa di cui lui stesso avrebbe dubitato a inizio percorso.

Milly Carlucci contro gli imprevisti: voto 7

Milly Carlucci, lo sappiamo, è una grande professionista. Dallo sguardo sicuro, il sorriso sempre pronto e la capacità di dimostrare sempre di avere tutto sotto controllo. Durante la finale di Ballando con le stelle 2023, attorno alle 0.25, è saltato il segnale e Rai 1 è andata in nero per più di un minuto. Dopo è partita la pubblicità e inizia una puntata di «Techetechetè» su Sanremo per tamponare il buco. Nel frattempo arrivano su Instagram le dirette di Selvaggia Lucarelli e di Alberto Matano che ci dicono che è saltato l’impianto elettrico e che tutte le camere si sono spente. Poco importa: la finale di Ballando si è interrotta per circa 10 minuti per poi riprendere con qualche problema di concentrazione.

Milly Carlucci, in abito nero da sirena con spalline imbottite anni Ottanta, lascia trapelare il disagio, ma non molla. Ci mostra un lato umano, quello di chi ama che al lavoro vada tutto come previsto, anche e soprattutto per i concorrenti in gara, che perdendo tensione possono tralasciare della qualità nei movimenti.

Wanda Nara immensa e imbattibile: voto 10

Wanda Nara è la vera vincitrice dell’edizione 2023 del programma. Fin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle non si è risparmiata, mostrando tutta la sua grinta e le sue capacità. Ha dimostrato a giuria e pubblico a casa di avere un talento innato per il ballo. L’imprenditrice argentina ha dato il meglio di sé anche grazie alle coreografie del suo maestro Pasquale La Rocca, alla seconda vittoria consecutiva nel programma italiano.

Durante la finale, Wanda si è esibita con un tango argentino, ballo molto significativo per lei perché le ha ricordato il nonno calabrese che è stata la prima persona che le ha fatto muovere i primissimi passi di danza della sua vita. A lui ha dedicato alcune dolcissime parole.

Simona Ventura vincitrice morale: voto 9