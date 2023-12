Vincitore Ballando con le stelle 2023: la classifica finale

Fonte: IPA Ballando con le Stelle, i look più belli e sensuali delle VIP in gara

Musica, alta tensione e tanta tanta passione, la finale di Ballando con le stelle 2023 ha mantenuto le promesse fatte nelle scorse puntate: massimo coinvolgimento ed emozione. Le coppie rimaste in gara hanno dato tutto, portando sul palco della gara di Milly Carlucci quanto imparato durante questi mesi. I fan dello show hanno giudicato e scelto il migliore: il 23 dicembre 2023 è stato scelto il vincitore di questa edizione. Una puntata turbolenta che ha visto anche qualche difficoltà tecnica, che ha costretto la regia a interrompere la diretta alle 00:15 circa per riprendere solo alle 00:32. Insomma, “il bello della diretta” direbbe qualcuno.

Vincitore Ballando con le stelle 2023

Un’edizione lunga e ricca di concorrenti di grande qualità notevole qualità quella del 2023 di Ballando con le stelle. Ma, come tutte le cose belle, ora il programma “danzereccio” di Rai 1 giunge al termine e a dover combattere per aggiudicarsi la vittoria sono rimasti Simona Ventura con Samuel Peron, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Wanda Nara con Pasquale La Rocca, Lorenzo Tano con Lucrezia Lando, Rosanna Lambertucci con Simone Casula, Giovanni Terzi (compagno di Simona Ventura) con Giada Lini e Sara Croce con Luca Favilla.

Al quinto posto ci sono tre coppie: Sara Croce e Luca Favilla, Giovanni Terzi e Giada Lini, Rosanna Lambertucci e Simone Casula. I terzi classificati sono Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, protagonisti di una “crescita straordinaria, come ha ammesso la stessa Milly Carlucci. E in effetti il figlio di Rocco Siffredi ha spesso scatenato alcune critiche per i suoi movimenti “rigidi”, ma di puntata in puntata ha conquistato sempre di più il pubblico e la giuria, guadagnandosi una meritata medaglia di bronzo. Sempre terzi classificati Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, che hanno perso il confronto con Simona Ventura e Samuel Peron di pochissimi centesimi.

A fronteggiarsi rimangono due colonne portanti dell’edizione: Simona Ventura e Wanda Nara, accompagnate da Samuel Peron e Pasquale La Rocca. Le due coppie si sono sfidate a passi di alcune danze estratte casualmente. Una salsa infuocata, un charleston da capogiro e tanti altri. A vincere è la coppia formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Possiamo dirlo: i due hanno dato tutto, emozionando ed emozionandosi. Simona Ventura e Samuel Peron arrivano dunque alla seconda posizione sul podio.

“Noi condividiamo la vittoria con loro (indicando Simona e Samuel), perché Simona è una grandissima amica italiana. Ringrazio tutti quelli che mi e ci hanno votato. Grazie!”, queste sono state le parole commosse della vincitrice di Ballando con le stelle 2023 appena sollevata la coppa.

Chi ha vinto la 18esima edizione di Ballando con le stelle

Wanda Nara e Pasquale La Rocca hanno dunque vinto la 18esima edizione di Ballando con le Stelle. Una lunga corsa quella della coppia, iniziata ormai dieci settimane fa. Così, nella finale andata in onda sabato 23 dicembre, si è aggiudicata la coppa che testimonia la vittoria della sfida, siglata da un intenso testa a testa con Simona Ventura e Samuel Peron. Uno scontro, quello tra le due coppie, scritto sin dalla prima puntata, quando si era capito che questa edizione di Ballando con le Stelle sarebbe stata una sostanziale sfida a due tra l’imprenditrice e procuratrice sportiva e la conduttrice televisiva. Per Pasquale La Rocca si tratta della seconda vittoria consecutiva nell’edizione italiana di Ballando con le Stelle dopo l’esordio dello scorso anno, quando aveva vinto in coppia con Luisella Costamagna.