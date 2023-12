Fonte: IPA Milly Carlucci

È arrivata la finale di Ballando con le stelle 2023. Un’edizione lunga e ricchissima di concorrenti di grande qualità, che volge al termine dopo una gara avvincente e con pochi eliminati. Ma chi sarà il vincitore? I pronostici sono suggeriti dai sondaggi, che parlano di una Regina assoluta di quest’edizione del programma condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle 2023 sondaggi, il nome del vincitore

Tra X (Twitter), Reality House e i Forum non ci sono grandi differenze. Per tutti, la vincitrice dell’edizione 2023 di Ballando con le stelle è Simona Ventura, in coppia con Samuel Peron. La conduttrice piemontese ha stupito la giuria fin dalla prima puntata, mostrandosi particolarmente portata per il ballo e impegnandosi settimana dopo settimana, fino a raggiungere un livello davvero molto alto.

Segue Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca, data per vincitrice fin da subito ma – in questo caso – indicata come seconda classificata. Al terzo posto troviamo invece Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi in coppia con Lucrezia Lando, che si è fatto apprezzare per le sua educazione e per l’intesa che ha raggiunto con la sua ballerina.

Seguono Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, appena fuori dal podio, quindi Rosanna Lambertucci (ripescata) con Simone Casula, Giovanni Terzi con Giada Lini e, infine, Sara Croce con Luca Favilla. Nonostante la buona prova del suo debutto su Rai1, l’ex madre natura di Ciao Darwin non è riuscita a impressionare la giuria ed è sempre rimasta nella parte bassa della classifica.

Secondo Le News, invece: “Siamo arrivati alla finale e quindi viene da chiedersi: chi vince Ballando con le Stelle? Al primo posto nei nostri sondaggi c’è Wanda Nara, che ha dato dimostrazione di saper danzare piuttosto bene. Al secondo troviamo Lorenzo Tano, anche lui con il passare delle settimane ha dimostrato di essere migliorato molto. Poi difficile, ma non impossibile il trionfo del terzo nei sondaggi e stiamo parlando del conduttore Teo Mammucari e poi della conduttrice Simona Ventura, quarta e molto amata dal web”.

Si ribalta quindi il pronostico, che rimane molto difficile visto che le prime due concorrenti in classifica sono amatissime. Wanda Nara, poi, ha conquistato il pubblico italiano con la sua simpatia, molto lontana dall’immagine della diva alla quale in molti erano abituati. Ha parlato apertamente della sua malattia, che è riuscita a chiamare “leucemia” per la prima volta, e del suo rapporto con il marito Mauro Icardi, che ha ritrovato dopo un periodo di crisi.

Le anticipazioni di Ballando con le stelle

La finale del talent show dedicato ai Vip va in onda sabato 23 dicembre, dalle 20,35, su Rai1. Tanti gli ospiti della puntata conclusiva, tra cui spicca anche l’amatissimo Alberto Angela, su Rai1 nelle serata di Natale con Stanotte a Parigi, e i ballerini per una notte Alessandro Siani e Cristiana Capotondi.

Le coppie ancora in gara, invece, sono Simona Ventura con Samuel Peron, Wanda Nara con Pasquale La Rocca, Lorenzo Tano con Lucrezia Lando, Rosanna Lambertucci con Simone Casula, Giovanni Terzi (compagno di Simona Ventura) con Giada Lini e Sara Croce con Luca Favilla. Pare inoltre che, stando a quanto riportato da DavideMaggio, Samuel Peron sia pronto a ritirarsi dal programma e che quelli della finale siano i suoi ultimi balli come maestro.