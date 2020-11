Scarpe Lidl, indossarle col calzino bianco è il vero trend

editato in: da

Sei tra le fortunate che è riuscita ad accaparrarsi le scarpe della Lidl, sfidando code e assembramenti? E ora le hai lì, le mitiche sneaker dai colori giallo, blu, rosso con bordo bianco e non sai come indossarle?

L’unico vero modo, se vuoi fare tendenza, è portarle con i calzini bianchi, di cotone o in spugna, è indifferente. Così come puoi scegliere tra le lunghezze: alla caviglia se indossi jeans o pantaloni a sigaretta o fino al ginocchio se porti shorts e mini in stile Lolita o hip hop a seconda degli abbinamenti.

Se il calzino bianco era considerato cheap solo qualche tempo fa, oggi è stato sdoganato da chi di moda se ne intende e star e influencer non possono più farne a meno per quando girano in città, ma anche agli eventi di gala. Chanel le ha proposte durante le sfilate dell’Alta Moda e Gigi Hadid le ha portate in modo delizioso. Sono comparse sul red carpe della Mostra del Cinema di Venezia, mentre Kristen Steward è stata paparazzata per le vie di Los Angeles, in stile anni Settanta, con fascia tra i capelli, sneaker consumate e naturalmente calzettoni bianchi.

Se Gucci a sdoganato i collant con smagliature, andati letteralmente a ruba, e Kate Middleton e Brigitte Macron hanno reso attuali quelli color carne, il calzino bianco è decisamente il prossimo must have. Tra l’altro è un capo versatilissimo, si abbina facilmente a ciabattoni, ma anche a sandali con plateau e décolletée. Anche se il top in fatto di tendenza è indossarli coi mocassini o con le sneaker, come quelle della Lidl. Indossarle col calzino bianco è l’unico modo davvero di tendenza.

Dietro il successo delle scarpe del marchio low cost c’è una strategia ben precisa. Tutti ne parlano, anche a Mattino Cinque (vedi il video in alto), tutti le vogliono e sui social sono virali. Come spiega il critico di moda Rosario Morabito all’Huffington Post: “Un fenomeno pazzesco, che ha coinvolto anche gli insider della moda e che Lidl sta usando in maniera strategica. Nel giro di quarantotto ore ho visto postare le foto dei pezzi della collezione sulle pagine Instagram di moltissimi amici, soprattutto milanesi, che si sono fiondati al supermercato per accaparrarseli”.

Prosegue l’esperto: “Si tratta di una strategia ben precisa, perché non è una cosa che Lidl fa di solito e mi colpisce il fatto che ora il marchio sia trending su tutti i social e le pagine che fanno meme, da Osho a Tumangicarboidrati, se ne stiano occupando moltissimo”. Osservazione confermata da quando si legge sul profilo Linkedin della multinazionale: “È stata pensata per rendere omaggio in modo simpatico e irriverente a tutti clienti dell’Insegna, che si definiscono da sempre dei veri e propri fan di Lidl”.