Emozione all'”Isola dei Famosi”, ma la proposta di matrimonio imbarazza

Una sorpresa che Marco Mazzoli e Paolo Noise aspettavano da tempo. Le due voci de Lo Zoo di 105, naufraghi all’Isola dei Famosi non hanno fatto altro che parlare di loro, delle loro mogli, che hanno potuto finalmente riabbracciare sulla spiaggia dell’Honduras. E per Mazzoli, è stata anche l’occasione per mantenere la promessa fatta alla sua Stefania: in ginocchio sulla spiaggia, le ha chiesto di diventare di nuovo sua moglie.

Isola, la proposta di matrimonio di Marco Mazzoli a Stefania

La sorpresa è stata doppia, perché la loro avventura è iniziata in coppia. Insieme alle mogli di Marco Mazzoli e Paolo Noise sono infatti arrivati anche i loro cani, che ormai fanno parte della famiglia da molto tempo. Emozionante l’incontro tra i quattro, che si sono abbracciati come se non si vedessero da moltissimo tempo, ma la richiesta di Ilary Blasi è arrivata puntuale (e tagliente): “Il tuo cagnolino al collo ha un anello perché l’altra volta hai promesso che avresti sposato seriamente tua moglie Stefania, siamo qui e aspettiamo la proposta”.

Fonte: IPA

Mazzoli non ha atteso tempo e si è messo in ginocchio di fronte alla donna della sua vita con un anello in mano: “Sono stato un barbone per almeno 13 anni con un matrimonio da 130 dollari a Miami, poi sono finito in un reality che mi ha fatto capire quanto ti amo. Stefania, mi vuoi sposare?“. Naturalmente la risposta è stata Sì, e come poteva essere diversamente. Paolo Noise, invece, quasi imbarazzato, chiede chi abbia pagato l’anello e continua a baciare sua moglie come se intorno non stesse succedendo niente. Dopotutto, da un personaggio come lui non potevamo aspettarci qualcosa di diverso.

Fonte: IPA

Il rapporto tra Marco Mazzoli e sua moglie

Nessuno avrebbe mai immaginato di vederli, insieme, all’Isola dei Famosi. Eppure Marco Mazzoli e Paolo Noise stanno mostrando una parte sconosciuta del loro carattere. E non hanno fatto altro che parlare delle loro mogli, delle quali hanno sentito la mancanza fin da quando hanno messo piede in Palapa. A parlare del suo matrimonio con Stefania è stato proprio Mazzoli, raccontando di averla conosciuta nel 2009 e di averla sposata un anno dopo, a Miami.

La cerimonia è stata però organizzata in fretta e alla presenza di pochi amici. Dopo 13 anni, è quindi arrivato il momento di fare le cose per bene, con un matrimonio tradizionale da celebrarsi in Italia e con una grande festa alla quale saranno invitati proprio tutti. Del resto, la proposta di nozze all’Isola dei Famosi promette davvero bene. Tra i due c’è una grandissima intesa, che hanno manifestato attraverso abbracci (e molti baci) di fronte ai presenti e al pubblico, che finalmente ha potuto conoscere le mogli di cui tanto hanno sentito parlare.

Per Paolo Noise, la sorpresa arriva a qualche giorno dal malore che l’ha colpito e l’ha costretto a una serie di accertamenti medici da cui è uscito più forte di prima. Solo un grosso spavento, soprattutto per Mazzoli che è il suo compagno di viaggio: il naufrago è potuto rientrare subito in gioco ed è più in forma che mai.