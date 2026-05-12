Isola dei Famosi 2026, nel cast anche Caroline Tronelli (ex di Stefano De Martino)

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IPA Stefano De Martino

Nel cast dell’Isola dei Famosi 2026 potrebbe esserci anche Caroline Tronelli, ex fidanzata di Stefano De Martino. Secondo le ultime indiscrezioni, la giovane sarebbe stata contattata dalla produzione dello show per partecipare all’avventura.

Caroline Tronelli all’Isola dei Famosi 2026

Mentre il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi continua a crescere in termini di ascolti, fra scontri e liti, l’Isola dei Famosi si prepara a tornare sul piccolo schermo. Se la conduzione di Belen Rodriguez sembra ormai una certezza (ancora da confermare, va detto), il cast dello show sarebbe tutt’ora in costruzione.

La produzione del programma starebbe lavorando per contattare e ingaggiare i personaggi che voleranno sull’isola, sfidando la fame e le difficoltà legate alla vita da naufraghi. Fra loro potrebbe esserci un personaggio molto particolare: Caroline Tronelli.

La giovane napoletana la scorsa estate era finita su tutte le prime pagine dei giornali di gossip per via della sua storia d’amore con Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi e Caroline avevano trascorso le vacanze in Sardegna, fra baci appassionati e dichiarazioni importanti.

Terminate le vacanze si era parlato di una convivenza a Roma, poi l’addio, arrivato all’improvviso, con De Martino impegnatissimo sul lavoro e pronto a dare una svolta alla sua carriera grazie a Sanremo 2027.

La fine del legame sarebbe arrivata a causa di incomprensioni, ma anche per colpa di un terribile episodio vissuto dalla coppia: la diffusione online di un video intimo di Caroline Tronelli e Stefano De Martino.

Superato quel momento difficile e l’addio al presentatore, ora Caroline sarebbe pronta a diventare una stella della tv. Attivissima sui social e considerata già una influencer, starebbe progettando di partecipare all’Isola dei Famosi.

A rivelarlo il settimanale Di Più Tv, secondo cui l’ex di De Martino avrebbe assunto Paola Benegas, manager di Elettra Lamborghini e in passato di Belen Rodriguez, per iniziare una carriera in tv.

“Per costruirsi un futuro nello spettacolo si è affidata a una delle più note manager della TV, Paola Benegas – si legge -, già agente di Elettra Lamborghini e, in passato, anche di Belen Rodriguez che, della prossima Isola dei Famosi, sarà la conduttrice. Grandi aspettative, quindi, per un reality che, dopo i successi dei primi anni, ha sofferto per gli ascolti”.

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2026

L’arrivo di Caroline Tronelli nel cast dell’Isola dei Famosi 2026 potrebbe rendere ancora più interessante il ritorno del reality. Il motivo? Alla conduzione del reality, con molta probabilità, ci sarà Belen Rodriguez, storica ex di Stefano De Martino.

Conoscendo la tendenza di Belen a fare battute e lanciare frecciatine riguardo i suoi ex amori, nel corso dello show potrebbero verificarsi dinamiche interessanti. Il programma, come anticipato, andrà in onda in autunno, ma le registrazioni inizieranno a fine giugno, continuando per tutto luglio.

Il programma infatti per la prima volta non verrà trasmesso in diretta, ma verrà registrato e poi mostrato ai telespettatori. Una scelta fatta per rendere più dinamica la trasmissione ed eliminare i tempi morti grazie al montaggio. Cambierà anche la location: non più l’Honduras, ma le Filippine.