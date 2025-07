Stefano De Martino innamorato di Caroline Tronelli: baci e coccole. E la famiglia di lei approva

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Procede a gonfie vele l’amore fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Il conduttore di Affari Tuoi sembra aver trovato finalmente la persona giusta per lui e sta vivendo un’estate all’insegna della passione con la nuova compagna.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli innamorati

35 anni e una carriera in ascesa in televisione, Stefano De Martino sembra innamoratissimo della sua Caroline Tronelli. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Oggi, fra baci, carezze e tanta passione. Secondo fonti vicine alla coppia la relazione sarebbe già diventata importante e i due sarebbero legati da un sentimento profondo e vero.

22 anni e una famiglia importante alle spalle, Caroline conosce da tempo Stefano De Martino. Il presentatore infatti è un amico della famiglia Tronelli. Il padre di Caroline, Stefano Tronelli è il fondatore della Tron Group Holding, una società milionaria che si occupa di consulenze aziendali ed è sposato da diversi anni con Pamela. La coppia da tempo conosce Stefano e ha in totale tre figli: Marinicol, Caroline e Francesco.

De Martino dunque frequentava da anni la casa dei Tronelli e si sarebbe innamorato con il tempo di Caroline. “Lui l’ha vista crescere. Lei ama la moda, i cavalli, i balletti su TikTok. Vive tra Napoli e Roma e la sua famiglia possiede anche un appartamento a Milano”, si legge sul settimanale Oggi.

I due dunque avrebbero ricevuto la benedizione della famiglia che sarebbe felicissima dell’unione. Per Stefano De Martino si tratta della prima storia importante – e alla luce del sole – dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Dopo l’addio alla showgirl – e numerosi tira e molla – il presentatore si era concesso numerosi flirt senza però iniziare storie importanti.

L’incontro fra Caroline Tronelli e Belen Rodriguez

“Nessuna ha resistito a lungo – aveva confidato qualche tempo fa a Vanity Fair, parlando delle sue relazioni -. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo”.

Ora però sembra che Caroline Tronelli sia riuscita a fare breccia nel suo cuore, diventando ogni giorno più importante. Secondo alcune indiscrezioni la giovane avrebbe chiesto a De Martino di andare a convivere, ma il presentatore vorrebbe procedere per gradi.

Nel frattempo Caroline ha già conosciuto Belen Rodriguez, mamma di Santiago, primo figlio di Stefano, e sua ex moglie. Le due infatti si sono incontrate per caso in un noto ristorante a Porto Cervo. Caroline era lì con De Martino dopo aver raggiunto la villa di famiglia, mentre Belen stava cenando con alcuni amici con cui sta trascorrendo le vacanze in Sardegna.

L’incontro, secondo quanto rivelato, sarebbe stato piuttosto imbarazzante. Dopo un primo momento di tentennamento, Stefano De Martino avrebbe raggiunto il tavolo di Belen, salutandola e abbracciandola. La showgirl argentina sarebbe poi andata via, congedandosi dall’ex con un bacio a distanza e lanciando occhiate a Caroline Tronelli, nuova fidanzata del presentatore Rai.