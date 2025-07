Caroline Tronelli, chi è il nuovo amore di Stefano De Martino

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Stefano De Martino

Caroline Tronelli è la giovane napoletana indicata come la nuova compagna di Stefano De Martino, avvistata più volte in compagnia del conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez.

Chi è Caroline Tronelli

Occhi chiari e capelli biondi, Caroline Tronelli è stata paparazzata più volte in compagnia di Stefano De Martino. I due, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero amici da tempo e il conduttore di Affari Tuoi sarebbe stato spesso ospite della villa di famiglia di Caroline in Sardegna.

La Tronelli infatti è l’erede di una ricca famiglia napoletana. Riservatissima, ha un profilo Instagram chiuso e non ha mai condiviso scatti in compagnia del presentatore. Di lei sappiamo solo che ha 22 anni ed è molto legata alla sua famiglia. Qualche tempo fa, durante una vacanza in barca, era stato proprio De Martino ad alimentare i gossip su una loro storia d’amore.

Il presentatore infatti aveva condiviso nelle Stories uno scatto in cui la Caroline Tronelli appariva in barca con un pacco di biscotti. Una foto che aveva svelato l’importanza della giovane nella vita di Stefano De Martino. I due sono stati avvistati l’ultima volta in Sardegna, a Porto Cervo, dove l’ereditiera ha una villa e dove il conduttore avrebbe incontrato anche Belen Rodriguez e il figlio Santiago.

Gli amori di Stefano De Martino

Dopo la separazione da Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha vissuto numerosi flirt, ma non ha mai rivelato di avere una nuova relazione. “Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna – aveva detto al Corriere della Sera, parlando della relazione con Belen -. Non è vero. Di lei mi affascinava la luce, l’ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia».

Commentando la sua chiacchieratissima vita privata aveva aggiunto: “Sì, ogni mese ce n’è una nuova. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni!”.

Nel passato sentimentale di De Martino, d’altronde, ci sono numerosi nomi di donne famose. Prima di tutto Alessia Marcuzzi, che avrebbe vissuto con il presentatore una storia segreta ai tempi della sua conduzione dell’Isola dei Famosi. Si era parlato poi di un flirt con Maricarla Boscono, anche questo legame mai confermato dai diretti interessati.

Stefano si sarebbe poi legato a Gilda Ambrosio, influencer e imprenditrice esperta di moda, con cui ancora oggi è in ottimi rapporti (“A Stefano voglio un bene infinito. È una delle persone più importanti della mia vita”, aveva detto qualche tempo fa parlando di lui). Sarebbe stata proprio Gilda a far avvicinare ancora di più Caroline Tronelli a Stefano De Martino grazie alle gite in barca a Napoli all’inizio dell’estate.

Fra le storie d’amore del presentatore di Affari Tuoi, infine, ci sarebbe anche quella con Angela Nasti, influencer, ex tronista di Uomini e Donne, e sorella di Chiara Nasti. Qualche tempo fa i due erano stati avvistati durante una videochiamata in una pausa di lavoro del conduttore.