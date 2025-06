Stefano De Martino non si nasconde più: la foto di Caroline Tronelli su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Stefano De Martino

Si chiama Caroline Tronelli la donna che Stefano De Martino ha scelto di mostrare su Instagram, alimentando i gossip su una possibile storia d’amore fra i due.

Per la prima volta, dopo mesi in cui gli venivano attribuiti diversi flirt, il conduttore ha deciso di uscire allo scoperto e postare nelle sue Stories di Instagram la foto di una ragazza che, a quanto pare, è diventata molto importante per lui.

Stefano De Martino su Instagram con Caroline Tronelli

Negli ultimi mesi Stefano De Martino è stato spesso al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Prima si è parlato di un ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio, imprenditrice ed esperta di moda, spesso avvistata con l’ex ballerino.

Fonte: Instagram

Poi è stata ipotizzata una relazione con Angela Nasti. In seguito Gabriella Spagnuolo, giovane laureata in marketing, napoletana come lui, è stata indicata come la sua nuova compagna.

Ora a lanciare un indizio importante è proprio lo stesso Stefano De Martino che su Instagram ha condiviso la foto di una donna. Si tratta di Caroline Tronelli, che ha trascorso con il conduttore e alcuni amici il week end in barca.

Nello scatto pubblicato nelle Stories di Instagram, Caroline è ripresa in primo piano mentre stringe fra le mani un pacco di biscotti al cioccolato. Una foto tenera e ricca di significato che sembra indicare il rapporto speciale fra i due.

Ma chi è Caroline Tronelli? Di lei sappiamo poco e niente. Di certo è la sorella di Francesco Tronelli, un caro amico di De Martino. Giovanissima, ha un figlio di un anno e sui social ha un profilo privato, segno della sua volontà di mantenere la privacy.

Gli amori di Stefano De Martino

Caroline Tronelli sarà il nuovo amore di Stefano De Martino? Di certo la scelta di condividere la sua foto su Instagram potrebbe indicare che fra i due ci sia un legame speciale.

Per ora, comunque, De Martino non ha confermato nè smentito nulla. D’altronde la sua vita sentimentale è stata piuttosto movimentata, costellata da veri o presunti flirt.

Belen Rodriguez resta, comunque, la donna più importante della sua vita. Nonostante il loro matrimonio sia ormai finito, la showgirl e il conduttore sono rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio Santiago.

“Il ragazzo è bravo, furbo, è capace – ha detto la showgirl, parlando dell’ex marito e del suo successo con Affari Tuoi -. Ma è vero che è nato come ‘il fidanzato di Belen’. Anch’io vorrei trovare un fidanzato che mi faccia dire “sono la fidanzata di”. Però, a parte questo, che gli vuoi dire a Stefano? Chi dice ‘non è bravo’ è perché rosica. Poi ci sono tanti modi per arrivare e ognuno decide cosa sacrificare”.

Anche Belen Rodriguez oggi è single e, nonostante i gossip, ha svelato di volerlo rimanere a lungo. “È la prima volta che sono single da così tanto tempo – ha confidato sulle pagine del settimanale Chi -. Single e casta. Sta roba di passare da un letto all’altro non mi piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata”.