Stefano de Martino e Caroline Tronelli, l’indiscrezione: “Lei vorrebbe convivere, lui no”

IPA Stefano de Martino non sarebbe pronto per la convivenza

Il gioco dei pacchi è in vacanza, ma Stefano De Martino e Caroline Tronelli catalizzano l’attenzione della cronaca rosa in questa estate. I due appaiono da settimane, tra vacanze e impegni di lavoro, ma un nuovo gossip svela un retroscena inaspettato sul loro rapporto: pare che lei sarebbe già pronta a convivere, mentre lui non avrebbe alcuna intenzione di fare questo passo.

Alessandro Rosica svela il retroscena su De Martino

La voce sul presunto disaccordo riguardo alla convivenza arriva da Alessandro Rosica, influencer ed esperto di gossip noto come “Investigatore social”. Nelle ultime ore Rosica ha lanciato sui social una provocazione: nonostante l’intesa tra Stefano e Caroline Tronelli, “lei vorrebbe andare a convivere, ma lui vuole solo divertirsi”.

Caroline Tronelli farebbe quindi sul serio al punto da voler andare a vivere insieme, mentre De Martino preferirebbe mantenere la relazione su binari più leggeri, senza convivenza né impegni a lungo termine.

Questa indiscrezione stride con quanto riportato dai settimanali nelle ultime settimane. Le riviste di cronaca rosa hanno infatti descritto un quadro opposto, dipingendo un Stefano “pazzo d’amore” e desideroso di vivere alla luce del sole il nuovo legame. Sono persino uscite anche le foto dei due abbracciati e sorridenti durante la vacanza in Sardegna.

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli

La storia tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, 22enne napoletana, è emersa all’inizio dell’estate. Paparazzati più volte insieme, inizialmente si parlava di una semplice amicizia, complice la vicinanza di lui con i familiari di lei, ma dopo un ultimo avvistamento con tanto di bacio è apparso chiaro che fra i due è nata una vera relazione.

La presenza del figlio di Stefano, Santiago, durante quella vacanza in Sardegna ha confermato la serietà del legame. Da allora Caroline segue De Martino anche sul lavoro: lo ha accompagnato nelle tappe del suo spettacolo teatrale Meglio stasera, condividendo sui social momenti dal backstage del tour.

Tutti i flirt di Stefano De Martino nel 2025

La liaison con Caroline Tronelli arriva dopo mesi di flirt attribuiti a De Martino ma mai confermati. Negli ultimi mesi il conduttore partenopeo è finito più volte al centro di rumor su possibili nuove fiamme, da Angela Nasti a Gilda Ambrosio fino a Gabriella Spagnuolo, ma nessuna di queste voci ha mai trovato riscontri ufficiali.

Tra questi, quello con Angela Nasti (ex tronista di Uomini e Donne) è stato tra i più discussi. A marzo Stefano e Angela sono stati paparazzati insieme a Napoli, e più recentemente sono stati di nuovo avvistati. Sempre Alessandro Rosica, che aveva diffuso alcune foto di loro in auto, ha subito precisato che tra Stefano e Angela “nessun fidanzamento” e che “ogni tanto si divertono ma senza impegno”.

Si è vociferato anche di un possibile riavvicinamento con Gilda Ambrosio, ex storica di De Martino, ma questa fiamma non ha mai davvero ripreso quota. Infine il nome di Gabriella Spagnuolo è comparso tra i gossip estivi, senza che emergessero dettagli concreti su questa ipotetica frequentazione.