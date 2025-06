Stefano De Martino, il flirt con Caroline Tronelli e il legame smentito con Gabriele Costanzo

Fonte: IPA Stefano De Martino

È Caroline Tronelli la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino, il conduttore del momento: il “gossip” dell’estate è servito. Sarebbe la sua “amica speciale preferita”, ma, almeno per il momento, nessuno ha smentito o confermato la liaison, che andrebbe avanti da tempo. Intanto, fonti vicine alla Fascino fanno sapere che Caroline non ha mai lavorato nella società di produzione televisiva di Maria De Filippi (né è l’ex del figlio, ovvero Gabriele Costanzo). Ma procediamo per punti.

Caroline Tronelli non è l’ex di Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi

L’indiscrezione della liaison tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino è stata lanciata da Alessandro Rosica sui social con dovizia di particolari. Solo poco tempo fa, aveva raccontato anche della vicinanza del conduttore ad Angela Nasti, sorella di Chiara ed ex Tronista di Uomini e Donne. Nessuna storia sarebbe stata archiviata, invero: frequentazioni sporadiche, ma qualcosa starebbe cambiando. Intanto, fonti vicine alla Fascino hanno smentito a Fanpage il presunto legame con Gabriele Costanzo, il figlio di Maria De Filippi.

Le fonti sarebbero “qualificate”: Caroline Tronelli non avrebbe mai lavorato per la Fascino né sarebbe stata impegnata con Costanzo. Secondo i rumor circolati nei giorni scorsi, si sarebbero conosciuti proprio nella società di produzione. Dobbiamo sottolineare, a questo punto, la proverbiale riservatezza della famiglia Costanzo e De Filippi: anche Gabriele ha evidentemente ereditato la discrezione dei suoi genitori. Dunque, non aspettiamoci ulteriori commenti in merito: come si suol dire, le voci sono state messe a tacere.

Stefano De Martino e il flirt con Caroline Tronelli

Intanto, sempre Alessandro Rosica ha condiviso un aggiornamento in merito alla liaison tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. “Super affiatati, prima e dopo. Ieri hanno cenato insieme”. E pare proprio che, a seguito della notizia, starebbero valutando di uscire allo scoperto. “Torneranno insieme a Roma e poi si vedrà. Stefano è molto amico della famiglia di lei e hanno preso benissimo questo gossip”.

De Martino, dunque, torna a popolare le pagine della cronaca rosa: gli scatti sono stati condivisi proprio sui social, e non c’è alcun dubbio sulla veridicità delle foto, considerando che De Martino è perfettamente riconoscibile, anche per i tatuaggi. Sarebbe un’amica speciale, una frequentazione non esclusiva che tuttavia potrebbe evolversi nei prossimi giorni (o forse no, perché, pur con foto e rumor, fino a smentita o conferma, rimaniamo sempre nel campo delle indiscrezioni).

Il conduttore, almeno per il momento, è single: solo pochi giorni fa si era appunto parlato del flirt con Angela Nasti, e anche in quel caso erano state condivise delle foto. “Nessun fidanzamento, ogni tanto si divertono ma senza impegno”. Non c’è dubbio, però, su un aspetto: questo è il gossip dell’estate. A breve, De Martino registrerà anche le ultime puntate di Affari Tuoi: le registrazioni dovrebbero concludersi il 12 giugno, e l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 28 giugno. Poi, una sosta fisiologica per ritornare forte del successo coltivato durante la stagione televisiva 2024/2025, non solo con il format di Rai1, ma anche con Stasera tutto è possibile, che ha registrato ascolti più alti della media.