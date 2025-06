Stefano De Martino, in Sardegna con l’amica: archiviata la storia con Angela Nasti?

Fonte: IPA Stefano De Martino

L’estate porta spesso con sè una dose extra di gossip e sembra proprio che la stagione 2025 sia stata ufficialmente inaugurata: ad aprire le danze delle indiscrezioni è proprio lui Stefano De Martino, pizzicato su uno yacht in Sardegna in ottima compagnia.

L’indiscrezione, accompagnata da alcuni scatti rubati che sembrerebbero confermare il tutto, potrebbero dunque mettere in discussione la presunta relazione con Angela Nasti della quale si è parlato molto negli ultimi tempi. Liason già al capolinea?

Stefano De Martino, in Sardegna con un’amica bionda e senza Angela Nasti

Sembra proprio che i primi caldi estivi portino con sè anche i primi gossip vacanzieri e questa volta il protagonista delle indiscrezioni è Stefano De Martino, ormai da qualche mese al centro delle attenzioni dei media per il presunto flirt con Angela Nasti e per le vicissitudini professionali che lo vedono coinvolto.

Della storia con la sorella di Chiara Nasti si è parlato molto negli ultimi tempi, soprattutto dopo che il presentatore di Affari Tuoi e l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati avvistati insime a Napoli. In quell’occasione, ovvero la vittoria dello scudetto da parte della squadra partenope, Angela Nasti avrebbe anche presentato a De Martino suo padre, rafforzando l’idea che tra loro ci fosse qualcosa di più di un semplice flirt.

E invece, ancora una volta, De Martino ha spiazzato tutti dimostrando che non è tutto oro quello che luccica: il conduttore infatti, che sta vivendo un momento professionale davvero molto importante per la sua carriera, non sembrerebbe al momento essere intenzionato a legarsi stabilmente ad un’altra donna. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, De Martino avrebbe voglia di divertirsi senza prendere particolari impegni, almeno stando alle ultime indiscrezioni che lo vorrebbero impegnato in più relazioni amicali.

Pur sempre molto attento a non lasciarsi coinvolgere in gossip vari, De Martino questa volta non sarebbe riuscito a sfuggire all’obiettivo di alcune persone che lo avrebbero “colto in flagrante”.

Almeno questo è quello che sostiene l’esperto di gossip Alessandro Rosica che avrebbe riportato la notizia: Stefano De Martino è stato pizzicato su uno yacht in Sardegna in compagnia di una ragazza bionda con la quale avrebbe trascorso ore felici e con la quale sembrebbe essere molto, molto affiatato. Ma chi è questa ragazza?

Stefano De Martino, l’indiscrezione di Rosica: “Ha diverse amiche speciali, ma lei è la preferita”

L’amica bionda alla quale, secondo le indiscrezioni riportate da Alessandro Rosica, De Martino sarebbe molto legato si chiama Caroline Tronelli. La ragazza, ben lontana dal mondo dello spettacolo, avrebbe con il conduttore Rai un legame davvero molto stretto che andrebbe avanti da diversi anni.

Rosica riporta la notizia con degli scatti rubati da una sua fonte nei quali si vede bene De Martino seduto su una sedia posizionata su uno yacht con in braccio la bionda amica. Lo yacht, secondo quanto riportato, sarebbe di proprietà della giovane che proverrebbe da una famiglia piuttosto benestante.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip, Caroline non sarebbe l’unica amica speciale di De Martino, anche se sembrerebbe essere la sua preferita: Rosica ha infatti commentato la notizia dicendo “Vi avevo detto che si frequentava con tre donne. Angela Nasti ha detto di avere una relazione con Stefano e di avergli presentato suo padre, questo è vero. Però io ho sempre detto che Angela e De Martino non stanno insieme perché Stefano non vuole stare con nessuno, perché ama divertirsi”.

E ha poi rincarato la dose aggiungendo un ulteriore dettaglio: “Io vi dissi che si stava frequentando con tre ragazze: una è Nasti, una è la ragazza bionda della foto. Quando sta a Napoli si diverte con una, a Roma con un’altra e ora con un’altra che ha portato in vacanza. Con le altre solo cene, lei invece è la preferita, quella che porta spesso in giro, all’estero”.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip dunque, Stefano De Martino non avrebbe realmente intenzione di legarsi ad Angela Nasti, ma starebbe frequentando anche altre ragazze con l’intenzione di restare single e godersi la vita. La domanda cruciale dunque ora è un’altra: chi sarebbe la terza amica speciale di De Martino?

L’estate è ancora lunga e chissà che non ci riservi altre sorprese inaspettate.