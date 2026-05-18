La Ruota della Fortuna in piazza, l’annuncio di Gerry Scotti. Ma Samira Lui sparisce

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Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Una frase pronunciata quasi all’improvviso durante la puntata de La Ruota della Fortuna ma sufficiente per accendere immediatamente l’entusiasmo. Gerry Scotti ha spiazzato i telespettatori annunciando un’ipotesi che potrebbe trasformare uno dei programmi più seguiti della tv italiana in un vero evento itinerante.

“Non escludo La Ruota della Fortuna nelle piazze italiane, valutando ovviamente le difficoltà di montaggio e smontaggio della Ruota”, ha dichiarato il conduttore Mediaset nella serata di lunedì 18 maggio.

Un’uscita inaspettata anche per Samira Lui che, seppur sorpresa, ha accolto con entusiasmo la possibilità di portare il game show fuori dagli studi televisivi. Una sfida nuova, spettacolare e decisamente ambiziosa, che potrebbe avvicinare ancora di più la trasmissione al pubblico.

Del resto, il legame diretto con le persone è sempre stato uno dei punti di forza di Zio Gerry, capace negli anni di trasformare ogni format in un appuntamento familiare e popolare. E l’idea di vedere La Ruota delle Fortuna nelle piazze italiane sembra perfettamente coerente con questo spirito.

Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna in tour nelle piazze

L’ipotesi di un tour itinerante ha immediatamente acceso la fantasia dei fan de La Ruota della Fortuna, che ogni sera tiene incollati al piccolo schermo più di cinque milioni di spettatori. Sui social, molti hanno iniziato a immaginare una gigantesca Ruota installata nei centri storici delle città italiane, con concorrenti scelti direttamente tra il pubblico e serate-evento all’insegna dell’intrattenimento dal vivo.

Si potrebbe ottenere un perfetto esperimento di tv live itinerante. Naturalmente, come ha sottolineato lo stesso Scotti, esistono importanti difficoltà tecniche da valutare.

La celebre Ruota è infatti una struttura scenografica complessa e imponente, che richiederebbe un’organizzazione accurata per trasporto, montaggio e sicurezza. Ma il fatto che il conduttore abbia apertamente parlato di questa possibilità lascia intuire che l’idea sia già stata almeno immaginata concretamente.

Samira Lui sparisce all’improvviso a La Ruota della Fortuna

Annunci inattesi a parte, durante La Ruota della Fortuna non è mancato un piccolo imprevisto che ha coinvolto Samira Lui. La co-conduttrice, infatti, è rimasta lontana dallo studio più del previsto, tanto da lasciare perplesso Gerry Scotti.

“Samira si è persa nei meandri del backstage”, ha commentato il conduttore con ironia dopo la riconferma di Alice nel ruolo di campionessa del gioco. Un’assenza che per qualche istante ha incuriosito anche il pubblico in studio, abituato alla presenza costante della showgirl accanto a Scotti.

Fortunatamente nulla di preoccupante: la 28enne era semplicemente impegnata dietro le quinte nel recuperare i premi destinati ai concorrenti eliminati, prima di tornare rapidamente al suo posto al centro della scena.

Un piccolo fuori programma che ha strappato un sorriso e che conferma, ancora una volta, l’affiatamento tra la co-conduttrice e Gerry Scotti. Registrazione dopo registrazione, Samira è diventata una presenza sempre più centrale e ormai irrinunciabile nello show. Tanto che la stessa Lui ha deciso di concentrarsi sulla carriera accantonando momentaneamente l’idea di convolare a nozze con il fidanzato storico Luigi Punzo.

La Ruota della Fortuna, Alice campionessa sfortunata

Sul fronte della gara, la puntata de La Ruota della Fortuna non è riuscita a regalare particolare tensione o colpi di scena. Il ritmo del gioco è apparso meno brillante del solito e il coinvolgimento ne ha inevitabilmente risentito.

A confermarsi campionessa è stata Alice, dentista di Varese, che però non ha vissuto una serata particolarmente fortunata. Anche il momento conclusivo della Ruota delle Meraviglie, dedicata questa volta al tema “volpe”, non ha regalato grandi soddisfazioni alla concorrente.

Alice ha infatti sbagliato due buste su tre e l’unica corretta si è rivelata una consolazione piuttosto modesta: conteneva appena cento euro di premio. Un finale sottotono che ha contribuito a rendere la puntata meno emozionante rispetto alle aspettative.