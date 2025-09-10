Chi è Luigi Punzo, il fidanzato di Samira Lui de La Ruota della Fortuna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Luigi Punzo è il fidanzato di Samira Lui, volto de La Ruota della Fortuna insieme a Gerry Scotti. Modella e conduttrice, Samira ha saputo conquistare con la sua bellezza e la sua simpatia il pubblico televisivo, diventando un volto molto amato. Nel privato è legata da ben sette anni a Luigi e i due sembrano molto innamorati.

Chi è Luigi Punzo, fidanzato di Samira Lui

Su Canale Cinque con La Ruota della Fortuna insieme a Gerry Scotti, Samira Lui ha stregato il pubblico. La modella e presentatrice però ha occhi solo per Luigi Punzo, il suo fidanzato. Napoletano e con un profilo Instagram molto seguito, Luigi è un modello, ma soprattutto un luxury concierge, si occupa infatti di fornire dei servizi personalizzati per i clienti degli hotel di lusso.

I due sono legati dal 2018 e da tempo sognano il matrimonio e i figli. A svelarlo era stata la stessa Samira qualche tempo fa durante un’intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin in cui era intervenuto anche lo stesso Luigi Punzo. “Alle nozze pensiamo tutti i giorni e sarà un matrimonio in chiesa – aveva spiegato Samira -. Comunque io la proposta non l’ho ancora ricevuta. Luigi è una persona rara. Lui mi ha capita e amata dal primo giorno, mi fa sorridere. Lui non vuole mai nulla in cambio. Lo fa perché gli viene dal cuore. Sono molto innamorata”.

Parole dolcissime a cui aveva replicato Luigi: “Lei è tanto bella fuori e tanto bella dentro. È molto dolce. Tra noi è stato amore a prima vista, ci conoscemmo a Formentera. Fu un impatto forte, mi sono innamorato subito. Da quando ho visto lei ho iniziato a vedere il futuro”, aveva svelato.

Su Instagram, Samira ama condividere gli scatti e i video che raccontano il dietro le quinte de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, ma non mancano dediche romantiche per il fidanzato. Qualche tempo fa la modella aveva pubblicato uno scatto di coppia, scrivendo: “Caro amore mio, sei il dono più grande che la vita mi potesse fare, e ogni momento trascorso insieme è per me gioia pura”.

La carriera e il successo di Samira Lui

Classe 1998, Samira Lui è nata a San Daniele del Friuli da papà senegalese e mamma friulana. Dopo il diploma ha deciso di trasferirsi a Milano iscrivendosi alla facoltà di Cinema all’Università. Nel frattempo ha iniziato a lavorare come modella e hostess in numerosi eventi. Nel 2017 è arrivata terza a Miss Italia, mentre nel 2021 è stata scelta per il ruolo di “professoressa” a L’Eredità, con Flavio Insinna.

L’anno successivo ha presentato insieme a Carlo Conti e Drusilla Foer i David di Donatello. In seguito è arrivata la partecipazione a Tale e Quale Show e al Grande Fratello. Bellissima e sorridente, la modella ha racontato di non aver mai avuto rapporti con suo padre. “Mio papà non l’ho mai conosciuto, se n’è andato prima che nascessi, le lacrime di commozione però mi escono solo quando parlo di mamma”, aveva svelato qualche tempo fa al settimanale Chi, svelando un lato tenero e dolcissimo del suo carattere.