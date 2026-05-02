La ruota della Fortuna, la bellissima dedica di Gerry e Samira: “Siamo una famiglia”

Nella puntata de "La Ruota della Fortuna" del 1° maggio, Gerry e Samira hanno ringraziato i lavoratori dello show

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Samira Lui

Torna un nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna anche nella giornata del 1° maggio. In concomitanza con la Festa dei Lavoratori, Gerry Scotti e Samira Lui hanno voluto spendere delle bellissime parole per il team che rende possibile ogni giorno la messa in onda dello show, ringraziando tecnici ed autori per il loro prezioso lavoro.

La Ruota della Fortuna, la dedica di Gerry e Samira

La Ruota della Fortuna non si ferma neppure nel giorno della Festa Internazionale dei Lavoratori: come di consueto, il quiz show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è andato in onda su Canale 5 subito dopo l’appuntamento con il TG5. Tuttavia, in una giornata così particolare, il padrone di casa e la sua co-conduttrice non hanno potuto fare a meno di spendere qualche parola per ringraziare quanti rendono possibile la messa in onda del programma.

Poco dopo l’ingresso di Samira in studio, ancor prima che la gara avesse inizio, Gerry ha infatti colto l’occasione per fare un breve discorso a favore di camera:”Oggi è la Festa dei Lavoratori e noi non possiamo non ringraziare e rendere onore a più di 100 persone che lavorano con noi ininterrotamente. Auguri a tutti i nostri reparti, che sono davvero tanti. Il pubblico che ci viene a trovare resta stupito da quanta gente lavori dietro le quinte. Sono tutti ragazzi giovani, sono bravi, professionisti, e i nostri giocatori spesso li ringraziano perché sono sempre gentilissimi anche con loro. A voi tutti, auguri e buona festa dei Lavoratori”, spiega Scotti.

Al conduttore fa eco anche Samira Lui: “Sono tanti e sono tutti uno più bravo dell’altro. Siamo una grande famiglia”. Un ringraziamento dovuto a quanti, pur lontano dai riflettori, contribuiscono al grande successo dello show.

Cos’è successo nella puntata del 1° maggio

Protagonista della gara dell’1 maggio del La Ruota della Fortuna è stata ancora una volta la campionessa Deborah Villafranca. A sfidarla sono stati lo studente di Ingegneria Energetica Vito di Molfetta e Irene, imprenditrice nel settore orafo di Aversa. Dopo le consuete manche del Giramondo; Il regno degli Animali e il Round Jackpot, la campionessa arriva in vantaggio al consueto appuntamento con il Round Express.

In questo frangente, approfittando della tematica legata ai “Ragazzi di Oggi”, lo Zio Gerry si è voluto raccomandare: “Vi prego, se dovete brindare, bere un bicchiere di birra o di vino fatelo, ma non mettetevi alla guida. Impariamo da altri Paesi che lo hanno fatto prima di noi, uscite in quattro, quello che guiderà la macchina non deve bere in quell’occasione. Grazie di cuore”.

La manche finale, quella dedicata alla Ruota delle Meraviglie, ha come tema principale proprio il “Lavoro”: la campionessa Deborah riesce a risolvere tutti i tre tabelloni che le sono sottoposti, ma la buona sorte non è dalla sua. Nonostante l’en plein, infatti, le tre buste verdi contengono un montepremi rispettivamente di 20 mila euro; 1.000 euro e, quella finale scelta dalla giocatrice, di soli 100 euro. L’appuntamento per incrementare il suo montepremi personale è per la prossima puntata dello show, in onda il 2 maggio.