Tina Cipollari travolta a Verissimo, la lettera del figlio Francesco (che vuole fare l’attore)

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Per la prima volta Tina Cipollari si è presentata nello studio di Verissimo accanto al figlio Francesco Nalli, nato dal matrimonio con l’hair stylist Kikò Nalli. Un’intervista intensa, tra ricordi familiari, confessioni personali e un momento di forte commozione che ha lasciato il segno.

Mamma anche di Mattias e Gianluca, Tina ha raccontato il suo modo di vivere la maternità senza nascondere le sue fragilità. “Sono stata una mamma ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all’esasperazione. Poi, con il tempo, mi sono un pochino calmata”, ha confessato con sincerità a Silvia Toffanin.

Un ruolo che ha sempre messo al primo posto, anche a costo di sacrificare molto della sua vita personale. La storica opinionista di Uomini e Donne ha spiegato di aver costruito il suo mondo intorno ai figli, diventati il suo centro assoluto.

Francesco, classe 2007 e oggi impegnato negli studi di recitazione, ha confermato il forte legame con entrambi i genitori e ha raccontato anche il rapporto speciale con Kikò: “Papà è molto affettivo, ci vogliamo bene e ci scambiamo tanti abbracci”.

Tina Cipollari e il figlio Francesco Nalli a Verissimo

Nel corso dell’intervista, Tina Cipollari ha affrontato anche uno dei capitoli più delicati della sua vita privata: la fine del matrimonio con Kikò Nalli.

Una scelta dolorosa ma vissuta con grande lucidità e maturità da entrambi. “Pensavo fosse più complicato”, ha raccontato l’opinionista di Maria De Filippi. “La decisione di separarci, in cuor nostro, l’avevamo già presa, ma nessuno dei due aveva il coraggio di dirlo”.

Poi il momento decisivo: una sera, seduti a tavola da soli, si sono guardati e hanno deciso di interrompere il matrimonio, mettendo però subito al centro una promessa precisa: non far mancare mai nulla ai figli. “Ci siamo promessi che non saremmo mai venuti meno ai nostri doveri di genitori”, ha spiegato Tina. E così è stato.

Il rapporto tra i due è rimasto sereno e collaborativo. “Abbiamo trovato subito un equilibrio. Kikò poteva venire a casa quando voleva, a volte dormiva anche lì”.

Anche Francesco ha ricordato quel passaggio con naturalezza: “Ci convocarono in casa con i miei fratelli. Loro ci sono rimasti male, io meno. Ci fecero delle promesse e non è cambiato nulla”.

Sul fronte sentimentale, il giovane si è mostrato aperto anche all’idea di un nuovo compagno per Tina Cipollari, ormai single da qualche tempo: “Se mamma trovasse un uomo, almeno per me non ci sarebbero problemi”.

Tina Cipollari in lacrime per la lettera del figlio Francesco

Il segmento più toccante a Verissimo è arrivato quando Francesco ha letto una lettera scritta per sua madre. Parole semplici ma profondissime, che hanno travolto Tina fino alle lacrime.

“Cara mamma, volevo dirti grazie. Grazie per ogni sacrificio, per ogni momento in cui hai messo noi al primo posto, anche quando eri stanca o avevi mille pensieri”.

Una dedica intensa, in cui il ragazzo ha voluto riconoscere tutto ciò che la madre ha fatto per lui e per i suoi fratelli: “Se oggi sono quello che sono, è anche grazie a te. Sei il nostro punto di riferimento, la nostra forza e la nostra casa”.

Davanti a quelle parole, Tina non è proprio riuscita a trattenere l’emozione. “Dovrei essere forte in questo momento, ma non lo sono”, ha detto con la voce spezzata. “I figli sono il dono più bello e più grande che la vita possa dare a una donna”.

Poi ha confessato anche la sua più grande paura, quella che la accompagna ogni giorno: “Penso che se dovessi venire a mancare ora, li lascerei quando ancora li devo vedere realizzati nel lavoro e nella vita. Questo mi rende debole e ci penso tutti i giorni”. Un episodio che ha mostrato il volto più intimo e fragile di Tina Cipollari: quello di una madre.