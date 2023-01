Come accorciare le tende troppo lunghe: i trucchi più semplici e veloci

Fonte: 123RF Come accorciare le tende troppo lunghe: i trucchi

Le tende sono complementi d’arredo tessili presenti nelle nostre case perché rendono più accogliente e caldo uno spazio, perché gli regalano un aspetto intimo e perché hanno vantaggi da non sottovalutare. Due su tutti? Dal mantenere il calore dell’abitazione, fino allo schermare gli interni dagli sguardi esterni. Inoltre arredano e lo fanno con carattere, basta scegliere lo stile più adatto al contesto e lasciarsi andare alla fantasia. Infatti le tende possono donare quel tocco capace di cambiare un ambiente e di renderlo più moderno, oppure più classico, romantico oppure elegante. O – invece – retrò. Tutto dipende dai propri gusti e da che tipo di spazio domestico vogliamo creare.

C’è un problema, però, che si presenta spesso quando si acquistano delle tende nuove: capita che siano troppo lunghe. E quindi come si possono accorciare senza per forza dover ricorrere all’aiuto di un sarto o a lunghi lavori di filo e ago? Ci sono dei trucchi semplici e veloci che ci possono aiutare ad accorciare le tende di casa in maniera rapida e rendendo l’ambiente perfetto da subito.

Tende troppo lunghe, come accorciarle con dei trucchi fai da te

Non avete una macchina da cucire? E magari non sapreste neppure da dove iniziare, rischiando anche di fare danni irreparabili? La soluzione per accorciare tende troppo lunghe è a portata di mano. Infatti, se non si parla di un’eccedenza di tessuto notevole, si possono usare dei piccoli trucchi fai da te per ridurlo con alcune semplici mosse. Ad esempio, se in casa si hanno delle calamite apposite, si possono creare delle onde o delle pieghe nel tessuto tenendolo sollevato.

Oppure si può optare per dei lacci, in gergo tecnico embresse, che vadano a formare una piega centrale nel tessuto, ma facendo in modo che lo sollevino semplicemente senza ridurne il potenziale coprente.

La tenda apparirà drappeggiata con eleganza e non sarà stato necessario dover tagliare e cucire la stoffa, oppure l’intervento di un professionista.

Un metodo molto minimal, e adatto a case con un arredamento moderno, è quello di creare un nodo alla base del tessuto, nella parte che risulta in eccedenza: così si solleverà di un po’ evitando che la tenda sia troppo lunga e, al tempo stesso, si darà un tocco personale all’ambiente. Ovviamente questa soluzione non è praticabile se le tende sono particolarmente pregiate o se sono state realizzate con un tessuto delicato: un nodo ne potrebbe compromettere l’utilizzo.

Sappiate, comunque, che c’è chi sceglie di tenerle più lunghe per creare arredamento. Per evitare che si sporchino, o che agevolino la formazione di polvere, le si può mantenere legate ai lati della finestra per la maggior parte del tempo e andando a creare quell’effetto vintage che sembra riportare a un’epoca antica.

Come accorciare le tende usando degli elastici

Per accorciare le tende troppo lunghe senza tagliarle ci possono venire in aiuto i normali elastici di uso comune. Infatti ci permettono di creare degli interessanti giochi di tessuto, magari andando a creare dei drappeggi molto simili a dei fiori, e al tempo stesso di ridurre la lunghezza. Anche in questo caso si deve giocare con il raccolto, cercando di arricciare il tessuto in maniera armonica e pensando al risultato finale. Quindi si procede prendendo la parte di tenda in eccesso e la si chiude con un elastico andando a formare un fiore di tessuto. Il procedimento per sollevarle è molto simile a quello che si usa quando si hanno a disposizione le apposite calamite, ma il risultato finale è completamente diverso e dipende un po’ dal gusto e dall’estro di chi sta facendo il lavoro.

Come accorciare le tende utilizzando le spille da balia

Le spille da balia, ovvero quelle spille che si richiudono una volta infilate nel tessuto, possono essere una soluzione temporanea per accorciare delle tende troppo lunghe. Infatti, anche se si riescono a mascherare con facilità, non sono certamente un metodo definitivo.

Ma magari aiutano quando non si ha tempo e per mille ragioni disparate si devono mettere le tende già al proprio posto.

Il procedimento è davvero semplice. Come prima cosa si devono appendere le tende per stabilire di quanto dovranno essere piegate. Capito questo, andranno smontate dall’infisso e poste su una superficie piana. A quel punto si deve ripiegare con cura il tessuto e si deve stirare con cura in modo che sia più semplice tenerle in ordine. Poi si mettono alcune spille da balia sul fondo in modo che il tessuto non ceda. Le tende a questo punto possono essere riposte alle finestra, ma attenzione: si tratta di un metodo da considerare temporaneo (magari per una serata) e non definitivo.

Colla per tessuti, come usarla per accorciare le tende

Saper cucire è un talento che non tutti possiedono quindi, quando si deve accorciare qualche tessuto come, ad esempio, quello di una tenda troppo lunga, bisogna attrezzarsi di ingegno. La cosa importante è avere una buona manualità, perché altrimenti si rischia di prendere iniziative irreversibili. Soprattutto se si decide di utilizzare la colla per tessuti. Si tratta di un prodotto che si trova in formati diversi e ogni tipologia ha le sue regole di utilizzo, sempre meglio chiedere supporto al negoziante per scegliere quella più adatta al tessuto. Poi si deve stabilire di quanto accorciare la tenda e procedere con il lavoro, avendo l’accortezza di stendere con cura il tessuto su una superficie piana e rigida che faciliti le operazioni.

Tende troppo lunghe, una regola fondamentale

Può capitare di acquistare una tenda troppo lunga, ma prima di correre dal sarto, oppure di armarsi dei materiali necessari alla sua riduzione, bisogna lavarla. Infatti spesso il tessuto durante il lavaggio si riduce un pochino e successivamente potrebbe non essere più necessario un intervento per accorciarla. Ricordarsi anche di lavarle in modo da non stroppicciarle, per evitare di doverle stirare. Ad esempio potrebbe essere utile non caricare troppo il cestello della lavatrice e optare per programmi brevi o una centrifuga veloce. Ovviamente mai dimenticare l’ammorbidente, prodotto che aiuterà i tessuti a rimanere perfetti. Infine appendere con cura le tende, ancora umide, facendo in modo che si asciughino all’aria.

A questo punto valutate nuovamente se la lunghezza è eccessiva ed, eventualmente, muovetevi di conseguenza.