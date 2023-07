Come spolverare le tende: tre metodi infallibili

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Come spolverare le tende senza fare fatica

Le tende sono un complemento d’arredo irrinunciabile in casa: non solo decorano ogni stanza (provate a toglierle e noterete immediatamente un senso di vuoto!), ma proteggono dalla luce del sole – soprattutto durante l’estate – e ci aiutano a mantenere la privacy. A chi piacerebbe poter essere osservati nella propria intimità domestica dai passanti o dai vicini che abitano di fronte? Insomma, ci sono tanti buoni motivi per tenere le tende alle finestre, ma la loro manutenzione è sempre piuttosto impegnativa. Vediamo come tenerle pulite e spolverarle senza fatica.

Quando pulire le tende

La pulizia delle tende è uno dei compiti più faticosi: non a caso quasi tutti tendono a rimandarlo, fin quando davvero non è più possibile aspettare. In realtà, le tende si sporcano molto più di quanto non si possa pensare. Anche se a prima vista sembrano ancora immacolate, è probabile che abbiano comunque bisogno di un buon lavaggio. Sono infatti realizzate in tessuto, che assorbe ogni odore – e chi ama cucinare lo sa bene – e attira tantissima polvere. Per non parlare poi di chi ha degli animali in casa: il loro pelo vola ovunque, e le tende sono le prime “vittime”, soprattutto nella parte inferiore, più a contatto con i vostri amici a quattro zampe.

Per tutti questi motivi, le tende andrebbero lavate almeno 2-3 volte l’anno. In estate non è un problema: basta metterle nella vasca da bagno (o in lavatrice, se l’etichetta lo consente) e poi lasciarle asciugare al sole. Nel giro di poche ore saranno nuovamente pronte per essere riappese alle finestre. Durante la stagione fredda, invece, diventa un po’ più complicato. I tempi di asciugatura si allungano, a meno che non abbiate un’asciugatrice (e che il tessuto delle vostre tende possa resistere alle sue temperature). Meglio dunque optare per una bella giornata di sole.

In ogni caso, c’è almeno un passaggio che potete fare con più frequenza, per cercare di tenere il più pulite possibile le vostre tende e dar loro un aspetto migliore. Si tratta di rimuovere la polvere, che rende il tessuto visivamente sporco e “appesantito”. Anche questo è un compito solitamente abbastanza gravoso, a meno che non sappiate come svolgerlo al meglio. Ci sono infatti alcuni trucchetti che vi aiuteranno a spolverare le tende in pochi minuti, senza fare troppa fatica, e ben tre metodi infallibili che potete provare subito.

Tende, come rimuovere la polvere

Ogni quanto spolverare le tende? Non esiste una risposta giusta, perché la frequenza dipende da tantissimi fattori: se siete soliti tenere le finestre aperte o chiuse, se abitate vicino ad una strada molto trafficata, se avete animali domestici, se utilizzate ventilatori o condizionatori che muovono la polvere… Insomma, sarete voi a dover capire quando le vostre tende hanno bisogno di una bella spolverata, ma genericamente possiamo dire che questa operazione andrebbe fatta una volta al mese.

In che modo? Se la polvere è davvero poca, potete semplicemente tirar giù le tende e sbatterle energicamente – magari aiutandovi con un battipanni – per poi risistemarle al loro posto. Ma ci sono altri tre trucchetti che vi semplificheranno la vita, soprattutto nel caso in cui le tende siano abbastanza impolverate. Vediamoli subito.

L’aspirapolvere

Tutti abbiamo in casa un aspirapolvere, ormai diventato il più prezioso alleato per le pulizie domestiche. Perché non usarlo anche nella pulizia delle tende? Se avete una spazzola apposita per i tessuti, sarà un gioco da ragazzi: montatela sul vostro aspirapolvere e utilizzate quest’ultimo per rimuovere facilmente la polvere, aspirandola con movimenti dall’alto verso il basso, spostandovi lentamente per permettere all’apparecchio di catturare anche i granelli più piccoli. Impiegherete pochi minuti e il risultato è davvero strepitoso. L’importante è agire con delicatezza, per evitare strappi o altri danni al tessuto.

Lo spolverino (o il panno umido)

Non vi fidate ad utilizzare l’aspirapolvere o non avete spazzole apposite per tessuti? Potete usare semplicemente uno spolverino, da passare con cura su tutta la lunghezza delle vostre tende. In alternativa, prendete un panno morbido pulito e bagnatelo leggermente con dell’acqua fresca, strizzandolo bene in modo che sia solamente un po’ umido. Passatelo sul tessuto rimuovendo in fretta la polvere: ricordate di bagnarlo di nuovo se le tende sono particolarmente sporche. Se avete animali domestici e i loro peli sono attaccati al tessuto, usate un rullo adesivo per portarli via più facilmente.

L’asciugatrice

Ormai quasi tutti hanno l’asciugatrice, un elettrodomestico utilissimo per le giornate invernali, quando il bucato impiega ore (se non giorni) per asciugarsi completamente. Sapevate che potete sfruttarla anche per spolverare le tende, senza bisogno prima di lavarle? Innanzitutto, controllate l’etichetta per verificare che il tessuto di cui sono fatte può andare in asciugatrice senza rovinarsi. In caso positivo, mettete le tende nel cestello e avviate un programma rapido a basse temperature. Basta pochissimo per rimuovere polvere e peli, che ritroverete nel filtro dell’asciugatrice.

I consigli utili per spolverare le tende

Infine, vediamo qualche consiglio utile per avere delle tende pulitissime e prive di polvere. Lasciate questo compito per ultimo, in modo che non vi ritroviate di nuovo a smuovere polvere in casa (rischiereste di andare a sporcare ancora le tende). Partite sempre dall’alto, affinché la sporcizia cada verso terra: in caso contrario, la polvere finirebbe sulla parte di tessuto che avete già pulito. Lasciate le tende appese nel compiere questa operazione, perché sarà molto più facile grazie alla forza di gravità che lascia il tessuto ben teso verso il basso.

Fate attenzione alle cuciture, dove spesso si annida molta polvere: è lì che dovrete insistere maggiormente, per un ottimo risultato. Lo stesso vale per gli anelli di tessuto che si usano per agganciare le tende al bastone (non tutti i modelli li hanno). Infine ricordate di spolverare su entrambi i lati: spesso quello “nascosto” è il più sporco, perché a contatto con gli infissi e con lo smog proveniente dall’esterno, che entra ogni volta che aprite le finestre. Seguendo questi semplici consigli e rimuovendo la polvere frequentemente, avrete delle tende sempre in ordine e pulite, e addirittura dovrete lavarle meno, non rischiando così di rovinare tessuti che sono solitamente molto delicati.