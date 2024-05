Tende da sole: scelta e acquisto

Le tende da sole sono indispensabili per godersi l'estate in giardino o in balcone: scopriamo come scegliere quelle migliori per ogni esigenza

Con l’avvicinarsi delle calde giornate estive, il sole che batte sulle finestre può rendere la nostra casa davvero rovente, senza contare che è quasi impossibile godersi gli ambienti esterni. Le tende da sole si rivelano così molto utili: riparano l’abitazione dall’eccessivo calore, donando maggiore freschezza ad ogni stanza e arredando il giardino o il balcone. Ne esistono di moltissimi tipi, per dimensione, tessuto utilizzato e sistema d’apertura. Come scegliere la tenda più adatta per ogni esigenza? Scopriamolo insieme.

Come scegliere le tende da sole

Tra i tanti modelli di tende da sole in commercio, orientarsi può sembrare davvero difficile. Occorre innanzitutto sapere una cosa molto importante: se abitate in un condominio o in una villetta a schiera, è possibile che ci siano delle regole da rispettare per uniformare l’estetica della facciata. In questo caso, informatevi sulla necessità di acquistare tende da sole che, per stile o colore, siano uguali (o molto simili) a quelle già installate dai vostri vicini. Se invece avete la possibilità di scegliere a vostro piacere, ci sono alcuni semplici consigli che possono tornarvi utili.

Le tende da sole a caduta

Il primo tipo di tenda da sole è forse quello più utilizzato da chi possiede un balcone, perché va a proteggere quasi per intero lo spazio esterno – purché non di dimensioni eccessive. Stiamo parlando delle tende da sole a caduta, custodite all’interno di un rullo e in grado di scendere persino in verticale, a filo della facciata. Offrono così ombra sia frontale che laterale, per una protezione massima. La struttura si compone del rullo, fissato in alto al di sopra della finestra, e di un elemento sporgente al balcone, sul quale va fissato il tessuto una volta aperta la tenda.

La tenda da sole a caduta San Giorgio è realizzata con tessuto impermeabile adatto all’esterno, in grado di resistere alle intemperie e facilissimo da pulire. Di grandi dimensioni, ha una struttura di 300 x 250 cm con bracci regolabili per fornire la protezione adeguata ad ogni esigenza.

La tenda da sole a caduta Garden Friend ha invece un’altezza di 250 cm e una lunghezza di 150 cm, con ganci facili da installare e un meccanismo di apertura dotato di cordicella. È la scelta perfetta per riparare un piccolo balcone, in modo da proteggere le finestre dall’ingresso del sole.

Le tende da sole a braccio

Un altro modello molto venduto è la tenda da sole a braccio, che va fissata al soffitto o al muro e si apre a balzo attraverso due bracci estensibili, attaccati al tubolare che racchiude il tessuto. Si tratta di una soluzione ideale per balconi un po’ più grandi o per giardini, dal momento che è più facile da utilizzare e ha un’angolazione che si adatta benissimo ad ogni esigenza. Alcune tende possono essere dotate anche di un’estensione terminale per proteggere l’ambiente esterno dai raggi del sole più inclinati.

La tenda da sole a braccio di Outsunny copre una lunghezza di ben 395 cm, per proteggere un’ampia porzione di terrazzo o giardino. Si tratta di un modello retrattile manuale, dotato di una lunga manovella dal meccanismo silenzioso. La struttura è in alluminio e acciaio, mentre il tessuto è in poliestere impermeabile, per una protezione maggiore dai raggi UV.

Facilissima da montare, la tenda da sole a braccio Costway ha una robusta struttura in alluminio con vernice antiruggine e un tessuto in poliestere di alta qualità, in grado di resistere ai raggi solari e alle intemperie. È possibile scegliere l’angolo di inclinazione della tenda, per adattarla ad ogni tipo di esigenza.

