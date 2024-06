La tenda ultrasottile, creata dal MIT, che assorbe tutti i rumori. Come funziona

Fonte: iStock La tenda ultrasottile, creata dal MIT, che assorbe tutti i rumori.

In un mondo sempre più frenetico e rumoroso, i ricercatori del MIT hanno inventato un congegno che potrebbe davvero cambiare le nostre vite. Una tenda in seta poco più spessa di un capello capace di isolare dal rumore degli ambienti circostanti: ecco come funziona.

La tenda del MIT che isola dai rumori

Un’invenzione nata per caso, proprio mentre si cercava di ottenere il risultato opposto. Gli scienziati del MIT stavano lavorando su un congegno utile ad amplificare i rumori, ma hanno accidentalmente ottenuto il risultato contrario. Una cosa che accade con tutte le migliori scoperte.

Nasce così una stoffa sottilissima, quasi quanto un capello, che ha la capacità di isolare acusticamente un ambiente. Una scoperta rivoluzionaria, che permette di ottenere tende che isolano dal rumore proprio come fanno i muri, ma molto più sottili e, quindi, meno ingombranti.

Un passo incredibile verso un futuro più silenzioso: “È molto più facile creare rumore che silenzio. Infatti, per tener fuori il rumore riserviamo molto spazio a pareti spesse. Il lavoro di Grace (primo autore della ricerca) fornisce un nuovo meccanismo per creare spazi silenziosi con un sottile foglio di tessuto.” afferma Yoel Fink, professore presso i dipartimenti di Materials Science and Engineering e Electrical Engineering and Computer Science.

Inizialmente, per ottenere il risultato sperato gli scienziati hanno provato a modificare la tela e la mussola, per poi optare per la seta, materiale scelto per questa invenzione. In questo modo, si potrebbero creare tende divisorie per le stanze della nostra casa che assorbono il rumore, senza perdere spazio prezioso.

Grace H. Yang, la prima autrice della ricerca, ha spiegato: “Anche se possiamo usare il tessuto per creare il suono, c’è già tanto rumore nel nostro mondo. Abbiamo pensato che creare silenzio potesse essere ancora più prezioso.”

Un’idea rivoluzionaria e davvero convincente, considerando quanto oggi tutti siano alla ricerca di una tranquillità maggiore. Basti pensare alle cuffie isolanti e alle stanze insonorizzate, decisamente più complicate da ottenere.

Tenda ultrasottile anti rumore: come funziona

Ma come funziona questo tessuto rivoluzionario?

Il tessuto hitech in seta, se tenuto fermo, ha la capacità di riflettere i suoni senza farli penetrare nelle altre stanze. In questo modo, l’ambiente è isolato, e il rumore si concentra unicamente in quella stanza.

Altro scenario possibile è quello relativo alla vibrazione, quindi quando la tenda non è tenuta ben ferma. In questo caso, il congegno genera onde sonore che interferiscono con il rumore eliminandolo. In questo caso, però, la sua funzione è più limitata, impedendo una resa ottimale negli spazi molto grandi.

La quella della seta non è una scelta lasciata al caso: il materiale, infatti, è in grado di ridurre il volume dei suoni fino a 65 decibel.

I ricercatori sperano di poter applicare la loro invenzione non solo delle case, ma anche all’interno di mezzi di trasporto come macchine e aerei. Un passaggio verso il futuro che è solo ai suoi esordi. “Ci sono molte manopole che possiamo girare per rendere questo tessuto che sopprime il suono davvero efficace. Vogliamo far pensare alle persone di controllare le vibrazioni strutturali per sopprimere il suono. Questo è solo l’inizio“, ha affermato la Yang. L’obiettivo di una vita più tranquilla e silenziosa potrebbe passare proprio da questo tessuto, le cui applicazioni, col tempo, possono diventare moltissime.