Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock I must-have per la valigia

Diciamoci la verità: adoriamo le vacanze, ma il viaggio per arrivarci? Decisamente meno. Tra sedili decisamente troppo stretti, aria condizionata spietata e i vicini di posto con il colpo di tosse facile, il volo dei sogni rischia di trasformarsi in un incubo pre-partenza.

Fortunatamente, per svoltare la situazione basta un po’ di pianificazione e i consigli di chi in quota ci passa la vita. Ecco che Duke Armitage, pilota professionista e globetrotter intervistato da Yahoo Shopping, ci ha svelato il segreto dei viaggiatori seriali: un “comfort kit” strategico pieno di alleati furbi, poco ingombranti ma salvavita (o quasi!).

Ecco i 6 prodotti di cui non potrete più fare a meno per atterrare freschi, rilassati e decisamente pronti all’avventura.

1. Il custode ultra-slim: portafoglio in pelle con blocco RFID Buffway

La sicurezza è il primo vero comfort quando si viaggia. Lo skimming (il furto remoto dei dati delle carte di credito) è un rischio reale nei terminal affollati. Questo portafoglio in pelle non è solo incredibilmente chic e piatto (si infila ovunque, anche nella micro-bag più di tendenza), ma protegge i vostri dati grazie alla tecnologia RFID. Meno ansia, più stile.

RFID Portafoglio in pelle ultra slim

2. Il riposo di bellezza definitivo: mascherina in seta di gelso

Dimenticate i film di bordo: il vero lusso in volo è una dormita rigenerante. Questa mascherina oversize è una nuvola 100% in seta naturale per la pelle che non esercita alcuna pressione sulla delicata zona del contorno occhi. È spessa, traspirante e si ripiega nella sua custodia coordinata. Con oltre 7.000 recensioni entusiaste su Amazon, è ufficialmente l’accessorio approvato dalla travel community.

Aosun Mascherina in seta di gelso

3. L’upgrade per le vostre orecchie: Auricolari wireless Beats Studio Buds

”L’oggetto numero uno che metterei in valigia sono le cuffie con cancellazione del rumore. Poche cose sono più irritanti del pianto di un bambino o delle chiacchiere ad alto volume durante un volo”, spiega il pilota Duke Armitage.

Questi auricolari Beats sono l’equilibrio perfetto tra sound pazzesco e portabilità pocket. La cancellazione attiva del rumore vi isola dal mondo, ma vi basta attivare la modalità Trasparenza per ascoltare gli annunci di bordo o ordinare un drink senza doverli togliere.

Offerta Beats Wireless Beats Studio Buds

4. Sicurezza ad alta quota: salviette igienizzanti profumate

Igienizzare le superfici del tavolino e del bracciolo è la prima regola del viaggiatore consapevole. Ma dimenticate il classico odore chimico da ospedale: queste salviette biodegradabili garantiscono la massima efficacia sui batteri e profumano di buono. In più, l’aloe lasciano le mani morbidissime.

Offerta Brawn Salviettine multiuso igenizzanti

5. Labbra a prova di jet-lag: Set balsamo labbra biologico Cliganic

In aereo le labbra sono le prime a soffrire: non hanno ghiandole sebacee e si disidratano alla velocità della luce. Questo set biologico certificato USDA offre sei gusti deliziosi (tra cui cocco, vaniglia e menta) formulati con cera d’api e vitamina E. Il passaporto per labbra sempre morbide e idratate, anche dopo 10 ore di volo.

Cliganic Set balsamo labbra

6. Il Santo Graal della skincare: Kiehl’s Ultra Facial Cream (Travel Size)

Arrivare a destinazione con un aspetto fresco e glowy invece che stanco e spento? È possibile. Questa crema viso cult di Kiehl’s, disponibile nel perfetto formato da viaggio da 50ml, è ricca di acido ialuronico e squalano vegetale. Ripara la barriera cutanea e trattiene l’idratazione a 30.000 piedi d’altezza. Il tocco finale per una pelle radiosa fin dal momento dell’atterraggio.

Offerta Kiehl's Kiehl's Ultra Facial Cream (Travel Size)

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui