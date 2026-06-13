Diciamoci la verità: adoriamo le vacanze, ma il viaggio per arrivarci? Decisamente meno. Tra sedili decisamente troppo stretti, aria condizionata spietata e i vicini di posto con il colpo di tosse facile, il volo dei sogni rischia di trasformarsi in un incubo pre-partenza.
Fortunatamente, per svoltare la situazione basta un po’ di pianificazione e i consigli di chi in quota ci passa la vita. Ecco che Duke Armitage, pilota professionista e globetrotter intervistato da Yahoo Shopping, ci ha svelato il segreto dei viaggiatori seriali: un “comfort kit” strategico pieno di alleati furbi, poco ingombranti ma salvavita (o quasi!).
Ecco i 6 prodotti di cui non potrete più fare a meno per atterrare freschi, rilassati e decisamente pronti all’avventura.
Indice
1. Il custode ultra-slim: portafoglio in pelle con blocco RFID Buffway
La sicurezza è il primo vero comfort quando si viaggia. Lo skimming (il furto remoto dei dati delle carte di credito) è un rischio reale nei terminal affollati. Questo portafoglio in pelle non è solo incredibilmente chic e piatto (si infila ovunque, anche nella micro-bag più di tendenza), ma protegge i vostri dati grazie alla tecnologia RFID. Meno ansia, più stile.
2. Il riposo di bellezza definitivo: mascherina in seta di gelso
Dimenticate i film di bordo: il vero lusso in volo è una dormita rigenerante. Questa mascherina oversize è una nuvola 100% in seta naturale per la pelle che non esercita alcuna pressione sulla delicata zona del contorno occhi. È spessa, traspirante e si ripiega nella sua custodia coordinata. Con oltre 7.000 recensioni entusiaste su Amazon, è ufficialmente l’accessorio approvato dalla travel community.
3. L’upgrade per le vostre orecchie: Auricolari wireless Beats Studio Buds
”L’oggetto numero uno che metterei in valigia sono le cuffie con cancellazione del rumore. Poche cose sono più irritanti del pianto di un bambino o delle chiacchiere ad alto volume durante un volo”, spiega il pilota Duke Armitage.
Questi auricolari Beats sono l’equilibrio perfetto tra sound pazzesco e portabilità pocket. La cancellazione attiva del rumore vi isola dal mondo, ma vi basta attivare la modalità Trasparenza per ascoltare gli annunci di bordo o ordinare un drink senza doverli togliere.
4. Sicurezza ad alta quota: salviette igienizzanti profumate
Igienizzare le superfici del tavolino e del bracciolo è la prima regola del viaggiatore consapevole. Ma dimenticate il classico odore chimico da ospedale: queste salviette biodegradabili garantiscono la massima efficacia sui batteri e profumano di buono. In più, l’aloe lasciano le mani morbidissime.
5. Labbra a prova di jet-lag: Set balsamo labbra biologico Cliganic
In aereo le labbra sono le prime a soffrire: non hanno ghiandole sebacee e si disidratano alla velocità della luce. Questo set biologico certificato USDA offre sei gusti deliziosi (tra cui cocco, vaniglia e menta) formulati con cera d’api e vitamina E. Il passaporto per labbra sempre morbide e idratate, anche dopo 10 ore di volo.
6. Il Santo Graal della skincare: Kiehl’s Ultra Facial Cream (Travel Size)
Arrivare a destinazione con un aspetto fresco e glowy invece che stanco e spento? È possibile. Questa crema viso cult di Kiehl’s, disponibile nel perfetto formato da viaggio da 50ml, è ricca di acido ialuronico e squalano vegetale. Ripara la barriera cutanea e trattiene l’idratazione a 30.000 piedi d’altezza. Il tocco finale per una pelle radiosa fin dal momento dell’atterraggio.
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