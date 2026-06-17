Idratano, nutrono e colorano le labbra, i balsami colorati sono il prodotto estivo must have per il benessere e la bellezza delle labbra

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Labbra idratate e con un tocco glam unico da mattina a sera con i balsami colorati migliori

Con l’arrivo dell’estate non tutte amiamo avere sulla pelle troppi prodotti, labbra comprese. Ed ecco che il make-up si fa via via più minimal, leggero, anche a volte rinunciando a quel tocco di rossetto che tanto ci piace avere sulle labbra ma che a volte ci risulta troppo pesante. Ma ecco che la soluzione ci arriva direttamente da un prodotto che unisce idratazione e nutrimento al colore e a una texture leggera.

Insomma, un mix perfetto per donare alle labbra quella punta colorata tanto desiderata ma senza ricorrere al classico rossetto. Parliamo dei balsami colorati, l’alternativa easy ma super glam al rossetto o tinte labbra, da portare sempre con sé e che oltre a svolgere in modo egregio la loro funzione di make-up, sono anche dei veri alleati per il benessere della parte, nutrendo le labbra e idratandole in profondità e in una sola passata.

Cosa sono i balsami colorati e come funzionano

Dei balsami labbra colorati, che svolgono la stessa funzione di un burrocacao, scivolando sulle labbra e donandole massima idratazione, proteggendole dal caldo estivo, dagli agenti esterni e perfino dai raggi solari, ma che una volta applicati regalano anche un bel colore, a seconda della cromia scelta, alle labbra, proprio come fossero dei rossetti.

Dei balsami che hanno una formulazione burrosa o in gel, e che svolgono questa doppia azione nutrita e di make-up, agendo sia come dei veri trattamenti di benessere, anche grazie alla loro composizione, che di bellezza, grazie alla loro pigmentazione variegata e che soddisfa ogni gusto e stile diverso.

Come agiscono sulle labbra

All’interno dei balsami colorati, infatti, ci sono ingredienti mirati per il benessere delle labbra, come acido ialuronico, per mantenerle al corretto grado di idratazione esattamente come accade con le creme o sieri viso, ma anche oli vegetali come quello di jojoba o burri, come quello di karité o di cacao e fino all’aggiunta di vitamine indispensabili per il benessere della pelle, come la vitamina E. dei veri e propri trattamenti nutritivi e che si possono applicare e riapplicare quando si vuole, più volte al giorno e ogni volta che se ne sente la necessità, aggiungendo alla labbra un tocco di colore unico e luminoso.

Perché i balsami colorati è anche questo che fanno, colorano, proprio come un rossetto, trasformando le labbra in un concentrato di fascino e di bellezza con un solo gesto, e donandogli anche una profumazione inaspettata se si opta per un prodotto arricchito con ingredienti fruttati o vanigliati, per esempio, o anche con note di mango o frutti tropicali, trasformando il vostro balsamo colorato nel tocco spensierato e leggero che ci fa venire il buonumore all’istante.

I balsami colorati da provare

Per esempio provando il balsamo colorato di NYX, un balsamo labbra idratante in ben 12 tonalità e con profumazioni diverse, dal colore modulabile e che regala un effetto soft matte alle labbra fin dalla prima passata. Un prodotto dalla formulazione arricchita con polvere di riso e ceramidi di zuccheri per un effetto leggero e soffice sulla pelle.

Offerta NYX Professional Makeup Il balsamo colorato da avere sempre a portata di labbra

Labello Glowy Lips Berry + SPF 30 è un balsamo colorato idratante e arricchito con SPF30, e che lascia un effetto glow sulla parte. Un balsamo dalla formula ultra-idratante con acido ialuronico, Vitamina E e Glicerina e che regala un colore Berry leggero e modulabile a seconda delle esigenze, insieme a un finish glossy intenso e immediato.

Offerta Labello Il balsamo labbra con effetto glow

Anche il balsamo colorato di e.l.f. è un prodotto perfetto per l’estate, un balsamo labbra idratante leave-on, che idrata donando un tocco di colore leggero alle labbra. Un prodotto arricchito con burro di karité, acido ialuronico e bacche di goji, l’ideale per nutrire le labbra e donarle un tocco glam irrinunciabile.

e.l.f. Il balsamo colorato con acido ialuronico

Infine, il balsamo colorato di W7 è il perfetto ibrido tra un rossetto e un burrocacao, un prodotto arricchito con Vitamina E, burro di Karité, acido ialuronico, olio di Avocado e olio di Semi di Girasole che aiutano a nutrire le labbra secche e a trattenere l’idratazione, donandole allo stesso tempo un plus di colore davvero unico e pieno di stile.

W7 Il balsamo colorato dal tocco glam

Sei in cerca di offerte? Iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!