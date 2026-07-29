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iStock I lip balm ai peptidi da avere nel tuo beauty estivo

Se c’è un prodotto beauty che ha letteralmente conquistato i social e le routine di bellezza di questa stagione, è senza dubbio il balsamo labbra ai peptidi. Un perfetto punto d’incontro tra trattamento skincare e make-up che promette labbra turgide, idratate e dall’effetto lucido tridimensionale, senza rinunciare al comfort.

Ma cosa rende questi prodotti così speciali e quali sono le formule migliori da acquistare subito? Facciamo il punto.

Peptidi sulle labbra: cosa sono e perché funzionano

I peptidi sono brevi catene di aminoacidi che funzionano come veri e propri “messaggeri” per la pelle. Il loro compito principale è stimolare la produzione di proteine fondamentali come collagene ed elastina.

A differenza dei classici lip plumper formulati con ingredienti irritanti o piccanti (come mentolo o peperoncino) che gonfiano le labbra per reazione cutanea, i peptidi agiscono in modo ben diverso:

Rimpolpano e levigano : stimolando la struttura cutanea naturale, attenuano gradualmente le rughette verticali del contorno labbra.

: stimolando la struttura cutanea naturale, attenuano gradualmente le rughette verticali del contorno labbra. Trattengono l’idratazione: rafforzano la barriera cutanea, prevenendo la disidratazione dovuta a sole, vento e salsedine.

Effetto plumping naturale: donano un volume morbido, pieno e sano, che migliora con l’uso costante.

Il re del trend (e di TikTok): il lip balm ai peptidi Rhode di Hailey Bieber

L’ossessione globale per i balsami ai peptidi è nata grazie a Hailey Bieber e al suo iconico Rhode Peptide Lip Treatment. È stato proprio questo prodotto a sdoganare il trend delle glazed donut lips: labbra iper-nutrite, brillanti e visibilmente turgide. Un vero e proprio oggetto del desiderio beauty, perfetto per chi cerca quell’effetto rugiada senza l’odiosa sensazione appiccicosa dei gloss tradizionali.

Il dupe perfetto: essence Make-up The Super Peptide Glossy Lip Treatment

Se vuoi l’effetto glazed di Hailey Bieber ma cerchi un’alternativa super accessibile ed efficace, il dupe perfetto è firmato Essence.

L’Essence Make-up The Super Peptide Glossy Lip Treatment finish lucido (10 ml) offre un’idratazione ad alta lucentezza impreziosita da una formula ricca con burro di karité e vitamina E. Rende le labbra immediatamente morbide, nutrite e brillantissime, mantenendo una consistenza fluida e non appiccicosa. In più, la formula è 100% vegana e cruelty-free.

Offerta Essence Make-up The Super Peptide Glossy Lip Treatment finish lucido

(Disponibile in varie colorazioni tra cui scegliere).

Gli altri imperdibili lip balm ai peptidi per l’estate

Oltre all’ormai celebre proposta di essence, ci sono altri trattamenti formulati con peptidi che meritano assolutamente un posto nel tuo beauty case estivo:

1. Catrice Peptide Bliss Glossy Lip Balm

Catrice Catrice Peptide Bliss Glossy Lip Balm

Un balsamo labbra idratante e nutriente che regala un finish estremamente brillante per un effetto labbra subito più piene e turgide. La sua texture confortevole arricchita con peptidi si prende cura della mucosa labiale proteggendola dalla secchezza. Iconica la nuance 050 Glazed & Gorgeous per un tocco marrone lucido super chic.

(Anche questo balsamo è proposto in varie colorazioni).

2. Revolution Peptide Glaze Tinted Lip Serum

Revolution Peptide Glaze Tinted Lip Serum

Un vero e proprio siero labbra colorato che unisce l’azione rimpolpante dei peptidi alla spinta di profonda idratazione dell’acido ialuronico. Perfetto per chi cerca il colore delicato di un rossetto trasparente con tutti i benefici della skincare. La variante Cinnamon Roll offre una delicata sfumatura calda e golosa. Formula totalmente vegana e cruelty-free.

(Disponibile anche altre colorazioni).

Offerta Moroccanoil Set Balsamo Labbra Moroccanoil

Per chi desidera una routine labbra completa ad alta nutrizione, iuniscono l’azione dei peptidi alla ricchezza deglitipici della maison. Ideali da stendere anche come maschera notturna o durante le giornate estive per prevenire screpolature e mantenere un velo di lucentezza raffinata.(Disponibile in varie colorazioni e varianti nel set).

Paula's Choice Pro-Collagen Peptide Gloss Balm Trattamento Labbra

Se cerchi un trattamento mirato ad, la proposta di Paula’s Choice è una garanzia. Questo gloss-balm stimola lala superficie labiale riducendo la perdita di tono. Offre un finish lucido non appiccicoso meraviglioso, come la versatile tonalità Sheer Pink.(Formulato e disponibile in varie colorazioni).

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