In un'era in cui il concetto di bellezza è sempre più aderente a quello di naturalezza, arriva il Lip Contouring a regalare labbra più voluminose e turgide senza alcun ago. Di che si tratta e quali must-have dovresti provare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Zoë Isabella Kravitz

Seppure l’ultimo paio d’anni abbia segnato un complessivo ritorno alla naturalezza, reso manifesto tanto dalle occhiaie a vista, come elemento centrale del make-up, quanto dalla richiesta sempre maggiore di sedute di ialuronidasi, il desiderio di labbra piene, definite e volumizzate sembra non passare mai di moda.

Così, mentre filler e chirurgia estetica stanno gradualmente perdendo potere, ecco la beauty community spremersi le meningi per trovare un nuovo espediente meno invasivo. La soluzione? Proviene direttamente dai backstage delle sfilate dell’haute couture: stiamo parlando del Lip Contouring.

Questa tecnica di make-up ancora poco nota, ma da sempre cara a icone come Kim Kardashian e J.Lo, si serve proprio come il suo vicino parente del famoso gioco di luci e ombre che inganna l’occhio, restituendo un’illusione di tridimensionalità che fa apparire ogni cosa improvvisamente diversa da come è. Nel caso della bocca, ovviamente, il risultato è esattamente quello agognato da praticamente ogni donna sulla faccia del pianeta terra. Vediamo come si esegue, e soprattutto con quali prodotti fondamentali.

Cos’è il Lip Contouring e quali sono i prodotti miracolosi a regalare labbra subito più rimpolpate

Contrariamente a quanto ogni stereotipo ormai stantio pare volerci imporre, ad essere davvero bella è prima di tutto l’unicità di un volto. Le labbra sottili, ad esempio, possono essere molto eleganti, ma siccome il make-up dovrebbe essere anche divertente, oltre che un piccolo aiutino che ci regala, quando serve, la miglior versione di noi, a volte è bello sperimentare con forme e definizione.

Dunque, per tutte coloro che vogliano provare — temporaneamente — a vedersi con la bocca più piena e turgida, esiste un trucco rapido e intelligente che può dare questo risultato in circa meno di un minuto. Parola di celebrities.

La risposta a questo sfizio si chiama Lip Contouring: niente complicazioni, niente aghi, solo un’abile applicazione dei prodotti. Pochi, ma buoni.

Il segreto di tale tecnica, come si può facilmente immaginare, è semplicemente un’ombreggiatura delicata a scolpire in appena qualche mossa le labbra. Proprio come per il più celebre contouring del resto del volto, il principio alla base è semplice: creare profondità nei punti strategici, così che queste appariranno naturalmente più piene.

Lo strumento chiave è perciò una matita apposita dai toni freddi, da scegliere idealmente di una o due tonalità più scure rispetto al colore naturale del vermiglio. Questa permetterà di imitare il modo in cui le ombre si proiettano normalmente sul viso, rendendo l’effetto finale credibile e non così palesemente artefatto.

Si inizia a delineare l’arco di Cupido, spingendosi leggermente al di fuori della linea di confine: è importante concentrarsi in ​​particolare sulla parte centrale del labbro superiore e inferiore, dove naturalmente si concentra il volume. Sempre qui, alla fine, si potrà aggiungere un pizzico di illuminante.

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Successivamente si procede sfumando con tocchi leggeri gli angoli esterni verso l’interno, con lo stesso prodotto, per creare profondità e contrasto, con la punta delle dita o un pennellino ad hoc. Serviranno infine un rossetto nude o un lucidalabbra più chiari della matita da stendere al centro delle labbra, per un effetto ultra rimpolpante davvero impagabile.

Il risultato? Un’illusione sottile ma raffinata, a riprova che a volte i piccoli stratagemmi sono quelli che danno le soddisfazioni più grandi.