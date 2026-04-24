L'estate è già arrivata se si ha addosso il profumo iconico che sa di sole, di vacanze, crema solare e di leggerezza estiva

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock L'estate è sulla pelle con il profumo che sa di crema solare e di leggerezza estiva

Voglia d’estate e poca pazienza per attendere che arrivi davvero? La soluzione esiste, e no, non serve trasferirsi in una località di mare, basta indossare un profumo che ne richiama le atmosfere e il mood, come NIVEA SUN Eau de Toilette, il profumo iconico del brand che sa di crema solare e che richiama alle vacanze, e tutto con una sola vaporizzata sulla vostra pelle che rallegra anche l’animo.

Offerta Nivea L’estate sulla pelle con Nivea Sun

NIVEA SUN Eau de Toilette, il profumo iconico che sa di estate

Un profumo che trovate in sconto ancora per poche ore, ma che vale davvero la pena di essere acquistato e provato, per donare un tocco estivo al vostro look e a questa primavera e per concedervi di avere il sole addosso e dentro di voi.

Una ventata di positività e di allegria, che si ispira alla crema solare NIVEA SUN che tutti amiamo e che richiama momenti spensierati al sole e in vacanza, proprio come quelli che passerete tra qualche settimana.

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Le note di punta di questo profumo estivo

Un profumo iconico, come la crema a cui si ispira, e che è un turbinio di emozioni e di sensazioni che avvolgono il corpo in modo istantaneo. Una fragranza che si apre con una nota di testa verde e agrumata, che regala una sensazione di freschezza e leggerezza, e seguita da un cuore di note floreali che evocano il calore e la leggerezza delle giornate estive, al mare, in compagnia di chi si vuole bene, tra divertimento e relax.

Ma anche un profumo dal fondo avvolgente, che conquista i sensi e che con la sua base vellutata, calda e cipriata, è in grado di rendere unica la vostra esperienza olfattiva, donandovi una carica di sensualità che traspare in ogni vostro gesto ma anche un mood dal fare rilassato e accogliente che vi accompagna per tutto il giorno. Un profumo che cattura all’istante lo spirito dell’estate e che lo trasmette a chi lo indossa, ma anche a chi lo percepisce, evocando immagini che rimandano alla leggerezza dell’estate, al calore e alla spensieratezza, e tutto con una sola vaporizzata che dura mattina a sera.

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L’estate sulla pelle e nelle vostre giornate primaverili

Una fragranza perfetta per proseguire con una nuova energia questa primavera, risvegliando dentro di voi ricordi dell’estate passate e sogni per l’estate in arrivo. Un profumo che incanta, altamente evocativo e che dona a chi lo indossa la sensazione di pace e tranquillità che si ha non appena si lasciano le valigie in camera e si esce per andare in spiaggia, godendosi, finalmente, le meritate vacanze, ed emanando una sensazione di richiama al sole, alla libertà e alla felicità più spontanea.

Insomma, il profumo Nivea Sun non è solo una fragranza iconica e che riprende le note della crema amatissima del brand, ma è anche la possibilità di viaggiare con la mente e con i sensi verso luoghi da sogno e verso quel mood leggero e sereno che ci avvolge quando siamo in vacanza, anticipando anche solo con la mente il momento reale in cui ci andremo e facendovi vivere delle giornate con un atteggiamento e delle sensazioni di leggerezza impagabili.

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