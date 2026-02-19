Protegge la pelle dai raggi solari, la illumina e uniforma l'incarnato. La crema solare da usare ogni giorno è in sconto ed è un vero alleato per la pelle

iStock Massima protezione ed effetto glow in un unico prodotto

Tra i passaggi di base di una skincare completa e che protegga davvero la pelle, la crema solare rappresenta l’ultimo e fondamentale step che nessuna di noi dovrebbe mai dimenticare. Si, anche in inverno. Una crema solare leggera, che non appesantisca la pelle ma che allo stesso tempo le doni la schermatura corretta per proteggersi dai raggi solari che, anche durante la stagione invernale, colpiscono la cute senza che ce ne accorgiamo. E se si tratta di scegliere la crema solare più adatta per una cura quotidiana della pelle, ecco che dalla Corea arriva il prodotto che ognuna di noi dovrebbe provare, la crema solare d’Alba Piedmont, Waterfull Tone-Up, un prodotto completo, che agisce a 360° per il benessere della cute e che non protegge solo la pelle, fa molto di più.

d’Alba Piedmont La crema solare che arriva dalla Corea

La crema solare d’Alba Piedmont, Waterfull Tone-Up, è il prodotto da avere sempre con sè

Una crema solare 2 in 1, perfetta per un utilizzo quotidiano e per tutto l’anno, e che lascia la pelle naturalmente luminosa, idratata e protetta grazie al suo fattore di protezione elevato, SPF 50+. Ma perché due in uno? Perché la crema Waterfull Tone-Up oltre ad agire come una protezione solare ad ampio spettro, ha anche una colorazione rosata che uniforma l’incarnato e che gli dona un aspetto sano, roseo e compatto, come una sorta di bb cream o cc cream integrata.

Una crema solare che illumina il tono della pelle e che grazie all’aggiunta di Trufferol, fornisce antiossidanti e sostanze nutritive alla cute, che la aiutano a rassodarsi e illuminarsi, ottenendo una carnagione fresca, brillante e dall’aspetto più giovane.

Gli ingredienti di Waterfull Tone-Up

Una crema solare che ha come ingrediente di base il tartufo bianco pregiato, che viene accuratamente estratto dalle terre del Piemonte e che viene infuso con tocoferolo (vitamina E), andando a formare l’ingrediente distintivo di d’Alba, appunto il Trufferolo, un componente ricchissimo di antiossidanti e si prendono cura della pelle mantenendola giovane e sana.

Una formulazione ibrida, che protegge dai raggi UVB e UVA, che dona alla pelle massima luminosità, la tonifica e le crea una base trucco perfetta per garantirsi un beauty look impeccabile e uniforme. Insomma, quella di d’Alba Piedmont non è soltanto una crema solare, è un vero boost di benessere e di bellezza in formato portatile e da tenere sempre con voi.

d’Alba Piedmont La crema solare che protegge e sublima la pelle

Quando e come usare la crema solare ibrida di d’Alba Piedmont

Una crema da usare prima di esporsi al sole, quindi indicativamente prima di uscire di casa durante la skincare della mattina e prima del make-up. Una crema da applicare come ultimo step della skincare, dopo la detersione, il tonico o l’essenza, il contorno occhi, il siero e la crema viso, prestando attenzione a usarla in modo uniforme e senza esagera, ma proteggendo tutto il viso con uno strato leggero di prodotto dall’effetto a lunga durata.

Una crema che potete riapplicare più volte durante il giorno, soprattutto in caso di sudorazione e che protegge la pelle con un’azione mirata e costante, schermando la pelle dai raggi solari e sublimandone l’aspetto con un plus di luminosità e benessere.

