Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Pelle protetta e sana con la crema solare ad uso quotidiano dalla k-beauty

Proteggere la pelle del viso con un’adeguata protezione solare è una di quelle cose che non dovremmo mai dimenticarci di fare, ma che spessissimo tralasciamo. Forse anche perché non troviamo una crema solare leggera, che non appesantisca la pelle e che lasci una sensazione di comfort sulla cute per tutto il giorno. Una protezione solare come quella di Purito Seoul, brand di K-beauty amatissimo e che vi permette di testare la sua Wonder Releaf Centella Daily Sun Solution grazie allo sconto in atto proprio in questo momento su Amazon.

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Offerta Purito Seoul La protezione solare quotidiana da avere ora

Wonder Releaf Centella Daily Sun Solution, la protezione solare di Purito Seoul da avere

Un prodotto ad uso quotidiano e che è stata formulata in modo da non pesare sulla pelle, agendo come un velo leggerissimo ma ad alta protezione sulla pelle, e schermandola dai raggi solari che, anche in primavera e con l’aumento delle belle giornate e delle temperature, si abbattono sul nostro viso senza nemmeno accorgersi, ma che creano danni.

Una protezione solare quotidiana ultraleggera, ma che garantisce il massimo della protezione, 50 +. Una lozione molto simile a una crema viso idratante, ma con una texture più delicata, non appiccicosa e che lascia la pelle idratata e luminosa, senza residui untuosi e garantendo una sensazione di comfort totale, da mattina a sera.

Come agisce la protezione solare quotidiana di Purito

Un prodotto efficacissimo e realizzato a base di centella coreana, una pianta che cresce tutto l’anno e che è nota per le sue proprietà calmanti per la pelle, ma che agisce anche con proprietà idratati, tonificanti e cicatrizzanti. Una pianta amata nella skincare coreana per la sua delicatezza, nota fin dall’antichità per i suoi benefici calmanti e protettivi e che oggi, con la protezione solare Wonder Releaf Centella Daily Sun Solution di Purito Seoul, potrete avere anche voi tra i vostri must have per una pelle sana e protetta h24.

Una crema da utilizzare senza preoccupazioni, poiché formulata e testata da un dermatologo, ipoallergenica e adatta alle pelli sensibili. Cosa che le rende utilizzabile davvero da chiunque e che protegge la pelle senza irritarla per tutto il giorno.

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Come si utilizza

Una protezione solare efficace, idratante e lenitiva, che agisce a 360° sulla pelle, garantendo al vostro viso una schermatura con SPF 50 + che dura a lungo e che vi protegge da mattina a sera.

Una protezione solare quotidiana, da applicare durante la skincare mattutina e da riapplicare in caso di sudorazione al viso eccessiva. Una crema solare si utilizza dopo la normale detersione del viso, dopo il tonico, il siero e la crema idratante classica, come ultimo step della skincare e prima di applicare il make-up, e che vi protegge dal sole e dall’inquinamento con una schermatura totale e comprovata.

Un prodotto da portare sempre con sé, nella borsa, nel trolley se siete in viaggio e da utilizzare sempre, proprio come una normalissima crema idratante, ma con proprietà protettive che solo questa lozione di Purito Seoul può garantirvi nell’immediato. E garantendovi di isolare la vostra pelle dai danni del sole, mantenendola sana, uniforme e ben idrata per tutto il giorno e per tutto l’anno.