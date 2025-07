I solari coreani sono la nostra nuova ossessione beauty dell’estate

iStock La protezione solare coreana: come sceglierla

Dimenticate le creme solari dense, unte e che lasciano antiestetiche scie bianche. Quest’estate, la protezione solare si veste di un’eleganza tutta nuova, e arriva direttamente dalla Corea del Sud.

I solari coreani sono diventati il Sacro Graal degli appassionati di skincare e la nuova ossessione beauty per chiunque desideri una protezione impeccabile senza compromessi sulla sensorialità. Ma cosa rende questi prodotti così rivoluzionari e perché tutti, dalle beauty editor alle influencer di TikTok, ne sono così entusiasti?

La risposta risiede in una filosofia che fonde la più avanzata tecnologia di protezione solare con i principi fondamentali della cura della pelle. Il risultato? Formule leggere come sieri, idratanti come essenze o pratiche come stick, che non solo schermano efficacemente dai dannosi raggi UVA e UVB, ma migliorano attivamente la salute e l’aspetto della pelle.

L’innovazione nelle formule

Il primo impatto con un solare coreano è spesso una rivelazione. La loro consistenza è a dir poco sorprendente: sieri acquosi, gel impalpabili ed essenze che si assorbono in un istante, lasciando la pelle fresca, idratata e senza alcun residuo appiccicoso. Questo li rende ideali per l’applicazione quotidiana, anche come base per il trucco, che risulterà più luminoso e duraturo.

Questa “eleganza cosmetica” è resa possibile dall’utilizzo di filtri UV di nuova generazione, come il Tinosorb S e l’Uvinul A Plus. Questi filtri, non ancora ampiamente diffusi nei mercati occidentali, offrono una protezione ad ampio spettro altamente efficace e stabile, pur consentendo la creazione di texture incredibilmente leggere e piacevoli da applicare.

Ma la vera magia dei solari coreani risiede nel loro approccio multifunzionale. Non si limitano a proteggere, ma si prendono cura della pelle grazie a un cocktail di ingredienti benefici. L’idea di base è che la protezione solare non debba essere un passo “in più” e gravoso, ma una parte integrante e piacevole della propria routine di bellezza quotidiana.

È comune trovare nelle loro formulazioni:

Niacinamide: un vero e proprio toccasana che aiuta a illuminare l’incarnato, minimizzare i pori e rinforzare la barriera cutanea.

Acido Ialuronico : per un’idratazione profonda e duratura che contrasta la secchezza causata dall’esposizione al sole.

: per un’idratazione profonda e duratura che contrasta la secchezza causata dall’esposizione al sole. Estratti Botanici Lenitivi: ingredienti come la Centella Asiatica, l’estratto di riso e il tè verde sono ampiamente utilizzati per le loro proprietà calmanti e antiossidanti, ideali per le pelli sensibili e per ridurre i rossori.

Vediamo le protezioni solari coreane dei brand più amati in Italia, facilmente reperibili su Amazon a prezzi super competitivi.

Protezioni solari coreane: i brandi più amati

Se cerchi na protezione solare che unisce cura della pelle e alta protezione, la crema solare Beauty of Joseon SPF 50+ PA++++, arricchita con estratti di riso e probiotici – ingredienti chiave della tradizione cosmetica coreana, ideali per nutrire, illuminare e rafforzare la barriera cutanea – è esattamente ciò di cui hai bisogno. Il brand non ha bisogno di troppe presentazioni in quanto è già amatissimo dalle beauty addicited e TikTok pullula di video/recensioni che ne tessono le lodi.

Cosa amerai: la texture leggera e setosa che si assorbe rapidamente senza lasciare residui bianchi, rendendola perfetta anche come base trucco.

Beauty of Joseon Crema solare SPF 50+, con estratti di riso e probiotici

Offerta Beauty of Joseon Matte Sun Stick Mugwort + Camelia SPF 50+ PA++++

Hai la pelle grassa che tende a lucidarsi facilmente con la protezione solare? Dello stesso brand puoi provare il, un solare in stick innovativo progettato per offrire una protezione solare efficace e una finitura opaca.L’ingradiente che fa la differenza nella formulazione è la Silica che aiuta a controllare l’eccesso di sebo, mantenendo la pelle opaca e liscia.Il pratico formato in stick consente un’applicazione facile e veloce, perfetto per ritocchi durante la giornata

Nato in Corea del Sud nel 2017 ed riconosciuto come uno dei principali marchi clean‑beauty della K‑Beauty, Round Lab utilizza solo ingredienti naturali tipici della penisola coreana — come acqua di mare, linfa di betulla, mugwort, soia nera — e formulazioni delicate e sensibili per questo la sua crema solare idratante al succo di betulla (SPF50) è un vero e proprio must have. Linfa di betulla è ricca di vitamine, aminoacidi e antiossidanti, attivi che idratano e leniscono la pelle. Inoltre la niacinamide, aloe, aloe, estratti vegetali, acido ialuronico, allantoina hanno un’ azione antinfiammatoria, ottima per le pelli che si arrossano facilmente.

Round Lab Crema solare SPF 50+ a base di linfa di betulla

Le migliaia di recensioni positive collezionate da questa crema sono più che meritate. Stiamo parlando della Haruharu Wonder Black Rice Moisture Airyfit Daily Sunscreen SPF50+ PA++++, a base di estratto di riso nero, ricco di antiossidanti e acido ialuronico, che aiuta a mantenere la pelle idratata e protetta. La ceramide NP di cui è ricca, rafforza la barriera cutanea e trattiene l’umidità, migliorando l’elasticità della pelle.

Haruharu Crema solare Wonder Black Rice Moisture Airyfit Daily Sunscreen SPF50+ PA++++

Sogni una protezione solare completamente invisibile e impalpabile? La soluzione viene da COSX, brand di skincare sudcoreano che ha conquistato il mercato globale grazie alla sua filosofia chiara e diretta: creare prodotti altamente efficaci, con formulazioni minimaliste e ingredienti mirati, a un prezzo accessibile. Il nome stesso, una combinazione di “Cosmetics” e “Rx” (prescrizione), riflette la sua missione di offrire soluzioni quasi “farmaceutiche” per una vasta gamma di problemi della pelle. La protezione perfetta è COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50+ PA++++: leggera e zero feeling, è stata progettata per offrire una protezione efficace dai raggi UV senza lasciare residui visibili e per chi cerca una protezione solare quotidiana che si adatti facilmente alla routine di cura della pelle.

Offerta COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50+ PA++++

Una delle più recenti e discusse protezioni solari del panorama K-beauty è la PURITO SEOUL Wonder Releaf Centella Daily Sun Lotion SPF50+ PA+++. Lanciata come parte del rinnovamento dell’intera linea alla Centella del celeberrimo brand, questa lozione va a sostituire il suo predecessore, il “Daily Go-To Sunscreen”, promettendo non solo una protezione solare ad altissimo spettro, ma anche un’azione lenitiva e idratante potenziata. Oltre ai famosi ingredienti lenitivi e idratanti come la centella, l’acido ialuronico e l’estratto d’alga bruna (anti-inquinammeto), contiene un cocktail di filtri fotostabili e ad alte prestazioni che garantiscono una protezione UVA/UVB completa senza appesantire.

Offerta Purito Wonder Releaf Centella Lozione solare quotidiana, SPF50+ PA++++

