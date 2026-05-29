Scopri come preparare la pelle all'esposizione solare con la giusta combinazione di prodotti cutanei e integratori e seguendo i consigli dell'esperto.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Sole e prodotti per preparare la cute all'esposizione

Molte persone iniziano a interessarsi della propria abbronzatura solo pochi giorni prima delle vacanze. In realtà, però, la preparazione della cute all’esposizione solare deve essere iniziata molto prima e non riguarda solo il colore e l’uniformità dell’abbronzatura. Infatti, una pelle ben idratata e nutrita riesce a dare una risposta migliore all’esposizione ai raggi UV, rispetto a una pelle stressata, secca e disidratata.

Per preparare la pelle al sole bisogna avere un approccio completo che coinvolga non solo l’alimentazione, ma anche l’integrazione e la corretta skincare giornaliera. Infatti, alcuni nutrienti possono aiutare a difendere la pelle e combattere lo stress ossidativo. Tra questi troviamo i carotenoidi, le molecole antiossidanti, il collagene e altre sostanze che aiutano a idratare gli strati del derma dall’interno.

Vediamo in questo articolo di DiLei quali sono le sostanze più utilizzate per migliorare il benessere cutaneo prima dell’esposizione al sole e come sceglierle in base alle proprie esigenze personali.

Prodotti per preparare la pelle al sole: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

I prodotti dedicati alla preparazione della pelle si possono dividere in tre grandi categorie: gli integratori alimentari, i cosmetici attivatori dell’abbronzatura e formulazioni protettive con azione idratante e antiossidante.

Tra gli ingredienti che vengono più utilizzati all’interno di queste formulazioni troviamo sicuramente il beta-carotene, che è un precursore della vitamina A, capace di accumularsi negli strati più superficiali della cute e aiutare a combattere lo stress ossidativo e allo stesso tempo migliorare l’aspetto e il colorito cutaneo. Accanto a questo elemento vengono aggiunti solitamente licopene, luteina e astaxantina, che agiscono come antiossidanti di tipo naturale.

Le formule più complete contengono anche vitamina C, vitamina E, rame e selenio, che insieme coadiuvano il benessere cutaneo, riducendo al minimo i danni provocati dai raggi UV. Negli ultimi anni ha acquistato sempre più popolarità la presenza del collagene idrolizzato all’interno delle formulazioni per preservare la salute cutanea, poiché tale molecola è essenziale per supportare l’elasticità e la compattezza della pelle.

Per quanto riguarda invece i cosmetici, al loro interno possiamo trovare sia attivatori dell’abbronzatura arricchiti con tirosina e altre sostanze che aiutano a rendere la pelle più morbida durante l’esposizione, ma anche i classici complessi SPF in grado di schermare la cute dai raggi solari UVA e UVB.

Preparare la pelle al sole significa davvero “abbronzarsi meglio”?

Uno degli errori che si commette più comunemente è quello di pensare che preparare la pelle al sole significhi avere un’abbronzatura più rapida e intensa. In realtà, l’obiettivo principale è un altro: infatti, l’assunzione di integratori per via orale o applicazioni di formulazioni sulla cute permette di aiutare la pelle ad affrontare meglio lo stress a cui verrà sottoposta durante l’esposizione ai raggi solari. Per questo motivo, tali formulazioni andrebbero assunte alcune settimane prima della prima esposizione al sole, in modo che gli attivi presenti all’interno di questi prodotti abbiano il tempo di diffondersi nei tessuti e idratare, elasticizzare e proteggere la pelle dai danni ossidativi dei raggi UV. Inoltre, i prodotti non impediscono che la pelle si scotti e per questo è necessario sempre utilizzare filtri solari con elevato SPF e mantenere una corretta idratazione.

5 strategie per preparare la pelle al sole e capire quali prodotti possono avere senso

Di seguito vengono riportati 5 differenti prodotti con accanto la strategia più efficace per utilizzarli e aiutare al meglio la cute durante le esposizioni solari:

Carovit Forte Plus

Se l’obiettivo è sostenere le difese antiossidanti della pelle questo è il prodotto giusto. La formulazione, infatti, combina beta-carotene, vitamine antiossidanti e minerali che aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo causato dai raggi UV. È particolarmente indicato per chi desidera iniziare un programma di preparazione circa un mese prima delle vacanze.

Rispetto a semplici integratori di beta-carotene, offre una formula più completa grazie alla presenza di nutrienti che contribuiscono al normale mantenimento della pelle e al supporto delle difese antiossidanti.

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Lierac Sunissime Capsule Preparatrici

Pensato per chi cerca una formulazione premium, questo integratore abbina carotenoidi, vitamine e sostanze antiossidanti con un approccio orientato al benessere globale della pelle. La formulazione è ideale per coloro che tendono ad avere una pelle molto sensibile al sole. La presenza di ingredienti antiossidanti aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi generati dall’esposizione ai raggi UV.

Può essere preferito rispetto a formule più semplici quando si desidera un supporto più completo, soprattutto in presenza di pelle chiara o particolarmente sensibile.

Offerta Lierac Sunissime Capsule Preparatrici Integratore preparatore all'abbronzatura per pelli sensibili

Swisse Collagene Pelle

La preparazione della pelle al sole non riguarda soltanto l’abbronzatura. Mantenere elasticità e idratazione è altrettanto importante. Questo integratore contiene collagene idrolizzato, vitamina C e acido ialuronico, nutrienti che contribuiscono alla normale formazione del collagene e al mantenimento di una pelle dall’aspetto sano.

Può essere una scelta interessante per chi desidera contrastare la secchezza estiva e sostenere la compattezza cutanea, soprattutto dopo i 30 anni o in caso di esposizione frequente al sole.

Offerta Swisse Collagene Pelle Integratore per supportare elasticità e idratazione cutanea

Rougj Attivatore Solare Bifasico SPF 15

Questo prodotto rappresenta una soluzione intermedia tra preparatore e protezione. Contiene ingredienti idratanti e attivatori dell’abbronzatura associati a un filtro SPF 15 che contribuisce a proteggere la pelle durante le prime esposizioni.

Rispetto agli integratori agisce direttamente sulla superficie cutanea ed è indicato per chi desidera favorire un’abbronzatura graduale mantenendo la pelle morbida e nutrita.

CeraVe Protezione Solare Invisibile Oil Control SPF50+

Preparare la pelle al sole significa soprattutto proteggerla correttamente. Questa protezione solare è particolarmente indicata per le pelli miste e grasse grazie alla tecnologia Oil Control che aiuta a limitare l’effetto lucido durante la giornata.

La presenza di ceramidi contribuisce a sostenere la barriera cutanea, mentre i filtri UV ad ampio spettro aiutano a proteggere dai danni causati da raggi UVA e UVB. È una scelta ideale per l’utilizzo quotidiano in città e al mare.

Offerta CeraVe Protezione Solare Invisibile Oil Control SPF50+ Protezione solare viso SPF50+ con ceramidi e tecnologia opacizzante

Quando e come assumerli

Un errore comune è pensare che gli integratori sostituiscano le creme solari. Alcune persone pensano erroneamente che assumere carotenoidi o altre formulazioni prima di esporsi al sole permetta di minimizzare i rischi e quindi abbassare la guardia quando si è al mare o in montagna. Non è affatto così e, infatti, questi prodotti aiutano a preparare la pelle a resistere ai danni ossidativi, ma necessitano comunque di essere accompagnati dall’applicazione di crema e filtri solari da spalmare sulla pelle.

Per un corretto utilizzo degli integratori è necessario iniziare l’assunzione circa un mese prima dell’esposizione solare, continuando anche durante tutto il periodo estivo.

è necessario iniziare l’assunzione circa un mese prima dell’esposizione solare, continuando anche durante tutto il periodo estivo. Gli attivatori dell’abbronzatura possono essere applicati sulla pelle pochi giorni prima dell’esposizione solare e poi in seguito alla stagione estiva, in modo da preservare l’incarnato e mantenere una pelle più morbida e luminosa.

possono essere applicati sulla pelle pochi giorni prima dell’esposizione solare e poi in seguito alla stagione estiva, in modo da preservare l’incarnato e mantenere una pelle più morbida e luminosa. Le protezioni solari, invece, vanno applicate ogni giorno quando si esce di casa, anche se si è in città. Bisogna scegliere un prodotto con un SPF adeguato al proprio fototipo e caratteristiche di texture che rendano la formulazione piacevole sulla cute.

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