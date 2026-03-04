Scopri come difendere la pelle dallo smog urbano con integratori antiossidanti e creme anti-pollution che proteggono da radicali liberi e invecchiamento precoce.

L’inquinamento atmosferico presente nelle nostre città rappresenta non solo un problema per i polmoni e la salute degli organi interni, ma anche per il benessere della pelle. Lo smog, le polveri sottili e i metalli pesanti possono favorire la formazione di radicali liberi che accelerano l’invecchiamento cutaneo e mettono a dura prova la tenuta della pelle.

L’esposizione prolungata a inquinanti atmosferici può contribuire alla formazione di rughe, perdita di luminosità e macchie cutanee. Durante il mese di marzo, quando le città tornano a riempirsi di traffico e noi passiamo più tempo all’aria aperta, potrebbe essere utile adottare una vera e propria strategia anti-pollution.

Questa potrebbe includere l’utilizzo di specifici detergenti, creme ricche di fattori antiossidanti, integratori che mantengono la cute al sicuro dall’interno. In questo articolo del magazine di DiLei sarà possibile scoprire tutte le sostanze da ricercare nei prodotti anti-inquinamento, in modo da schermare efficacemente la pelle delle persone che vivono in ambienti urbani stressanti.

Prodotti anti-pollution: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

I prodotti anti-pollution annoverano sia cosmetici sia nutraceutici che agiscono principalmente su tre fattori fondamentali: detersione profonda della cute, protezione della barriera idrolipidica e azione antiossidante. Tra le sostanze da ricercare nei prodotti presenti in commercio troviamo:

Antiossidanti

Molecole come vitamina C, vitamina E, resveratrolo e polifenoli vegetali aiutano a contrastare i radicali liberi prodotti dagli inquinanti atmosferici. Gli antiossidanti riducono lo stress ossidativo, uno dei principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo e dei danni a cellule e tessuti del corpo umano.

Acido ialuronico

Molti sieri e creme anti-pollution contengono acido ialuronico, una molecola capace di trattenere grandi quantità di acqua e mantenere la pelle idratata e nutrita. Una pelle ben idratata è anche più resistente agli agenti esterni, come secchezza, irritazioni e agenti climatici.

Filtri UV e protezione ambientale

Alcune creme includono filtri solari o ingredienti che creano una sorta di “film protettivo” sulla pelle, riducendo l’adesione delle particelle inquinanti presenti nell’aria alla quale siamo esposti tutti i giorni. Tali ingredienti sono utili soprattutto se si vive in metropoli o grandi città, solitamente più ricche di smog e polveri sottili.

Estratti vegetali

Alghe, tè verde, ginseng e centella asiatica sono spesso utilizzati nei cosmetici anti-pollution per le loro proprietà calmanti e antiossidanti che hanno nei confronti della pelle.

Integratori anti-pollution

Sempre più diffusi sono anche gli integratori contenenti vitamine, minerali, carotenoidi e polifenoli che aiutano a proteggere la pelle dall’interno, migliorando la risposta dell’organismo allo stress ossidativo. Rinforzare le naturali difese antiossidanti dell’organismo è fondamentale per preservare il benessere di cellule e tessuti.

I migliori prodotti anti-pollution

Ecco cinque prodotti da applicare sulla pelle per offrire sollievo alla cute e combattere stress e smog:

FaceD 3-LURONICS Crema Rassodante Antinquinamento

Questa crema viso contiene prebiotici e microproteine di semi di Moringa per rafforzare la barriera cutanea e la sua capacità protettiva. La texture è ricca ma facilmente assorbibile, ideale per chi vive in città e desidera una crema quotidiana con effetto protettivo e rassodante. È particolarmente indicata per pelli secche o stressate dagli agenti ambientali.

WellBeauty Siero Antiage con acidi ialuronici

Questo siero anti-age combina diverse forme di acido ialuronico con ingredienti antiossidanti pensati per contrastare i danni dello smog e dello stress ossidativo. La formula aiuta a migliorare l’elasticità della pelle e a ridurre la comparsa di linee sottili e segni di stanchezza.

Grazie alla sua texture leggera, è perfetto da applicare prima della crema viso, soprattutto al mattino, quando la pelle deve affrontare l’esposizione agli inquinanti ambientali. È particolarmente indicato per pelli che appaiono spente o disidratate.

WellBeauty Siero Antiage con Acidi Ialuronici Siero viso idratante e antipollution con acido ialuronico

Cremeò Anti Pollution crema istantanea viso

Questa crema è pensata per chi cerca un trattamento rapido per migliorare l’aspetto della pelle stressata da smog e stanchezza. La formula include ingredienti idratanti e antiossidanti che aiutano a ridurre l’aspetto di occhiaie e segni di affaticamento. La texture leggera e l’effetto immediato la rendono una buona scelta per chi desidera una pelle più luminosa prima di uscire di casa o prima di una giornata trascorsa nei ritmi frenetici della città.

Altrapell Detergente Detox Viso Antipollution

La detersione è uno dei passaggi fondamentali per proteggere la pelle dallo smog. Questo detergente è formulato per rimuovere impurità, particelle di inquinamento e residui di sebo, mantenendo allo stesso tempo la pelle idratata. Contiene ingredienti molto delicati che rispettano la barriera cutanea e può essere utilizzato sia al mattino sia alla sera. È particolarmente indicato per chi vive in ambienti urbani e ricchi di smog e inquinamento atmosferico.

AltraPelle Detergente Anti Pollution Detergente viso contro smog e impurità ambientali

Swisse Anti Pollution integratore

Oltre ai cosmetici, anche l’alimentazione e gli integratori possono aiutare la pelle a difendersi dagli agenti esterni. Questo integratore contiene il complesso ZEROPOLLUTION®, arricchito con vitamine, minerali e composti antiossidanti.

La formulazione è studiata per supportare l’organismo contro lo stress ossidativo causato dall’inquinamento e contribuire al benessere della pelle dall’interno. È ideale per chi vive in città o trascorre molto tempo all’aperto.

Swisse Anti Pollution integratore Integratore antiossidante per protezione dallo stress ossidativo

Come e quando applicare questi prodotti

Per ottenere i migliori risultati e avere effetti visibili sulla pelle già nelle prime settimane è necessario seguire una routine costante di benessere e protezione della cute:

Mattina

La mattina dopo aver deterso la pelle con specifici prodotti anti-pollution, è possibile utilizzare un siero antiossidante, seguito poi da una crema viso idratante e contenente filtri protettivi per i raggi UV e per l’esposizione a inquinanti e polveri sottili.

Durante la giornata

Qualora si trascorra molto tempo all’aperto è necessario riapplicare prodotti protettivi capaci di creare una barriera nei confronti delle particelle inquinanti. Esistono anche formulazioni in spray molto leggere che possono essere utili per rinnovare la protezione più volte durante l’arco della giornata.

Sera

La sera la priorità è l’eliminazione di tutte le impurità accumulate durante la giornata e per questo va eseguita una detersione profonda, seguita poi da una crema nutriente e riparatrice, capace di agire durante tutta la notte.

Se si assumono anche integratori, è possibile assumere la formulazione una volta al giorno, preferibilmente durante i pasti o secondo le indicazioni riportate sulla confezione, in modo da sostenere la pelle dall’interno grazie a un mix di vitamine, minerali e antiossidanti.

