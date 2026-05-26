Pelle che tira, desquamazione e screpolature: perché succede soprattutto prima dell’estate

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Gambe e piedi più idratati con i prodotti giusti

Quando arriva l’estate e la bella stagione, sono sempre di più le persone che iniziano a scoprire le gambe, ma è proprio in questi momenti che ci si accorge che la pelle appare più secca, ruvida e spenta del solito. Provare la sensazione di una pelle che tira, che è desquamata e soggetta a prurito e screpolature, è molto comune dopo l’inverno, quando freddo, vento e docce calde hanno impoverito il film idrolipidico della cute.

La pelle secca di gambe e piedi non è un problema esclusivamente di natura estetica. Infatti, quando la barriera cutanea perde il suo equilibrio tra acqua e lipidi, la pelle diventa meno elastica e più sensibile a irritazioni, scottature e fastidi giornalieri. Anche semplici stimoli esterni, come l’esposizione solare, la depilazione o il contatto con il cloro di una piscina, possono peggiorare ulteriormente il benessere cutaneo e l’estetica delle proprie gambe.

Tante donne utilizzano delle creme corpo generiche, pensando che qualsiasi prodotto idratante sia sufficiente per migliorare il benessere cutaneo delle proprie gambe. In realtà non tutte le formule funzionano nello stesso modo e solo alcune puntano su un processo di nutrimento intenso, di miglioramento e riparazione delle screpolature evidenti e di una maggiore sensazione di leggerezza per le gambe.

Prima che arrivi l’estate bisogna procedere con una routine mirata, che non migliori solo l’aspetto estetico, ma riduca anche tutti i fastidi associati. In questo articolo di DiLei scopriremo le sostanze più utilizzate all’interno dei prodotti per le gambe e come ottenere risultati concreti e visibili già nel breve periodo.

Prodotti per gambe secche e screpolate: come scegliere il prodotto giusto e quali sostanze vengono utilizzate

Quando si devono acquistare prodotti per le gambe secche e screpolate è importante capire in primis di che tipo di secchezza si sta parlando. Infatti, una pelle semplicemente disidratata ha delle esigenze differenti da una cute ispessita, ruvida o iper-reattiva. Per questo motivo, le formule più moderne combinano un mix di ingredienti umettanti, emollienti e restitutivi, in modo da trattenere l’acqua negli strati cutanei e migliorare la funzione di barriera.

Gli ingredienti più utilizzati sono:

Urea

L’urea è una delle sostanze più studiate per il miglioramento della pelle secca. Questa molecola, a basse concentrazioni, è in grado di trattenere l’acqua negli strati più superficiali della cute, mentre a concentrazioni più elevate riesce ad avere anche un’azione levigante, utile in caso di pelle ruvida e desquamata.

Ceramidi

Le ceramidi sono invece delle molecole lipidiche che sono già naturalmente presenti nella barriera cutanea, ma quando la pelle diventa troppo secca tendono a ridursi. La loro carenza può determinare la perdita d’acqua dagli strati cutanei e quindi la sensazione di pelle che tira. L’utilizzo di formulazioni a base di ceramidi permette di rinforzare la barriera cutanea e la sua elasticità.

Burri vegetali e oli nutrienti

Burro di karité, olio di mandorle dolci, olio di jojoba e glicerina sono solo alcune delle sostanze normalmente presenti nelle formulazioni per l’idratazione cutanea. Questi ingredienti aiutano a rendere la pelle più morbida e confortevole, soprattutto nei periodi freddi e in vista dell’estate.

Ingredienti lenitivi

Quando la pelle diventa estremamente secca possono comparire sensibilizzazione, prurito e infiammazione. In questi casi è preferibile utilizzare formulazioni a base di acqua termale, avena e ingredienti naturali con effetto lenitivo immediato.

Quando bisogna scegliere una crema per il benessere cutaneo delle gambe e dei piedi è sempre opportuno valutare anche la texture del prodotto. In estate, infatti, molte persone fanno fatica ad utilizzare creme particolarmente ricche o occlusive, preferendo emulsioni acquose più leggere e rapide da assorbire sulla cute. Tuttavia, le creme più corpose possono essere comunque utilizzate nel periodo estivo come trattamento serale intensivo.

I migliori prodotti per idratare gambe e piedi

Ecco cinque prodotti per favorire il benessere cutaneo delle gambe e dei piedi anche d’estate:

Eucerin UreaRepair Emulsione Intensiva 10% Urea

Questa emulsione corpo è indicata per tutti coloro che hanno una pelle molto secca, ruvida e soggetta a desquamazione. La presenza del 10% di urea aiuta a trattenere l’acqua negli strati superficiali della pelle, migliorando rapidamente morbidezza ed elasticità.

La formula contiene anche ceramidi e fattori naturali di idratazione che aiutano a sostenere la barriera cutanea. Rispetto a creme corpo più leggere, questa emulsione punta soprattutto su un’azione intensiva e duratura, risultando particolarmente utile quando la pelle appare ispessita o screpolata dopo l’inverno.

Avène XeraCalm A.D Crema Relipidizzante

Alcune persone non hanno soltanto la pelle secca, ma anche fastidi, prurito o sensazione di irritazione dopo la doccia o una semplice depilazione. In questi casi formule più lenitive possono risultare più confortevoli rispetto alle classiche creme.

Questa formula combina l’acqua termale Avène con ingredienti lenitivi pensati per la pelle sensibile, atopica o facilmente irritabile. La texture è ricca ma ben tollerata anche dalle pelli più reattive.

Offerta Avène XeraCalm A.D Crema Relipidizzante Crema lenitiva per pelle secca e sensibile

Scholl Balsamo Riparatore per Talloni Screpolati

Le screpolature profonde e le zone molto ispessite possono colpire anche i piedi. In questi casi si richiedono prodotti differenti rispetto a una normale crema corpo. Questo balsamo riparatore nasce principalmente per i talloni screpolati, ma può risultare utile anche su aree particolarmente secche e ruvide delle gambe.

La texture è più corposa e concentrata rispetto a una classica emulsione idratante e ciò lo rende particolarmente adatto come trattamento serale intensivo.

Scholl Balsamo Riparatore per Talloni Screpolati Balsamo intensivo per pelle secca e fissurata

Mixa Ceramide Protect Lozione Corpo

Non tutte le persone con pelle secca tollerano texture troppo ricche e corpose, soprattutto durante la stagione calda. Alcuni prodotti nutrienti possono risultare pesanti o poco piacevoli nelle giornate estive.

Mixa Ceramide Protect, invece, punta su una texture più leggera e pratica da utilizzare ogni giorno. La presenza di ceramidi e glicerina aiuta a mantenere l’idratazione e sostenere la barriera cutanea senza una sensazione troppo occlusiva.

ISDIN Ureadin Ultra Repair Lotion

Questa lozione corpo è pensata per pelle molto secca e fragile, soprattutto quando la cute tende a perdere rapidamente idratazione dopo docce frequenti, sole o depilazione.

Il prodotto aiuta a migliorare idratazione ed elasticità della pelle, mentre la texture fluida permette un’applicazione pratica anche su ampie aree del corpo.

Rispetto a formulazioni più occlusive è particolarmente apprezzata durante la stagione estiva.

Come e quando applicare questi prodotti

Se si vogliono ottenere dei risultati visibili per il benessere cutaneo delle gambe, è importante utilizzare i prodotti scelti con una certa costanza e non solo quando la pelle appare già disidratata, screpolata o irritata.

Il momento migliore per facilitare la penetrazione degli attivi all’interno degli strati cutanei è subito dopo la doccia, quando la pelle è leggermente umida ed è più predisposta a trattenere molecole d’acqua.

Durante l’estate, a causa dell’esposizione solare, della salsedine, del cloro e delle depilazioni più frequenti, può peggiorare la condizione cutanea, portando la pelle a diventare più secca e spenta. Per questo motivo può essere utile:

Utilizzare detergenti più delicati;

Evitare docce troppo calde;

Applicare quotidianamente una crema idratante;

Idratarsi a sufficienza;

Utilizzare protezione solare su tutto il corpo;

Preferire texture leggere durante il giorno e formule più ricche per la sera.

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