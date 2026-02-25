Le persone che soffrono di dermatite atopica spesso notano un peggioramento del benessere cutaneo durante la stagione invernale. La pelle diventa naturalmente più secca, soggetta ad arrossamenti e a prurito intenso. Ciò è provocato da freddo, vento e riscaldamento all’interno di ambienti chiusi, che sono in grado di ridurre l’idratazione cutanea e indebolire quindi il film protettivo che riveste la pelle. La generazione di questo quadro infiammatorio è tipica proprio di una pelle colpita da dermatite atopica e per questo può rendersi necessario l’utilizzo di specifiche formulazioni per proteggere e preservare la cute nei mesi più freddi.
All’interno di questo articolo del magazine di DiLei analizzeremo diverse formulazioni con effetto emolliente, lenitivo e riparatore, capaci di prendersi cura della pelle atopica durante l’inverno, idratandola e proteggendola a lungo.
Rimedi per la dermatite atopica: come sceglierli e quali sostanze utilizzare
Per affrontare al meglio la dermatite atopica durante l’inverno è importante scegliere prodotti che siano in grado di preservare e ripristinare la fisiologica barriera cutanea, riducendo così infiammazione e irritazione. Tra gli ingredienti maggiormente presenti in questo tipo di formulazioni ritroviamo:
Ceramidi e lipidi fisiologici
Le ceramidi sono componenti naturali della barriera cutanea. Aiutano a ridurre la perdita di acqua trans-epidermica e rendono la pelle più resistente agli agenti esterni. Sono particolarmente indicate nella dermatite atopica cronica.
Glicerina e umettanti
Sostanze come glicerina e pantenolo attirano l’acqua negli strati superficiali della pelle, migliorando l’idratazione e riducendo la sensazione di pelle che tira.
Niacinamide
La niacinamide ha proprietà antinfiammatorie e lenitive. Aiuta a ridurre arrossamenti e prurito, migliorando la funzione della barriera cutanea.
Oli vegetali e burri naturali
Burro di karité, olio di mandorle dolci e oli vegetali contribuiscono a nutrire la pelle secca e a migliorarne l’elasticità.
Sostanze lenitive antiprurito
Ingredienti come avena colloidale, bisabololo o acqua termale aiutano a calmare il prurito e ridurre il rossore.
In sintesi, si sceglieranno creme dense e balsami per una pelle particolarmente secca e stressata, mentre fluidi leggeri sono adatti per un utilizzo quotidiano di prevenzione dei fenomeni irritativi su tutto il corpo. Esistono poi anche formulazioni e trattamenti mirati, che vengono utilizzati nelle fasi acute dell’infiammazione e in zone specifiche. Grazie all’aiuto del dermatologo o del proprio farmacista di fiducia sarà possibile scegliere il prodotto topico più adatto alle proprie esigenze.
I migliori prodotti per combattere la dermatite invernale
Ecco cinque prodotti da applicare sulla pelle per offrire sollievo alla cute atopica durante l’inverno:
Avène XeraCalm A.D Balsamo Relipidante
Questo balsamo relipidante è formulato con I-modulia®, Cer-Omega e acqua termale Avène, ingredienti che aiutano a ridurre il prurito e a ripristinare la barriera cutanea. La texture ricca è particolarmente indicata per pelle molto secca e dermatite atopica in fase attiva.
È ideale per chi soffre di prurito intenso durante l’inverno, perché crea una barriera protettiva duratura e riduce la perdita di idratazione.
Uriage Xémose Olio Lenitivo Anti-Prurito
Questo trattamento contiene burro di karité, cerasterol-2F e acqua termale Uriage, ingredienti che rinforzano la barriera cutanea e migliorano l’idratazione.
È particolarmente indicato per chi soffre di dermatite atopica con pelle molto secca e irritata, perché nutre in profondità e riduce la sensazione di prurito già dalle prime applicazioni.
Dermovitamina Calmilene Prurito Crema Fluida
Questo prodotto contiene attivi lenitivi come avena colloidale, pantenolo e oli vegetali, utili per calmare il prurito e ridurre l’irritazione cutanea.
La texture fluida è indicata per chi cerca un prodotto facile da applicare ogni giorno, soprattutto dopo la doccia o quando la pelle risulta molto sensibile al freddo.
Cetaphil Crema Idratante Pelle Secca e Sensibile
La crema Cetaphil contiene glicerina, emollienti e lipidi idratanti che aiutano a mantenere la pelle morbida e protetta a lungo.
È particolarmente indicata per l’uso quotidiano perché ha una formula delicata e senza profumo, ideale per dermatite atopica lieve o moderata e per la prevenzione delle recidive durante l’inverno.
BioNike Triderm D.S Trattamento Normalizzante
Questo trattamento contiene attivi normalizzanti e lenitivi che aiutano a ridurre desquamazione e irritazione cutanea. È indicato soprattutto per zone localizzate soggette ad arrossamenti e squame.
È preferibile quando la dermatite atopica si associa a desquamazione e irritazione persistente, soprattutto su viso e cuoio capelluto.
Come e quando applicare questi prodotti
Per ottenere i migliori risultati contro gli effetti della dermatite atopica durante l’inverno è importante seguire alcune regole fondamentali per l’applicazione di questi prodotti dermatologici.
- In primis, è necessario utilizzare i prodotti emollienti tutti i giorni per almeno 1-2 volte.
- Le formulazioni vanno applicate anche quando la pelle sembra migliorata, in modo da aiutare a prevenire riacutizzazioni e sensazioni di secchezza.
- Il momento migliore per applicare creme e balsami è subito dopo la doccia, ovvero quando la pelle è leggermente umida. In questo modo si migliora notevolmente l’idratazione degli strati cutanei.
- Quando è presente prurito intenso è opportuno applicare prodotti lenitivi più volte al giorno nelle zone interessate.
- Chi soffre di dermatite atopica ricorrente durante l’inverno dovrebbe iniziare a utilizzare prodotti topici ad azione emolliente già durante l’autunno, in modo da migliorare l’idratazione e il nutrimento della cute.
Grazie a questa corretta routine, a regolare idratazione e ad una dieta sana ed equilibrata, è possibile ridurre prurito, secchezza e irritazioni derivanti dalla dermatite atopica durante la stagione fredda.