Scopri come proteggere la pelle dalla dermatite atopica in inverno con i prodotti giusti e i rimedi consigliati dagli esperti per ridurre prurito e secchezza.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Inverno, dermatite e rimedi utili

Le persone che soffrono di dermatite atopica spesso notano un peggioramento del benessere cutaneo durante la stagione invernale. La pelle diventa naturalmente più secca, soggetta ad arrossamenti e a prurito intenso. Ciò è provocato da freddo, vento e riscaldamento all’interno di ambienti chiusi, che sono in grado di ridurre l’idratazione cutanea e indebolire quindi il film protettivo che riveste la pelle. La generazione di questo quadro infiammatorio è tipica proprio di una pelle colpita da dermatite atopica e per questo può rendersi necessario l’utilizzo di specifiche formulazioni per proteggere e preservare la cute nei mesi più freddi.

All’interno di questo articolo del magazine di DiLei analizzeremo diverse formulazioni con effetto emolliente, lenitivo e riparatore, capaci di prendersi cura della pelle atopica durante l’inverno, idratandola e proteggendola a lungo.

Rimedi per la dermatite atopica: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Per affrontare al meglio la dermatite atopica durante l’inverno è importante scegliere prodotti che siano in grado di preservare e ripristinare la fisiologica barriera cutanea, riducendo così infiammazione e irritazione. Tra gli ingredienti maggiormente presenti in questo tipo di formulazioni ritroviamo:

Ceramidi e lipidi fisiologici

Le ceramidi sono componenti naturali della barriera cutanea. Aiutano a ridurre la perdita di acqua trans-epidermica e rendono la pelle più resistente agli agenti esterni. Sono particolarmente indicate nella dermatite atopica cronica.

Glicerina e umettanti

Sostanze come glicerina e pantenolo attirano l’acqua negli strati superficiali della pelle, migliorando l’idratazione e riducendo la sensazione di pelle che tira.

Niacinamide

La niacinamide ha proprietà antinfiammatorie e lenitive. Aiuta a ridurre arrossamenti e prurito, migliorando la funzione della barriera cutanea.

Oli vegetali e burri naturali

Burro di karité, olio di mandorle dolci e oli vegetali contribuiscono a nutrire la pelle secca e a migliorarne l’elasticità.

Sostanze lenitive antiprurito

Ingredienti come avena colloidale, bisabololo o acqua termale aiutano a calmare il prurito e ridurre il rossore.

In sintesi, si sceglieranno creme dense e balsami per una pelle particolarmente secca e stressata, mentre fluidi leggeri sono adatti per un utilizzo quotidiano di prevenzione dei fenomeni irritativi su tutto il corpo. Esistono poi anche formulazioni e trattamenti mirati, che vengono utilizzati nelle fasi acute dell’infiammazione e in zone specifiche. Grazie all’aiuto del dermatologo o del proprio farmacista di fiducia sarà possibile scegliere il prodotto topico più adatto alle proprie esigenze.

I migliori prodotti per combattere la dermatite invernale

Ecco cinque prodotti da applicare sulla pelle per offrire sollievo alla cute atopica durante l’inverno:

Avène XeraCalm A.D Balsamo Relipidante

Questo balsamo relipidante è formulato con I-modulia®, Cer-Omega e acqua termale Avène, ingredienti che aiutano a ridurre il prurito e a ripristinare la barriera cutanea. La texture ricca è particolarmente indicata per pelle molto secca e dermatite atopica in fase attiva.

È ideale per chi soffre di prurito intenso durante l’inverno, perché crea una barriera protettiva duratura e riduce la perdita di idratazione.

Uriage Xémose Olio Lenitivo Anti-Prurito

Questo trattamento contiene burro di karité, cerasterol-2F e acqua termale Uriage, ingredienti che rinforzano la barriera cutanea e migliorano l’idratazione.

È particolarmente indicato per chi soffre di dermatite atopica con pelle molto secca e irritata, perché nutre in profondità e riduce la sensazione di prurito già dalle prime applicazioni.

Uriage Xémose Trattamento Anti-Prurito Crema nutriente anti-prurito per pelle secca e atopica

Dermovitamina Calmilene Prurito Crema Fluida

Questo prodotto contiene attivi lenitivi come avena colloidale, pantenolo e oli vegetali, utili per calmare il prurito e ridurre l’irritazione cutanea.

La texture fluida è indicata per chi cerca un prodotto facile da applicare ogni giorno, soprattutto dopo la doccia o quando la pelle risulta molto sensibile al freddo.

Dermovitamina Calmilene Prurito Crema Fluida Crema fluida lenitiva anti-prurito per pelle sensibile

Cetaphil Crema Idratante Pelle Secca e Sensibile

La crema Cetaphil contiene glicerina, emollienti e lipidi idratanti che aiutano a mantenere la pelle morbida e protetta a lungo.

È particolarmente indicata per l’uso quotidiano perché ha una formula delicata e senza profumo, ideale per dermatite atopica lieve o moderata e per la prevenzione delle recidive durante l’inverno.

Offerta Cetaphil Crema Idratante Pelle Secca Crema idratante per pelle con dermatite atopica

BioNike Triderm D.S Trattamento Normalizzante

Questo trattamento contiene attivi normalizzanti e lenitivi che aiutano a ridurre desquamazione e irritazione cutanea. È indicato soprattutto per zone localizzate soggette ad arrossamenti e squame.

È preferibile quando la dermatite atopica si associa a desquamazione e irritazione persistente, soprattutto su viso e cuoio capelluto.

Offerta BioNike Triderm D.S Trattamento Normalizzante Trattamento lenitivo per pelle irritata e desquamata

Come e quando applicare questi prodotti

Per ottenere i migliori risultati contro gli effetti della dermatite atopica durante l’inverno è importante seguire alcune regole fondamentali per l’applicazione di questi prodotti dermatologici.

In primis, è necessario utilizzare i prodotti emollienti tutti i giorni per almeno 1-2 volte .

. Le formulazioni vanno applicate anche quando la pelle sembra migliorata, in modo da aiutare a prevenire riacutizzazioni e sensazioni di secchezza.

Il momento migliore per applicare creme e balsami è subito dopo la doccia, ovvero quando la pelle è leggermente umida. In questo modo si migliora notevolmente l’idratazione degli strati cutanei.

Quando è presente prurito intenso è opportuno applicare prodotti lenitivi più volte al giorno nelle zone interessate.

più volte al giorno nelle zone interessate. Chi soffre di dermatite atopica ricorrente durante l’inverno dovrebbe iniziare a utilizzare prodotti topici ad azione emolliente già durante l’autunno, in modo da migliorare l’idratazione e il nutrimento della cute.

Grazie a questa corretta routine, a regolare idratazione e ad una dieta sana ed equilibrata, è possibile ridurre prurito, secchezza e irritazioni derivanti dalla dermatite atopica durante la stagione fredda.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.