Kate Middleton in Italia, il Presidente Francesco Profumo: “Un momento altamente simbolico”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è attesa a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio. La Principessa del Galles ha deciso di intraprendere il suo primo viaggio all’estero in Italia, dopo la malattia, per conoscere personalmente il modello educativo del prestigioso Reggio Children.

La visita è stata espressamente voluta da Kate e fa parte di una missione di alto livello per esplorare i principali approcci internazionali a sostegno dei bambini piccoli e di coloro — educatori, insegnanti e adulti — che sono in relazione con loro.

Il Reggio Children infatti è un centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine. Nasce per valorizzare e rafforzare l’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia comunali di Reggio Emilia, conosciuta in Italia e nel mondo come Reggio Emilia Approach.

Noi abbiamo parlato con Francesco Profumo, Presidente di Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi ETS, che ci ha spiegato le ragioni profonde e l’importanza di questo incontro con Kate Middleton.

Ansa

Perché la Principessa Kate ha voluto fortemente la visita alla Fondazione Reggio Children?

La visita della Sua Altezza Reale la Principessa del Galles rappresenta per noi un momento di grande significato umano, educativo e simbolico. La Principessa Kate ha mostrato in questi anni una sensibilità autentica e profonda verso il tema dell’infanzia, della crescita dei bambini e del ruolo decisivo che i primi anni di vita hanno nello sviluppo delle persone e delle comunità.

Il fatto che abbia voluto conoscere direttamente l’esperienza di Reggio Emilia e della Fondazione Reggio Children ci onora molto, perché testimonia un’attenzione non formale ma concreta verso i modelli educativi che mettono al centro i bambini e le bambine, la loro creatività, la loro capacità di esprimersi e il valore delle relazioni.

Che cosa vi aspettate da questo incontro?

Ci aspettiamo soprattutto un incontro di ascolto e di dialogo, nel quale condividere una visione dell’educazione come investimento strategico per il futuro delle nostre società.

In un tempo segnato da grandi trasformazioni tecnologiche e sociali, tornare a mettere al centro i bambini significa costruire comunità più consapevoli, inclusive e umane.

Kate Middleton in Italia

Kate arriva in Italia mercoledì 13 maggio, all’aeroporto di Parma. Secondo il programma della visita, il primo impegno istituzionale è presso il Municipio di Reggio Emilia dove, come riporta la stampa britannica, dovrebbe ricevere il “Primo Tricolore, la più importante onorificenza della città, in riconoscimento del suo lavoro nel settore dell’educazione della prima infanzia.

Nel pomeriggio è attesa al Centro Internazionale Loris Malaguzzi per apprendere i principi del Reggio Emilia Approach. In questa occasione, Kate ha modo di incontrare insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale.

Giovedì 14 maggio è prevista una visita al centro Remida, per conoscere il progetto dedicato al riuso creativo dei materiali industriali all’interno dei percorsi educativi per l’infanzia ispirati al Reggio Approach.