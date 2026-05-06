Kate Middleton in Italia, i dettagli del viaggio e dei suoi look

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton viene in Italia, la notizia ha già fatto il giro del nostro Paese (oltre che in Gran Bretagna). Si tratta del primo viaggio all’estero che la Principessa del Galles affronterà dopo il cancro. Lo compirà da sola, senza cioè che William o altri membri della Famiglia Reale l’accompagnino.

Kate Middleton in Italia, quando e dove

Kensington Palace ha annunciato che Kate Middleton sarà in Italia tra il 13 e il 14 maggio, più precisamente a Reggio Emilia in quanto fondatrice e leader del Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Si tratta di un tour altamente significativo e non solo per gli impegni che Kate svolgerà nel nostro Paese. Infatti, questo è il primo viaggio all’estero che compie dopo il cancro che l’ha colpita nel 2024. A distanza di due anni dalla malattia, la moglie di William torna a viaggiare fuori dalla Gran Bretagna, per motivi istituzionali.

Ma il tour di Kate è importante anche perché segna il ritorno di una Principessa del Galles in Italia dopo 29 anni. L’ultima a venire nel nostro Paese è stata Lady Diana nel 1997, 29 anni fa, per partecipare ai funerali dell’amico Gianni Versace che si tennero nel Duomo di Milano il 22 luglio. Poco più di un mese dopo, il 31 agosto, Diana avrebbe perso la vita in un incidente sotto il ponte dell’Alma a Parigi.

Ma la Principessa del Popolo visitò l’Italia in forma ufficiale, nel suo ruolo di Principessa del Galles, con Carlo nel 1985. La coppia andò a Roma, a Venezia, a Milano. Quello fu un viaggio storico.

Kate Middleton, i dettagli del viaggio a Reggio Emilia

La visita di Kate sarà molto più breve e meno istituzionale. La visita di due giorni a Reggio Emilia è legata a una delle principali cause che sostiene: la prima infanzia. La Principessa considera il viaggio una missione conoscitiva e dedicherà del tempo ad approfondire l’approccio all’educazione della prima infanzia di Reggio Emilia, riconosciuto a livello internazionale.

Infatti visiterà il Reggio Children, centro internazionale per la difesa dei diritti dell’infanzia, famoso in tutto il mondo. Kate incontrerà educatori, genitori, bambini e imprenditori per conoscere il loro lavoro.

Un portavoce della Principessa del Galles ha dichiarato che la visita è stata fortemente voluta da Kate per apprendere e approfondire i più importanti approcci internazionali sul tema dell’infanzia.

E ha aggiunto: “La Principessa non vede l’ora di visitare l’Italia la prossima settimana e di constatare di persona come l’approccio di Reggio Emilia crei ambienti in cui la natura e le relazioni umane basate sull’affetto si uniscono per favorire lo sviluppo dei bambini”.

Kate Middleton, i look per il viaggio in Italia

Nel nostro Paese c’è grande attesa per l’arrivo di Kate. Anche per scoprire i magnifici look che indosserà durante la visita di due giorni.

Si tratta di un viaggio di lavoro, senza incontri con leader politici nazionali. Dunque, non dobbiamo aspettarci abiti importanti o di gala.

Ma considerando lo stile della Principessa e gli outfit che ha indossato in occasioni simili, ci aspettiamo che indossi uno dei suoi eleganti tailleur pantaloni o un completo spezzato, più casual, con giacca sartoriale, camicia – magari col fiocco al collo – e pantaloni classici.

In genere, durante le visite all’estero, Kate omaggia il Paese ospitante con abiti di brand locali. Tra le firme italiane più indossate da Kate, c’è Dolce & Gabbana, su cui quindi è probabile ricada la sua scelta. E naturalmente non potranno mancare le décolleté di Gianvito Rossi.