Kate Middleton, il regalo speciale che Re Carlo ha fatto a Charlotte

Re Carlo adora sua nipote Charlotte e dall'Irlanda del Nord le ha portato un regalo speciale: Kate Middleton non può opporsi

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton a Reggio Emilia, svelato il segreto del bracciale misterioso

Kate Middleton ha un rapporto speciale con Re Carlo. E sicuramente apprezzerà il dolce pensiero che il Sovrano ha avuto per la Principessina Charlotte: un regalo speciale direttamente dall’Irlanda del Nord dove si trova in visita con Camilla.

Kate Middleton, il regalo per Charlotte

Kate Middleton è appena tornata dal viaggio in Italia e sicuramente avrà portato qualche ricordo ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Anche se, a quanto pare, non ha ricevuto nessun regalo ufficiale per loro.

Ma ci ha pensato nonno Carlo che è impegnato con Camilla in un viaggio in Irlanda del Nord dove si sta divertendo un mondo a sperimentare svariate attività locali, oltre ai prodotti tipici, come il whisky. Ha partecipato anche a un garden party dove con la Regina ha piantato un albero in ricordo della visita.

Malgrado i numerosi impegni, il Re non ha dimenticato i nipoti. Infatti, visitando il W5 LIFE presso l’Odyssey Place di Belfast, un gigantesco centro di apprendimento digitale all’avanguardia, ha ricevuto un regalo speciale che ha deciso di destinare a sua nipote Charlotte, secondogenita di Kate e William.

Qui, Carlo ha incontrato giovani imprenditori che gli hanno illustrato i loro prodotti. Tra tutti ha scelto un ciondolo di perline da applicare alla borsa, pensando di donarlo a Charlotte.

Il Re ha ritirato il regalo da Empower Flower, una gioielleria gestita dalla proprietaria Rachel Rose, che gli ha donato il ciondolo. Carlo è stato felicissimo di aver ricevuto il ciondolo e ha si è rivolto a Rose con queste parole: “Grazie, le piacerà moltissimo”, riferendosi alla figlia di Kate.

Rose ha dichiarato: “Dopo aver attraversato momenti difficili, volevo dare il mio contributo”, riferendosi al cancro che ha colpito contemporaneamente Carlo e Kate. “Sto cercando di incoraggiare le persone a staccarsi dai telefoni e a usare le mani per creare qualcosa di magico”, ha spiegato l’imprenditrice.

Rose ha dichiarato che l’incontro con Carlo è stato per lei memorabile e ha voluto immortalare questo momento con un video che condiviso su Instagram.

Charlotte, la passione per i gioielli

Non c’è dono più azzeccato per Charlotte. Infatti, la Principessina adora i gioielli e lei stessa confeziona braccialetti per tutta la famiglia, tanto che si era ipotizzato che quello apparso al polso di Kate a Reggio Emilia potesse essere una creazione della figlia. E invece non è così.

In ogni caso, abbiamo visto William indossare un braccialetto con la scritta “papà”, realizzato da Charlotte in occasione del concerto di Taylor Swift.

Kate Middleton, mamma premurosa

Charlotte sarà sicuramente felicissima di ricevere questo dono speciale da nonno Carlo. Anche se magari i suoi fratelli, soprattutto il piccolo Louis, potrebbero fare qualche scenata di gelosia. Ma sicuramente mamma Kate sa come fare a superare queste piccole crisi senza creare ulteriori attriti tra i suoi figli.

La Principessa del Galles è una mamma molto presente e utilizza tecniche educative molto specifiche, come quella del divano. Quando uno dei suoi figli fa capricci o è troppo agitato, lo prende da parte, lo fa sedere sul divano per calmarlo facendogli spiegare le motivazioni della sua rabbia.