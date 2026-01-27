Kate Middleton, la nuova pettinatura che Charlotte ruba a sua mamma

Charlotte, la figlia di Kate Middleton, è sempre più uguale a lei e ruba alla mamma persino la sua pettinatura preferita

La Principessina Charlotte è sempre più simile a sua mamma Kate Middleton, anche nella scelta dei look. Fin da quando è piccolissima appare in pubblico con outfit perfettamente coordinati a sua madre e adesso che ha dieci anni le ruba persino la sua pettinatura preferita.

Kate Middleton e Charlotte, due gocce d’acqua

Kate Middleton è molto orgogliosa dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Spesso parla di loro durante i suoi impegni di lavoro. Racconta delle difficoltà che come madre incontra nella loro educazione, di come gestisce i loro capricci e le loro richieste, delle regole che impone in casa, come il divieto del cellulare.

Ma racconta anche delle loro passioni e dei loro successi. Così, sappiamo che Louis adora fare collezione di castagne matte e fare fotografie, che Charlotte ama praticare lo sport e che George gioca a rugby in casa e qualche anno fa sognava di diventare un panettiere e invece gli toccherà salire sul trono e portare la Corona. Un impegno non da poco che preoccupa William e Kate, chiamati a scegliere per lui la scuola secondaria che inizierà il prossimo settembre.

Quando era molto piccola, Charlotte aveva un’adorazione per la bisnonna Elisabetta che imitava in pubblico, salutando come la Regina, con grande gioia dei media di tutto il mondo. Sicuramente dalla Sovrana ha preso il carattere determinato e l’attenzione per le regole. La Principessina è sempre impeccabile durante le cerimonia cui partecipa e non si fa problemi a sgridare suo fratello Louis che è sempre il più indisciplinato della famiglia.

Ma in quanto unica femmina, inevitabilmente Charlotte solidarizza per certi aspetti con sua mamma Kate. Soprattutto quando si tratta di look. Mamma e figlia in pubblico sono sempre perfettamente coordinate e questa somiglianza è sempre più evidente man mano che la Principessina cresce.

Kate Middleton, la nuova pettinatura preferita di Charlotte

Lo abbiamo visto nelle recenti uscite di Charlotte. La secondogenita di William e Kate è apparsa ben tre volte in pubblico nel solo mese di dicembre. In tutte e tre le occasioni ha sfoggiato la stessa pettinatura che evidentemente è la sua preferita. E ovviamente ad ispirarla è stata la mamma.

Charlotte, come Kate, ha i capelli lunghissimi che ama tenere sciolti, facendoli ricadere sulla schiena. Ma per essere più ordinata ed elegante, recentemente li ha raccolti in una mezza coda di cavallo, legata con un ampio fiocco di velluto. Ha sfoggiato questa pettinatura in occasione del concerto di Natale, organizzato da sua madre all’Abbazia di Westminster. Poi è stata avvistata con la stessa acconciatura con fiocco rosso quando si è recata a Palazzo per il pranzo prenatalizio. In quell’occasione sua madre Kate si è pettinata i capelli allo stesso modo.

Infine, abbiamo visto la Principessina con il semiraccolto e un grande fiocco nero il giorno di Natale dopo la messa a Sandringham.