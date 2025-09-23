Kate Middleton, la nuova ossessione di suo figlio Louis

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton con Louis

Kate Middleton ha rivelato la nuova passione autunnale di suo figlio Louis, il più piccole e più vivace dei suoi bambini. Il Principino, 7 anni compiuto lo scorso aprile, è inarrestabile e le sue scenette in pubblico mentre fa di tutto per spazientire i genitori sono spassosissime. Ma è anche forse quello che più ha preso dalla mamma, almeno in fatto di hobby.

Kate Middleton, l’ultima rivelazione su Louis

Ogni tanto Kate Middleton svela qualche dettaglio della sua vita famigliare. Ad esempio che sua figlia Charlotte è molto sportiva e ultimamente adora l’atletica, che suo marito William detesta la frutta secca dentro i brownie e la critica per questo o che lei adora nuotare nell’acqua fredda facendo inorridire suo marito.

Recentemente ha parlato di suo figlio Louis, il più piccolo e più scatenato. L’occasione è stata l’uscita con Melania Trump ai Frogmore Gardens dove hanno incontrato dei giovani scout coi quali si sono intrattenute, condividendo con loro alcune attività all’aria aperta.

È così che la Principessa del Galles ha svelato la nuova passione tutta autunnale di Louis per le castagne. Il piccolo ha scoperto di recente l’ippocastano, l’albero che produce le cosiddette “castagne matte” o castagne d’India che non sono commestibili.

Ma in effetti a Louis interessa solo raccoglierle e collezionarle. Kate ha raccontato infatti al capo scout Dwayne Fields che suo figlio è ossessionato dalle castagne. “Continuiamo a trovare castagne negli armadi, nel suo letto, castagne ovunque!“. E come ogni bambino lavora tanto con l’immaginazione, così mette riempie di castagne i suoi cammioncini e ci gioca.

D’altro canto, Louis ha un facile accesso al suo frutto autunnale preferito. Durante il weekend può scorrazzate insieme a suo fratello George e sua sorella Charlotte nell’immenso parco di Anmer Hall, la casa di campagna di William e Kate nel Norfolk.

Ma anche quando torna da scuola, può sfruttare il giardino intorno all’Adelaide Cottage e tra qualche mese avrà uno spazio verde più esteso nella nuova casa in cui trasferirà con la famiglia, Forest Lodge.

Kate Middleton, le passioni di Louis

Ma è noto che Louis adori giocare all’aria aperta, come gli ha insegnato Kate, che da sempre sprona i suoi figli a stare in messo alla natura. E siccome è un bimbo vivace, scarica emozioni e tensioni proprio correndo nel verde o saltando sul tappeto elastico, anche prima di entrare in classe. In questo ha preso tutto dalla mamma.

C’è però un altro hobby che Louis a ereditato da Kate: la passione per la fotografia. Il Principino infatti qualche mese fa ha ritratto la mamma nel bosco e quello scatto è stato condiviso dai Principi su Instagram per celebrare la giornata della lotta contro il cancro.

Quando il tempo non permette di stare fuori, Louis ha un altro modo di divertirsi. Pare che sia un provetto batterista e questo fa impazzire papà William che una volta disse, ridendo, “Mio figlio più piccolo sta imparando a suonare la batteria, ecco perché passo tutta la vita con le dita nelle orecchie”.