Kate Middleton, il gesto di incoraggiamento per Louis ha fatto la differenza

Kate Middleton ha una gentilezza innata e lo ha dimostrato con tutti i suoi figli, soprattutto con Louis: il gesto nei suoi confronti ha fatto la differenza

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e Louis

Kate Middleton ha dimostrato di essere una mamma premurosa e una persona attenta ai bisogni e ai sentimenti degli altri. Una dote che era già emersa in passato in più di un’occasione, ma nel giorno di Pasqua si è fatta prepotentemente evidente, soprattutto perché la Principessa del Galles non ha trascurato nessuno attorno a sé.

Kate Middleton, una gentilezza che va oltre il protocollo

Kate Middleton è nota per rispettare protocollo e gerarchie di Corte, ma le premure che ha nei confronti dei membri della Famiglia Reale o delle persone che incontra durante le sue visite sono prova che la sua gentilezza non è semplicemente frutto di buone maniere né è finalizzata per costruire un’immagine positiva di sé.

Kate è per natura premurosa e cortese, riesce a capire quali sono i bisogni delle persone e in diverse occasioni li antepone rispetto alle regole. Come quella volta che doveva partecipare a un laboratorio all’aperto con dei bambini ma si mise a piovere. Subito decise di interrompere l’attività per portare i piccoli al riparo ed è stata attenta che tutti si dirigessero il più velocemente possibile al coperto.

La Principessa sa ascoltare davvero le persone, in particolare i bambini con cui è molto brava. Anche per questa sua amabilità, Kate è molto apprezzata da Re Carlo. Tra i due c’è un sincero affetto reciproco. Lady Middleton non manca mai di fargli la riverenza, ma anche lo bacia teneramente sulla guancia.

Kate Middleton premurosa con tutti

Il giorno di Pasqua Kate ha messo in atto le sue doti migliori. E ha dispensato tenerezze a tutti. Ha preso per mano sua figlia Charlotte, rivelando la perfetta sintonia tra mamma e figlia, oltre il look coordinato.

Ha rivolto sguardi orgogliosi a suo figlio George che a luglio compirà 13 anni e si appresta a frequentare la scuola secondaria. Ormai è un adolescente ed è alto quasi come sua madre. Infine, ha fatto sentire a suo agio il giovane Conte di Wessex che non ama molto essere esposto in eventi pubblici. In più, non poteva contare sulla protezione di sua madre, Sophie di Edimburgo, perché era malata e non ha potuto partecipare alla messa di Pasqua.

Kate Middleton, il gesto di incoraggiamento a Louis

Ovviamente, Kate ha rivolto la sua attenzione anche al più piccolo dei suoi figli, Louis, che ad aprile compie 8 anni. Il Principino è da sempre il più scatenato della famiglia. George e Charlotte, anche quando avevano pochi anni, non si sono mai comportati da birichini come il loro fratellino.

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Certo, i suoi capricci, come quando mise la manina sulla bocca della mamma durante il Giubileo della Regina, hanno fatto molto divertire il mondo. Ma ormai ha un’età in cui dovrebbe sapere come comportarsi. E in effetti alla messa di Pasqua è stato impeccabile. Ha camminato senza inciampi da e per la cappella di San Giorgio: niente lamentele o tentennamenti.

Kate si è accorta del cambiamento e per incoraggiarlo a continuare così, ha accarezzato con la mano la schiena di Louis. Un piccolo gesto affettuoso, per rassicurarlo che tutto stava andando per il meglio e che si stava comportando bene.