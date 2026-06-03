Kate Middleton, l’alleanza con Re Carlo per una buona causa

Kate Middleton e Re Carlo uniranno le forze per un evento benefico che sta molto a cuore ad entrambi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Kate Middleton e Carlo

Kate Middleton e Re Carlo potrebbero sembrare all’apparenza molto diversi: umana e sensibile lei, più formale e severo lui, da sempre fedele alla rigida etichetta reale. Eppure entrambi hanno vissuto nell’ultimo anno momenti molti difficili, trovandosi a combattere contro un nemico comune: il cancro. Per questo motivo, sia il sovrano che la Principessa del Galles hanno annunciato la partecipazione ad un importante evento benefico che ha come tema portante proprio la ricerca sulla malattia del secolo. Con loro, ci sarà anche la Regina Camilla, che non ha mai lasciato il fianco del marito nei giorni più bui.

L’evento benefico con Kate e Re Carlo

La Principessa Kate si unirà a Re Carlo e alla Regina Camilla per un importante evento dedicato alla ricerca sul cancro a Londra: lo ha annunciato Kensington Palace, spiegando che la Principessa del Galles affiancherà il sovrano all’incontro reale organizzato in onore di Cancer Research UK presso il St James’s Palace di Londra.

L’evento, ospitato dal Re in qualità di patrono dell’isitutito di ricerca, celebra il 125º anniversario dell’organizzazione e vedrà i membri della famiglia reale incontrare ricercatori, personale clinico e volontari impegnati nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento del cancro. Carlo, Camilla e Kate visiteranno installazioni immersive che illustrano il lavoro dell’ente benefico, oltre a rappresentazioni visive che mostrano come l’innovazione tecnologica stia trasformando la ricerca.

Il sovrano e la Principessa non saranno gli unici invitati noti che prenderanno parte all’evento: è stata annunciata anche la presenza del Duca e della Duchessa di Gloucester, essendo il primo co-presidente dell’organizzazione benefica. Insomma, si tratterà di un impegno in cui si intrecceranno istituzionalità e beneficenza, in pieno stile Windsor.

Il ruolo di Kate e Re Carlo

La partecipazione del Re Carlo e di Kate Middleton all’evento benefico organizzato da Cancer Research UK assume una rilevanza ancor più forte alla luce dei recenti problemi di salute dei due Reali. Sia al sovrano che alla Principessa del Galles sono state diagnosticate forme non specificate di cancro nel 2024: Catherine è ora in remissione, mentre si dice che il Re stia ancora seguendo delle cure.

La futura Regina ha anninciato all’inizio del 2024 di aver ricevuto una diagnosi, pur non specificando l’origine del tumore: dopo aver seguito un trattamento chemioterapico, ha annunciato di essere in remissione 16 mesi fa, nel gennaio 2025. “È un sollievo essere ora in remissione e resto concentrata sulla guarigione. Come saprà chiunque abbia ricevuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Tuttavia, non vedo l’ora di vivere un anno appagante. C’è molto da aspettarsi. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto”, aveva fatto sapere con un messaggio sui social.

Buone notizie erano arrivate negli stessi mesi anche da Re Carlo, che in un messaggio condiviso da Clarence House aveva dato importanti aggiornamenti sul suo percorso contro il cancro: “Oggi posso condividere con voi la buona notizia che, grazie a una diagnosi precoce, a un intervento efficace e al rispetto delle ‘prescrizioni dei medici’, il mio programma di trattamento del cancro potrà essere ridotto nel nuovo anno“.