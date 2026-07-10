Aurora Ramazzotti, il retroscena sul ballo delle nozze: “Io e Goffo litigavamo malissimo”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti si è sposata con Goffredo Cerza lo scorso 5 luglio, ma gli aneddoti sul matrimonio dell’estate non sono ancora finiti. A svelare l’ultimo retroscena sulle nozze è stata la stessa influencer, che ha raccontato alcuni dettagli in più sul loro primo ballo da marito e moglie. È stato “Goffo”, come lo chiama lei affettuosamente, a scegliere un tango per il loro giorno più importante: una decisione che ha comportato mesi di prove.

Aurora Ramazzotti, il retroscena sul primo ballo da marito e moglie

Come aveva già ironicamente annunciato, Aurora Ramazzotti sta continuando a condividere con i suoi numerosi e affezionatissimi follower dettagli sul suo matrimonio. Tra le storie di Instagram la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha svelato che a scegliere proprio il tango – di certo non un ballo di facile esecuzioni per due neofiti della danza – è stato il neo marito Goffredo Cerza.

“Abbiamo iniziato tre mesi fa perché la base di partenza non era ottima per entrambi”, ha svelato l’influencer. “Ogni lezione litigavamo malissimo oppure usavamo il nostro maestro come terapeuta di coppia per sfogarci sul matrimonio”. “È stato Goffredo a proporre il tango come idea, sapevo sarebbe stata dura ma a lui piacciono le sfide”.

Aurora ha condiviso con i suoi fan alcuni spezzoni delle prove dei mesi scorsi, e tra una risata e l’altra ha raccontato dei numerosi litigi che lei e Goffredo hanno affrontato per riuscire a raggiungere un buon risultato: “Io lo insultavo, lui si offendeva perché diceva che non lo lasciavo sbagliare”.

Anche Goffredo Cerza ha voluto raccontare le emozioni provate in quel giorno, condividendo proprio lo spezzone in cui si è esibito insieme alla moglie sulle note di Roxanne.

Romanticissima la dedica che ha fatto alla moglie: “Tutti si aspettavano un classico primo ballo. Noi no. Dietro quei pochi minuti ci sono stati mesi di prove, errori, risate e tanta pazienza. Dopo cinque lezioni Aurora mi dava già una pista. Io, invece, sono entrato in modalità agonista solo quella sera. Per tutto il tango non ho mai staccato gli occhi da lei. In parte per non perdere il filo… e in parte perché, in quel momento, il resto del mondo era davvero sparito“.

L’indiscrezione sulla partecipazione a Ballando con le stelle

Il primo ballo da marito e moglie ha messo in luce le doti di ballerina di Aurora Ramazzotti: in tanti infatti, dopo averla vista esibirsi, hanno pensato che quel tango fosse una sorta di “anticipazione” per la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Secondo le ultime indiscrezioni la figlia di Eros e Michelle potrebbe essere fra i nuovi concorrenti del programma di Milly Carlucci, in partenza a settembre.

Il cast del resto è ancora in fase di definizione, e non ci stupirebbe vederla sul palco del celebre dancing show: la grinta non le manca, così come la musica nel sangue. “Sei nata da un grande amore – ha raccontato Michelle Hunziker in occasione delle nozze -, sei stata voluta, cercata e desiderata e come nelle favole moderne sei stata concepita durante un videoclip musicale che forse avrebbe già dovuto farci capire che la tua vita non sarebbe stata esattamente convenzionale. Quando sei arrivata hai trasformato la nostra vita”.