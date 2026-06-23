Da Elisabetta Gregoraci a Anna Valle, il total white è di nuovo il tormentone dell’estate: come indossarlo nel 2026
È successo di nuovo: l'estate è arrivata e, come da consolidata tradizione, il solo colore che accettiamo di buon grado di indossare è il bianco. Non solo perché sa garantire freschezza, riflettendo i raggi solari e impedendo così l'accumulo di calore in superficie, ma anche perché ci troviamo di fronte ad una delle maggiori tendenze del 2026. Forse la maggiore: mesi addietro Pantone aveva eletto il Cloud Dancer a nuance dell'anno, con il disappunto di molti, ma ora possiamo affermare con certezza che la profezia si è avverata. Il total white è il vero tormentone del momento, e sono le star a dirlo: per il suo ritorno in grande stile in Sicilia, Anna Valle ha scelto proprio la sua purezza assoluta dando prova di come la semplicità, quando studiata al millimetro, sia la scelta più audace — e glamour — che si possa fare. Per l’arrivo come madrina al Taormina Film Festival 2026 eccola scegliere un candido completo Karl Lagerfeld composto da blusa strutturata, pantaloni con pinces e slingback.