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IPA Bikini vip d’estate, dal minimal al maximal: i più belli da copiare

Sono in tanti gli italiani che, chi per un motivo chi per un altro, devono trascorrere l’estate in casa. C’è tuttavia, chi se la passa decisamente meglio di altri. Per Elisabetta Gregoraci casa è il Principato di Monaco e la showgirl si gode la bella stagione a Montecarlo tra cene di lusso, giornate in barca e lunghe passeggiate. Il tutto sfoggiando outfit sempre diversi e a dir poco mozzafiato.

Tutti gli outfit di Elisabetta Gregoraci in vacanza

“Qualche giorno d’estate a casa”: è questa la didascalia del più recente post su Instagram di Elisabetta Gregoraci. Dopo il viaggio sulla Costiera Amalfitana, e una scappatina a Miami per il compleanno dell’ex marito Flavio Briatore, la showgirl calabra ha fatto rientro a Montecarlo, dove risiede stabilmente ormai da qualche anno. Il viaggio – per il momento – è concluso, ma le vacanze non di certo e Elisabetta mostra il resoconto di giornate spensierate e felici, con outfit sempre diversi a seconda dell’occasione.

Per mangiare la pizza, il look è un omaggio all’italianità. Tra gli abiti più belli di Gregoraci c’è il vestito in seta, a fantasia cachemire, che si lega al corpo come una bandana. Per le passeggiate al parco, la showgirl sfoggia un’eleganza a dir poco inaspettata. Il look total white, con camicia e morbida gonna in lino è perfetto con gli accessori color terracotta: tutto da copiare per affrontare il caldo cittadino senza rinunciare allo stile.

Immancabile nel look di Elisabetta i minidress striminziti e sensuali. Per la cena in terrazza ne sceglie uno nero, con corpetto dalla scollatura generosa e minigonna trasparente. Più femminile il vestito a pois, senza spalline e con gonna ampia, in pieno stile Anni ’50. All’aggressività dei look serali si contrappone la praticità di quelli estivi. Per la camminata sul lungo mare, la 46enne opta per dei divertenti pantaloncini in spugna dalla tonalità fluo, abbinati a una semplice canotta bianca e un paio di comode sneakers.

Immancabile, naturalmente, il costume da bagno. Elisabetta Gregoraci è una grande appassionata di bikini e ne possiede un’ampia e variegata collezione. Quello sfoggiato a Montecarlo è un modello tra i più semplici, nero e lineare, con slip a vita alta e top dal taglio sportivo.

La vacanza con il figlio Nathan Falco

Assieme a Elisabetta, in questa lunga vacanza estiva, compare spesso Nathan Falco, il figlio nato dalla relazione con Flavio Briatore. Il ragazzo, che ha da poco compiuto 16 anni, è molto legato alla mamma, nonostante le turbolenze emotive tipiche dell’adolescenza. “Capita anche a me di sentirmi distante da mio figli, come capita a tutte le mamme di un adolescente! – aveva confidato Elisabetta – Alla fine nessuno ci insegna ad essere genitori e questa fase è davvero particolare“.

Essere madre di un teenager, aveva aggiunto la showgirl, significa “imparare ogni giorno a bilanciare presenza e libertà. Significa ascoltare senza giudicare, anche quando sembrano lontani o distratti”.

Le difficoltà, insomma, non mancano, ma sono ripagate da un amore senza fine. Nel giorno del compleanno del suo bimbo ormai grande, Elisabetta aveva scritto: “Esattamente così da 16 anni: complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto. Grazie per avermi resa completa nel cuore e nell’anima quel 18 Marzo 2010 che resterà per sempre il giorno più bello della mia vita”.